https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/fon-sorusturmasinda-3-tutuklama-eski-takasbank-genel-muduru-yunus-arinci-da-tutuklandi-1110255297.html
Fon soruşturmasında 3 tutuklama: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı da tutuklandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı da tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Hakimlik... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T09:30+0300
2026-11-11T09:30+0300
2026-11-11T09:53+0300
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yunus arıncı
sermaye piyasası kurulu (spk)
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fon soruşturması
takasbank
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Fon soruşturmasına ilişkin günün ilk saatlerinde 3 tutuklama haber geldi. Fon soruşturmasında tutuklamalar sürüyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.Gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardıSoruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan'ın sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.Adli kontrol şartı ile salınanlar kimler?Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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yunus arıncı, sermaye piyasası kurulu (spk), fon, fon soruşturması, takasbank
yunus arıncı, sermaye piyasası kurulu (spk), fon, fon soruşturması, takasbank
Fon soruşturmasında 3 tutuklama: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı da tutuklandı
09:30 11.11.2026 (güncellendi: 09:53 11.11.2026)
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Fon soruşturmasına ilişkin günün ilk saatlerinde 3 tutuklama haber geldi.
Fon soruşturmasında tutuklamalar sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
Gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan'ın sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.
Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Adli kontrol şartı ile salınanlar kimler?
Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.