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Meghan Markle'ın babası istismar materyali suçlamasıyla gözaltına alındı
Meghan Markle'ın babası istismar materyali suçlamasıyla gözaltına alındı
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SON DAKİKA HABERİ: ABD'li oyuncu ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntü ve materyallerle bağlantılı suçlamalar kapsamında federal ajanlar tarafından gözaltına alındı.
2026-11-06T18:51+0300
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Amerikan basınında yer alan son dakika haberine göre, İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, ABD'nin Florida eyaletinde federal ajanlar tarafından gözaltına alındı. Soruşturma hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan ve isimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan kaynaklar, Markle'ın çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntü ve materyallerle bağlantılı suçlamalar nedeniyle cuma sabahı Tampa yakınlarında gözaltına alındığını aktardı.Meghan Markle: Derin üzüntü duyuyorumMeghan Markle, babasının daha önce yaşadığı evde çocukların cinsel istismarını içeren görüntülerden oluşan bir koleksiyon bulunduğu yönündeki iddialar karşısında "derin üzüntü duyduğunu" açıklamıştı. Meghan ayrıca, 2018 yılında babası hakkındaki "endişe verici iddiaları" içeren bir mektubun Londra polisine gönderildiğini belirtmişti.Thomas Markle, emekli bir televizyon ışıklandırma ve fotoğraf yönetmeni olarak biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/ingiltere-prensesi-meghan-marklein-babasina-istismar-sorusturmasi-eski-evde-ne-bulundu-1109854704.html
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meghan markle, thomas markle, haberler
Meghan Markle'ın babası istismar materyali suçlamasıyla gözaltına alındı
18:51 06.11.2026 (güncellendi: 19:44 06.11.2026)
ABD'li oyuncu ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntü ve materyallerle bağlantılı suçlamalar kapsamında Florida'da federal ajanlar tarafından gözaltına alındı.
Amerikan basınında yer alan son dakika haberine göre, İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, ABD'nin Florida eyaletinde federal ajanlar tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan ve isimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan kaynaklar, Markle'ın çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntü ve materyallerle bağlantılı suçlamalar nedeniyle cuma sabahı Tampa yakınlarında gözaltına alındığını aktardı.
Meghan Markle: Derin üzüntü duyuyorum
Meghan Markle, babasının daha önce yaşadığı evde çocukların cinsel istismarını içeren görüntülerden oluşan bir koleksiyon bulunduğu yönündeki iddialar karşısında "derin üzüntü duyduğunu" açıklamıştı. Meghan ayrıca, 2018 yılında babası hakkındaki "endişe verici iddiaları" içeren bir mektubun Londra polisine gönderildiğini belirtmişti.
ABD'li oyuncu, 2018 yılında Windsor Kalesi'nde Prens Harry ile evlenmişti. Markle, kızının düğününe katılmamış, baba-kız arasındaki kopukluk İngiliz basınında geniş yer bulmuştu. Meghan, babasıyla arasına mesafe koyma kararını çocuklarını korumak amacıyla aldığını söylemişti.
Thomas Markle, emekli bir televizyon ışıklandırma ve fotoğraf yönetmeni olarak biliniyor.