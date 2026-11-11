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Fon soruşturmasında 3 tutuklama: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı da tutuklandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı da tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Hakimlik... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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yunus arıncı
sermaye piyasası kurulu (spk)
fon
fon soruşturması
takasbank
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Fon soruşturmasına ilişkin günün ilk saatlerinde 3 tutuklama haber geldi. Fon soruşturmasında tutuklamalar sürüyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.Gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardıSoruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan'ın sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.Adli kontrol şartı ile salınanlar kimler?Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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yunus arıncı, sermaye piyasası kurulu (spk), fon, fon soruşturması, takasbank
yunus arıncı, sermaye piyasası kurulu (spk), fon, fon soruşturması, takasbank

Fon soruşturmasında 3 tutuklama: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı da tutuklandı

09:30 11.11.2026 (güncellendi: 09:53 11.11.2026)
© AA Yunus Arıncı
 Yunus Arıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AA
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Fon soruşturmasına ilişkin günün ilk saatlerinde 3 tutuklama haber geldi.

Fon soruşturmasında tutuklamalar sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan'ın sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.
Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Adli kontrol şartı ile salınanlar kimler?

Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
TÜRKİYE
Fon soruşturması: 3 isme tutuklama talebi
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