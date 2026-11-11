https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/disisleri-bakanligindan-israile-tepki-1110280766.html
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki göstererek, söz konusu ifadelerin İsrailli... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T22:21+0300
2026-11-11T22:21+0300
2026-11-11T22:32+0300
türki̇ye
dışişleri bakanlığı
i̇srail
i̇srail başbakanlık ofisi
recep tayyip erdoğan
benyamin netanyahu
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/netanyahudan-trump-ile-celisen-aciklama-israil-abd-askeri-yardimini-kademeli-olarak-sonlandiracak-1110278441.html
türki̇ye
i̇srail
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dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, recep tayyip erdoğan, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, recep tayyip erdoğan, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki
22:21 11.11.2026 (güncellendi: 22:32 11.11.2026)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki göstererek, söz konusu ifadelerin İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye yönelik çabalarının yeni bir örneği olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün (11 Kasım) COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşımış ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etmiştir. Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail’in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.