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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/chpnin-kurultay-davasi-ertelendi-1110270706.html
CHP'nin kurultay davası ertelendi
CHP'nin kurultay davası ertelendi
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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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chp, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı
chp, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı

CHP'nin kurultay davası ertelendi

14:50 11.11.2026 (güncellendi: 15:12 11.11.2026)
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 18 Kasım'a ertelendi.
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