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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/akomdan-istanbul-icin-kritik-firtina-uyarisi-lodos-saatte-80-kilometreye-ulasacak-1110261012.html
AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kritik fırtına uyarısı: Lodos saatte 80 kilometreye ulaşacak
AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kritik fırtına uyarısı: Lodos saatte 80 kilometreye ulaşacak
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AKOM, İstanbul için yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Fırtına ne zaman gelecek? Hafta sonu hava nasıl olacak? 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T12:01+0300
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türki̇ye
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
istanbul hava durumu
lodos
fırtına
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AKOM, İstanbul için lodos fırtınası uyarısında bulundu. Perşembe günü başlayacak olan lodos, cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek. Rüzgarın hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulması öngörülürken, cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. Perşembe gününe dikkat İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 11 Kasım 2026 tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte hava, perşembeden itibaren kuvvetli lodosun etkisine girecek. AKOM'un raporunda, 12 Kasım Perşembe gününden itibaren rüzgârın şiddetini artıracağı belirtildi. Lodosun cumartesi sabahına kadar saatte 40 ila 80 kilometre hızla fırtına, yer yer kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Sıcaklıklar 22 dereceye kadar çıkabilirPerşembe günü parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken sıcaklıkların 14 ila 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ise kuvvetli lodos fırtınası etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının en düşük 16, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.Her iki günde de yağış tahmin edilmiyor.Hafta sonuna dikkat Fırtınanın ardından ise cumartesi günü İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşebileceğini bildirdi. Gün içerisinde hava sıcaklığının 10 ila 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor.Raporda, hafta sonu itibarıyla kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağına dikkat çekildi.Pazar günü ise yağışlar etkisini yitirecek ama sıcaklıklar 8 derece birden düşerek 13 derece seviyesinde olacak. Meteoroloji de uyardıMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/meteorolojiden-son-dakika-saatli-uyari-bugun-hava-degisiyor-kuvvetli-saganak-geliyor-1110252159.html
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akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), istanbul hava durumu, lodos, fırtına
akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), istanbul hava durumu, lodos, fırtına

AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kritik fırtına uyarısı: Lodos saatte 80 kilometreye ulaşacak

12:01 11.11.2026 (güncellendi: 12:04 11.11.2026)
İstanbul, fırtına, vapur
İstanbul, fırtına, vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
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AKOM, İstanbul için yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Fırtına ne zaman gelecek? Hafta sonu hava nasıl olacak?
AKOM, İstanbul için lodos fırtınası uyarısında bulundu. Perşembe günü başlayacak olan lodos, cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek. Rüzgarın hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulması öngörülürken, cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklıklar 8 derece birden düşecek.

Perşembe gününe dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 11 Kasım 2026 tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte hava, perşembeden itibaren kuvvetli lodosun etkisine girecek. AKOM'un raporunda, 12 Kasım Perşembe gününden itibaren rüzgârın şiddetini artıracağı belirtildi. Lodosun cumartesi sabahına kadar saatte 40 ila 80 kilometre hızla fırtına, yer yer kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar 22 dereceye kadar çıkabilir

Perşembe günü parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken sıcaklıkların 14 ila 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ise kuvvetli lodos fırtınası etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının en düşük 16, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.
Her iki günde de yağış tahmin edilmiyor.

Hafta sonuna dikkat

Fırtınanın ardından ise cumartesi günü İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşebileceğini bildirdi. Gün içerisinde hava sıcaklığının 10 ila 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Raporda, hafta sonu itibarıyla kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağına dikkat çekildi.
Pazar günü ise yağışlar etkisini yitirecek ama sıcaklıklar 8 derece birden düşerek 13 derece seviyesinde olacak.

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
istanbul yağmur genel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
TÜRKİYE
Meteoroloji'den son dakika, saatli uyarı: Bugün hava değişiyor, kuvvetli sağanak geliyor
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