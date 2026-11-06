https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/son-dakika-haberleri-meghan-marklein-babasi-cocuk-istismari-materyali-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1110173126.html

Meghan Markle'ın babası istismar materyali suçlamasıyla gözaltına alındı

Meghan Markle'ın babası istismar materyali suçlamasıyla gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: ABD'li oyuncu ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntü ve materyallerle bağlantılı suçlamalar kapsamında federal ajanlar tarafından gözaltına alındı.

2026-11-06T18:51+0300

2026-11-06T18:51+0300

2026-11-06T19:44+0300

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Amerikan basınında yer alan son dakika haberine göre, İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, ABD'nin Florida eyaletinde federal ajanlar tarafından gözaltına alındı. Soruşturma hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan ve isimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan kaynaklar, Markle'ın çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntü ve materyallerle bağlantılı suçlamalar nedeniyle cuma sabahı Tampa yakınlarında gözaltına alındığını aktardı.Meghan Markle: Derin üzüntü duyuyorumMeghan Markle, babasının daha önce yaşadığı evde çocukların cinsel istismarını içeren görüntülerden oluşan bir koleksiyon bulunduğu yönündeki iddialar karşısında "derin üzüntü duyduğunu" açıklamıştı. Meghan ayrıca, 2018 yılında babası hakkındaki "endişe verici iddiaları" içeren bir mektubun Londra polisine gönderildiğini belirtmişti.Thomas Markle, emekli bir televizyon ışıklandırma ve fotoğraf yönetmeni olarak biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/ingiltere-prensesi-meghan-marklein-babasina-istismar-sorusturmasi-eski-evde-ne-bulundu-1109854704.html

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