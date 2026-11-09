https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/super-ligde-milli-ara-basladi-11-haftanin-sonunda-galatasaray-lider-konumda--1110201249.html

Süper Lig'de milli ara başladı: 11 haftanın sonunda Galatasaray lider konumda

Süper Lig'de milli ara başladı: 11 haftanın sonunda Galatasaray lider konumda

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan 9 maçta beraberlik yaşanmadı. Liderlik koltuğunun rengi değişmezken, zirve takipçileri milli araya kritik puan... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T02:51+0300

2026-11-09T02:51+0300

2026-11-09T03:03+0300

spor

galatasaray

süper lig

trabzonspor

emre belözoğlu

fenerbahçe

beşiktaş jimnastik kulübü

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, şampiyonluk hattında dengeleri doğrudan değiştiren dokuz karşılaşmayla tamamlandı. Milli araya girilirken liderlik koltuğunun sahibi değişmedi, ancak takipçi grubunda puan farkları daraldı. Haftanın en dikkat çekici istatistiği ise oynanan hiçbir maçın beraberlikle sonuçlanmaması oldu.İşte Süper Lig 11. hafta maç sonuçları, güncel puan durumu ve şampiyonluk yarışındaki son matematik:Süper Lig 11. hafta maç sonuçlarıHafta boyunca oynanan dokuz karşılaşmada 5 deplasman takımı sahadan zaferle ayrılırken, 4 mücadeleyi ev sahipleri kazandı.Haftanın en kritik eşleşmesinde lider Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen ve yedi golün atıldığı mücadeleyi 4-3 kazanan Galatasaray, puanını 28'e çıkararak liderliğini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise bu yenilgiyle 23 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.Trabzonspor deplasmanda hata yapmadıTrabzonspor, zorlu Corendon Alanyaspor deplasmanından net bir oyunla 2-0'lık galibiyet çıkardı. Puanını 25'e yükselten Karadeniz ekibi, lider Galatasaray'ı üç puan geriden izleyerek ikinci sıradaki yerini korudu.Beşiktaş kapanışı rahat yaptıHaftanın son müsabakasında Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında oyun üstünlüğünü skor tabelasına yansıttı. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 22 yaptı ve milli maç takvimine dördüncü sırada adım attı.Fenerbahçe'de yeni dönem başlangıcıTeknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, yeni yönetimi altındaki ilk sınavında Arca Çorum FK deplasmanına çıktı. Sahadan 5-0 gibi net bir skorla ayrılan sarı-lacivertliler, 19 puanla altıncı sıradaki yerini korurken üst sıralarla olan puan bağını koparmadı.Süper Lig 12. hafta programıLig mücadelesine milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verilecek. Takımların dinlenme ve hazırlık fırsatı bulacağı bu dönemin ardından oynanacak 12. hafta müsabakalarının resmi gün ve saat programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/galatasarayin-eski-futbolcularindan-cevad-prekazi-hayatini-kaybetti-1110200775.html

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galatasaray, süper lig, trabzonspor, emre belözoğlu, fenerbahçe, beşiktaş jimnastik kulübü