https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/fon-sorusturmasinda-3-tutuklama-eski-takasbank-genel-muduru-yunus-arinci-da-tutuklandi-1110255297.html

Fon soruşturmasında 3 tutuklama: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı da tutuklandı

Fon soruşturmasında 3 tutuklama: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı da tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Hakimlik... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T09:30+0300

2026-11-11T09:30+0300

2026-11-11T09:53+0300

türki̇ye

yunus arıncı

sermaye piyasası kurulu (spk)

fon

fon soruşturması

takasbank

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/05/1059537698_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c5d77b2f2e644399553de850b0b442d2.jpg

Fon soruşturmasına ilişkin günün ilk saatlerinde 3 tutuklama haber geldi. Fon soruşturmasında tutuklamalar sürüyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.Gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardıSoruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan'ın sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.Adli kontrol şartı ile salınanlar kimler?Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fon-sorusturmasi-3-isme-tutuklama-talebi-1110250222.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunus arıncı, sermaye piyasası kurulu (spk), fon, fon soruşturması, takasbank