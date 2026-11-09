https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cop31-turkiyede-basladi-bmden-iklim-uyarisi-dunya-giderek-daha-hizli-isiniyor-asiri-hava-olaylari-1110210054.html
COP31 Türkiye'de başladı BM'den iklim uyarısı: Dünya giderek daha hızlı ısınıyor, aşırı hava olayları şiddetlenecek
COP31 Türkiye'de başladı BM'den iklim uyarısı: Dünya giderek daha hızlı ısınıyor, aşırı hava olayları şiddetlenecek
Sputnik Türkiye
BM Dünya Meteoroloji Örgütü, 2026'nın kayıtlara geçen en sıcak dört yıldan biri olacağını açıkladı. Güneş'ten gelen enerji ile Dünya'dan uzaya yayılan enerji... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T12:27+0300
2026-11-09T12:27+0300
2026-11-09T12:27+0300
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BM Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı COP31'in başladığı gün yayımladığı Küresel İklimin Durumu raporunda, Dünya'nın iklim sisteminde ısı birikiminin giderek hızlandığı uyarısında bulundu.Rapora göre, Güneş'ten Dünya'ya ulaşan enerji ile gezegenden uzaya geri yayılan enerji arasındaki fark, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Atmosferde biriken sera gazlarının neden olduğu bu enerji dengesizliği, gezegenin daha fazla ısı tutmasına yol açıyor. Bunun da sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve tropikal siklonlar gibi aşırı hava olaylarını daha şiddetli hale getirmesi bekleniyor.Okyanuslarda ısı birikimi rekor kırdıRaporda, okyanus sıcaklıklarının da rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekildi. Sera gazlarının atmosferde hapsettiği fazla ısının yaklaşık yüzde 90'ını emen okyanuslarda, 2026'nın üst üste 10'uncu kez rekor düzeyde ısı birikiminin yaşandığı yıl olması bekleniyor.2025'te okyanusların üst 2 bin metrelik bölümünde biriken ısı, gözlem kayıtlarının en yüksek seviyesine ulaştı. Dünya genelindeki buzullar ise 400 gigatondan fazla kütle kaybetti. WMO'ya göre, buzullaşmış 19 bölgenin tamamında üst üste dördüncü yıl kütle kaybı yaşandı.1.5 derece sınırının kalıcı olarak aşılacağı uyarısıUniversity College London'dan jeofizik ve iklim tehlikeleri alanında emeritus profesör Bill McGuire, rapordaki verilerin şaşırtıcı olmadığını belirterek küresel sıcaklık, deniz seviyesindeki yükseliş ve deniz buzu alanı dahil bütün göstergelerin gezegenin ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.McGuire, mevcut araştırmaların küresel sıcaklık artışının 2028'de 1.5 derece sınırını kalıcı olarak aşabileceğine işaret ettiğini belirterek, Dünya'nın her on yılda yaklaşık 0.4 derece ısındığını ve 2 derece eşiğinin 2030'ların sonlarında aşılabileceğini savundu.Uzman, yüzyıl sonunda küresel sıcaklık artışının 2.6-2.8 derece civarında kalacağı yönündeki yaygın tahminlerin ise artık fazlasıyla iyimser göründüğünü ifade etti.COP31 Antalya'da başladıDünya liderleri ve diplomatlar, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bir araya geldi.WMO'nun raporu, iklim müzakerelerinin başladığı dönemde yayımlanırken, sera gazı yoğunluğundaki artışın boyutunu da ortaya koydu. Rapora göre, atmosferdeki başlıca sera gazlarından karbondioksitin yoğunluğu, 1992'de iklim sözleşmesinin imzalandığı sırada 356.42 ppm seviyesindeydi. Bu değer 2025'te 426.8 ppm'ye yükseldi. Böylece 1750'den, yani Sanayi Devrimi'nin başlangıcından bu yana atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu yüzde 53 arttı.
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haberler, çevre, dünya, dünya meteoroloji örgütü, cop, cop 31
COP31 Türkiye'de başladı BM'den iklim uyarısı: Dünya giderek daha hızlı ısınıyor, aşırı hava olayları şiddetlenecek
BM Dünya Meteoroloji Örgütü, 2026'nın kayıtlara geçen en sıcak dört yıldan biri olacağını açıkladı. Güneş'ten gelen enerji ile Dünya'dan uzaya yayılan enerji arasındaki farkın rekor seviyeye ulaşması, gezegende ısı birikiminin hızlandığını ortaya koydu. BM Genel Sekreteri Guterres, "Yeni bir iklim aşırılıkları çağına girdik" dedi.
BM Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı COP31'in başladığı gün yayımladığı Küresel İklimin Durumu raporunda, Dünya'nın iklim sisteminde ısı birikiminin giderek hızlandığı uyarısında bulundu.
Rapora göre, Güneş'ten Dünya'ya ulaşan enerji ile gezegenden uzaya geri yayılan enerji arasındaki fark, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Atmosferde biriken sera gazlarının neden olduğu bu enerji dengesizliği, gezegenin daha fazla ısı tutmasına yol açıyor. Bunun da sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve tropikal siklonlar gibi aşırı hava olaylarını daha şiddetli hale getirmesi bekleniyor.
WMO verilerine göre, Ocak-Eylül 2026 döneminde küresel ortalama yüzey sıcaklığı, sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1.47 derece
üzerine çıktı. Böylece 2026'nın, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana kaydedilen en sıcak dört yıldan biri olması bekleniyor. 2023-2026 döneminin ise kayıtlardaki en sıcak dört yıl olarak sıralanacağı öngörülüyor.
Okyanuslarda ısı birikimi rekor kırdı
Raporda, okyanus sıcaklıklarının da rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekildi. Sera gazlarının atmosferde hapsettiği fazla ısının yaklaşık yüzde 90'ını emen okyanuslarda, 2026'nın üst üste 10'uncu kez rekor düzeyde ısı birikiminin yaşandığı yıl olması bekleniyor.
2025'te okyanusların üst 2 bin metrelik bölümünde biriken ısı, gözlem kayıtlarının en yüksek seviyesine ulaştı.
Dünya genelindeki buzullar ise 400 gigatondan fazla kütle kaybetti. WMO'ya göre, buzullaşmış 19 bölgenin tamamında üst üste dördüncü yıl kütle kaybı yaşandı.
1.5 derece sınırının kalıcı olarak aşılacağı uyarısı
University College London'dan jeofizik ve iklim tehlikeleri alanında emeritus profesör Bill McGuire, rapordaki verilerin şaşırtıcı olmadığını belirterek küresel sıcaklık, deniz seviyesindeki yükseliş ve deniz buzu alanı dahil bütün göstergelerin gezegenin ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
McGuire, mevcut araştırmaların küresel sıcaklık artışının 2028'de 1.5 derece sınırını kalıcı olarak aşabileceğine işaret ettiğini belirterek, Dünya'nın her on yılda yaklaşık 0.4 derece ısındığını ve 2 derece eşiğinin 2030'ların sonlarında aşılabileceğini savundu.
Uzman, yüzyıl sonunda küresel sıcaklık artışının 2.6-2.8 derece civarında kalacağı yönündeki yaygın tahminlerin ise artık fazlasıyla iyimser göründüğünü ifade etti.
Dünya liderleri ve diplomatlar, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bir araya geldi.
WMO'nun raporu, iklim müzakerelerinin başladığı dönemde yayımlanırken, sera gazı yoğunluğundaki artışın boyutunu da ortaya koydu. Rapora göre, atmosferdeki başlıca sera gazlarından karbondioksitin yoğunluğu, 1992'de iklim sözleşmesinin imzalandığı sırada 356.42 ppm seviyesindeydi. Bu değer 2025'te 426.8 ppm'ye yükseldi. Böylece 1750'den, yani Sanayi Devrimi'nin başlangıcından bu yana atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu yüzde 53 arttı.