https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/chpnin-kurultay-davasi-ertelendi-1110270706.html
CHP'nin kurultay davası ertelendi
CHP'nin kurultay davası ertelendi
Sputnik Türkiye
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T14:50+0300
2026-11-11T14:50+0300
2026-11-11T15:12+0300
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chp, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı
chp, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı
CHP'nin kurultay davası ertelendi
14:50 11.11.2026 (güncellendi: 15:12 11.11.2026)
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 18 Kasım'a ertelendi.