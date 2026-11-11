https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/geri-donus-iddiasi-vardi-besiktas-baskani-serdal-adali-talisca-konusunda-net-konustu-1110258488.html
Geri dönüş iddiası vardı: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Talisca konusunda net konuştu
Geri dönüş iddiası vardı: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Talisca konusunda net konuştu
Sputnik Türkiye
Anderson Talisca için Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Talisca iddialarına dair net konuştu ve 'Gündemimizde yok' dedi. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T11:39+0300
2026-11-11T11:39+0300
2026-11-11T11:39+0300
spor
beşiktaş
anderson talisca
serdal adalı
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Fenerbahçe'nin eylül ayı başında sürpriz bir şekilde Al-Jazira'ya gönderdiği Anderson Talisca için Beşiktaş iddiaları gündeme gelmişti. Beşiktaş iddiaları net bir şekilde yalanladı.'Gündemimizde yok'Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı yeniden Türkiye'ye getirebileceği konuşulurken konuyla ilgili Başkan Serdal Adalı'dan açıklama geldi. Gazeteci Serdar Sarıdağ'a konuşan Adalı, Talisca iddialarına noktayı koydu. Brezilyalı yıldızla ilgili haberleri net şekilde yalanlayan Serdal Adalı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadesini kullandı.ATalisca'nın nasıl bir karnesi vardı?Anderson Talisca, 2016-18 yılları arasında siyah-beyazlılarda forma giymiş ve toplam 80 maça çıkıp 37 gol, 14 asistlik istatistik yakalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/taliscadan-acun-ilicali-itirafi-fenerbahcede-yer-yerinden-oynayacak-1110040255.html
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beşiktaş, anderson talisca, serdal adalı
beşiktaş, anderson talisca, serdal adalı
Geri dönüş iddiası vardı: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Talisca konusunda net konuştu
Anderson Talisca için Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Talisca iddialarına dair net konuştu ve 'Gündemimizde yok' dedi.
Fenerbahçe'nin eylül ayı başında sürpriz bir şekilde Al-Jazira'ya gönderdiği Anderson Talisca için Beşiktaş iddiaları gündeme gelmişti. Beşiktaş iddiaları net bir şekilde yalanladı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı yeniden Türkiye'ye getirebileceği konuşulurken konuyla ilgili Başkan Serdal Adalı'dan açıklama geldi. Gazeteci Serdar Sarıdağ'a konuşan Adalı, Talisca iddialarına noktayı koydu. Brezilyalı yıldızla ilgili haberleri net şekilde yalanlayan Serdal Adalı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadesini kullandı.A
Talisca'nın nasıl bir karnesi vardı?
Anderson Talisca, 2016-18 yılları arasında siyah-beyazlılarda forma giymiş ve toplam 80 maça çıkıp 37 gol, 14 asistlik istatistik yakalamıştı.