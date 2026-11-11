https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ev-hapsi-verilmisti-meghan-marklein-babasi-yeniden-gozaltina-alindi-1110262591.html

Ev hapsi verilmişti: Meghan Markle'ın babası yeniden gözaltına alındı

Ev hapsi verilmişti: Meghan Markle'ın babası yeniden gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın 82 yaşındaki babası Thomas Markle tutuklanmasının ardından elektronik kelepçesini çıkardığı gerekçesiyle ABD'de yeniden federal... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T12:32+0300

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İngiltere Kraliyet Ailesi'nin üyelerinden Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, elektronik kelepçesini çıkardığı iddiasıyla ABD'de yeniden federal gözetim altına alındı.82 yaşındaki Markle, Florida eyaletinin Tampa kentinde salı günü federal hakim karşısına çıkarıldı. Savcılık, Markle'ın aynı günün erken saatlerinde elektronik kelepçesini çıkardığını ileri sürdü. Federal Yargıç Lindsay S. Griffin, Markle'ın duruşma öncesi serbest bırakılma koşullarını ihlal ettiğine hükmederek kefalet talebini reddetti.Yargıç, Markle'ın barınma koşullarını 'sürdürülemez' olarak nitelendirken hakim, uygun barınma koşullarının bulunmaması nedeniyle başka kişilerin veya toplumun güvenliğinin sağlanamayacağını ve sanığın duruşmalara katılmasının garanti edilemeyeceğini belirtti.Mahkeme ayrıca Markle'ın tıbbi değerlendirmeden geçirilmesine ve doktor tarafından reçete edilen ilaçları, bir hekim tarafından kesilmediği sürece kullanmaya devam etmesine karar verdi.ABD'nin Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcısı Bill Essayli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Serbest bırakılma koşulları mahkeme kararıdır, tavsiye değil" ifadelerini kullandı. Essayli, davayı yasanın izin verdiği en kapsamlı şekilde takip edeceklerini belirtti.Ne olmuştu?Thomas Markle, geçen hafta FBI'ın Los Angeles'ta kendisine ait depolarda arama yapmasının ardından gözaltına alınmıştı. ABD Adalet Bakanlığının açıklamalarına göre FBI ekipleri, 2008 yılından bu yana Markle tarafından kiralanan ve son ödemesi bu yıl ekim ayında yapılan depolarda arama gerçekleştirdi. Aramalarda, çocukların cinsel istismarını içeren materyaller barındırdığı öne sürülen film negatifleri, slaytlar ve kitapların da aralarında bulunduğu yaklaşık 78 parça materyale el konuldu.Mahkeme belgelerine göre tanıklar, söz konusu materyallerde bulunduğu iddia edilen iki görüntüdeki kişinin Markle olduğunu teşhis etti. Görüntülerdeki erkeğin 30-40 yaşlarında göründüğü, bu nedenle iddia edilen istismarın onlarca yıl öncesine dayanabileceği belirtildi.Markle, çocukların cinsel istismarını içeren görüntülere sahip olduğu iddialarını reddetti ve suçlamaları "hasta zihinlerin uydurduğu yalanlar" olarak nitelendirdi.Hakkında çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurmaktan tek suçlama yöneltilen Markle, ilk duruşmasının ardından ev hapsi ve elektronik kelepçe takılması gibi koşullarla serbest bırakılmıştı.Meghan Markle babasıyla 2018'den bu yana görüşmüyorThomas Markle, geçirdiği bir dizi felç nedeniyle geçen yıl Filipinler'e taşınmış, mayıs ayına kadar Cebu'da yaşamıştı. Bacağının kesilmesinin ardından yeniden yürümeyi öğrenmek üzere Florida'da bulunduğu bildirildi.Kızı Meghan Markle ile 2018 yılından bu yana görüşmeyen Thomas Markle'ın, geçen yıl da aralarındaki iletişimi tamamen kaybettiği belirtildi.Meghan Markle, babasının daha önce yaşadığı evde çocukların cinsel istismarını içeren görüntülerden oluşan bir koleksiyon bulunduğu yönündeki iddialar karşısında "Derin bir üzüntü duyuyorum. Düşüncelerim zarar görmüş olabilecek tüm çocuklarla birlikte" ifadelerini kullanmıştı.Meghan Markle, çocuklarının babasıyla görüşmesine izin vermemesinin nedenlerinin anlaşılmasını umduğunu da belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/son-dakika-haberleri-meghan-marklein-babasi-cocuk-istismari-materyali-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1110173126.html

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