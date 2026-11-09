https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/super-ligde-milli-ara-basladi-11-haftanin-sonunda-galatasaray-lider-konumda--1110201249.html
Süper Lig'de milli ara başladı: 11 haftanın sonunda Galatasaray lider konumda
Süper Lig'de milli ara başladı: 11 haftanın sonunda Galatasaray lider konumda
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan 9 maçta beraberlik yaşanmadı. Liderlik koltuğunun rengi değişmezken, zirve takipçileri milli araya kritik puan... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T02:51+0300
2026-11-09T02:51+0300
2026-11-09T03:03+0300
spor
galatasaray
süper lig
trabzonspor
emre belözoğlu
fenerbahçe
beşiktaş jimnastik kulübü
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, şampiyonluk hattında dengeleri doğrudan değiştiren dokuz karşılaşmayla tamamlandı. Milli araya girilirken liderlik koltuğunun sahibi değişmedi, ancak takipçi grubunda puan farkları daraldı. Haftanın en dikkat çekici istatistiği ise oynanan hiçbir maçın beraberlikle sonuçlanmaması oldu.İşte Süper Lig 11. hafta maç sonuçları, güncel puan durumu ve şampiyonluk yarışındaki son matematik:Süper Lig 11. hafta maç sonuçlarıHafta boyunca oynanan dokuz karşılaşmada 5 deplasman takımı sahadan zaferle ayrılırken, 4 mücadeleyi ev sahipleri kazandı.Haftanın en kritik eşleşmesinde lider Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen ve yedi golün atıldığı mücadeleyi 4-3 kazanan Galatasaray, puanını 28'e çıkararak liderliğini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise bu yenilgiyle 23 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.Trabzonspor deplasmanda hata yapmadıTrabzonspor, zorlu Corendon Alanyaspor deplasmanından net bir oyunla 2-0'lık galibiyet çıkardı. Puanını 25'e yükselten Karadeniz ekibi, lider Galatasaray'ı üç puan geriden izleyerek ikinci sıradaki yerini korudu.Beşiktaş kapanışı rahat yaptıHaftanın son müsabakasında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında oyun üstünlüğünü skor tabelasına yansıttı. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 22 yaptı ve milli maç takvimine dördüncü sırada adım attı.Fenerbahçe'de yeni dönem başlangıcıTeknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, yeni yönetimi altındaki ilk sınavında Arca Çorum FK deplasmanına çıktı. Sahadan 5-0 gibi net bir skorla ayrılan sarı-lacivertliler, 19 puanla altıncı sıradaki yerini korurken üst sıralarla olan puan bağını koparmadı.Süper Lig 12. hafta programıLig mücadelesine milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verilecek. Takımların dinlenme ve hazırlık fırsatı bulacağı bu dönemin ardından oynanacak 12. hafta müsabakalarının resmi gün ve saat programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/galatasarayin-eski-futbolcularindan-cevad-prekazi-hayatini-kaybetti-1110200775.html
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galatasaray, süper lig, trabzonspor, emre belözoğlu, fenerbahçe, beşiktaş jimnastik kulübü
galatasaray, süper lig, trabzonspor, emre belözoğlu, fenerbahçe, beşiktaş jimnastik kulübü
Süper Lig'de milli ara başladı: 11 haftanın sonunda Galatasaray lider konumda
02:51 09.11.2026 (güncellendi: 03:03 09.11.2026)
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan 9 maçta beraberlik yaşanmadı. Liderlik koltuğunun rengi değişmezken, zirve takipçileri milli araya kritik puan kazanımlarıyla girdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, şampiyonluk hattında dengeleri doğrudan değiştiren dokuz karşılaşmayla tamamlandı. Milli araya girilirken liderlik koltuğunun sahibi değişmedi, ancak takipçi grubunda puan farkları daraldı. Haftanın en dikkat çekici istatistiği ise oynanan hiçbir maçın beraberlikle sonuçlanmaması oldu.
İşte Süper Lig 11. hafta maç sonuçları, güncel puan durumu ve şampiyonluk yarışındaki son matematik:
Süper Lig 11. hafta maç sonuçları
Hafta boyunca oynanan dokuz karşılaşmada 5 deplasman takımı sahadan zaferle ayrılırken, 4 mücadeleyi ev sahipleri kazandı.
Galatasaray 4 - 3
Amed Sportif Faaliyetler
Arca Çorum FK 0 - 5
Fenerbahçe
Beşiktaş 3 - 0
Gençlerbirliği
Corendon Alanyaspor 0 - 2
Trabzonspor
Göztepe 1 - 2
İstanbul Başakşehir
Gaziantep FK 0 - 2
Kasımpaşa
Eyüpspor 0 - 2
Kocaelispor
Samsunspor 1 - 0
TÜMOSAN Konyaspor
Çaykur Rizespor 2 - 1
Erzurumspor FK
Haftanın en kritik eşleşmesinde lider Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen ve yedi golün atıldığı mücadeleyi 4-3 kazanan Galatasaray, puanını 28'e çıkararak liderliğini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise bu yenilgiyle 23 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.
Trabzonspor deplasmanda hata yapmadı
Trabzonspor, zorlu Corendon Alanyaspor deplasmanından net bir oyunla 2-0'lık galibiyet çıkardı. Puanını 25'e yükselten Karadeniz ekibi, lider Galatasaray'ı üç puan geriden izleyerek ikinci sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş kapanışı rahat yaptı
Haftanın son müsabakasında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında oyun üstünlüğünü skor tabelasına yansıttı. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 22 yaptı ve milli maç takvimine dördüncü sırada adım attı.
Fenerbahçe'de yeni dönem başlangıcı
Teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, yeni yönetimi altındaki ilk sınavında Arca Çorum FK deplasmanına çıktı. Sahadan 5-0 gibi net bir skorla ayrılan sarı-lacivertliler, 19 puanla altıncı sıradaki yerini korurken üst sıralarla olan puan bağını koparmadı.
Süper Lig 12. hafta programı
Lig mücadelesine milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verilecek. Takımların dinlenme ve hazırlık fırsatı bulacağı bu dönemin ardından oynanacak 12. hafta müsabakalarının resmi gün ve saat programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilecek.