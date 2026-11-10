https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/zayiflama-ve-diyabet-ilaclari-goz-sagligini-etkileyebilir-mi-uzmanlardan-yeni-uyari-1110238899.html

Zayıflama ve diyabet ilaçları göz sağlığını etkileyebilir mi? Uzmanlardan yeni uyarı

Zayıflama ve diyabet ilaçları göz sağlığını etkileyebilir mi? Uzmanlardan yeni uyarı

Sputnik Türkiye

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), diyabet ve zayıflama tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, kalıcı görme kaybına neden olabilen nadir bir göz rahatsızlığıyla... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T13:59+0300

2026-11-10T13:59+0300

2026-11-10T13:59+0300

sağlik

amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)

ozempic

wegovy

görme kaybı

araştırma

naion

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/17/1066070969_0:47:698:440_1920x0_80_0_0_9422de13f40f1fda5e6fbf6a7da1aa29.jpg

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan popüler ilaçların, ani görme kaybına ve nadir durumlarda kalıcı körlüğe yol açabilen "arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropati" (NAION) adlı göz rahatsızlığıyla ilişkili olabileceğini bildirdi.FDA'den yapılan açıklamada, glukagon benzeri peptit-1 reseptör agonisti (GLP-1 RA) grubundaki ilaçların NAION ile olası bağlantısına ilişkin güvenlik uyarısının ilaç etiketlerine eklenmesinin zorunlu kılındığı belirtildi.Görme sinirine giden kan akışının azalması sonucu ortaya çıkan NAION'un genellikle tek gözde ani ve ağrısız görme kaybına neden olduğu aktarılan açıklamada, mevcut tedavilerle kaybedilen görmeyi geri kazandırdığı bilinen bir yöntemin bulunmadığı kaydedildi.FDA, GLP-1 etkisi gösteren ilaçların güvenlik etiketlerinde söz konusu olası riske ilişkin uyarılara yer verilmesini istedi.FDA'nin uyarısının, enjeksiyon veya hap şeklinde kullanılan yaklaşık 12 ilacı kapsadığı belirtildi.Açıklamada, bulanık görme, kör noktalar, renkleri algılamada bozulma ve diğer görme sorunlarının NAION belirtileri arasında yer aldığı, bu tür şikayetleri yaşayan hastaların vakit kaybetmeden sağlık uzmanına başvurması gerektiği ifade edildi.Her 100 bin kişiden 6'sında görüldüFDA, GLP-1 grubu ilaçlarla NAION arasındaki olası ilişkiyi, 2024'te JAMA Ophthalmology dergisinde yayımlanan bilimsel araştırmanın ardından incelemeye aldı.Söz konusu araştırmada, bazı ilaçların etken maddesi semaglutid kullanan bazı hastalarda NAION görülme riskinin artabileceğine ilişkin bulgular ortaya konuldu. FDA'nin 125'ten fazla klinik çalışmayı kapsayan analizinde, GLP-1 grubu ilaçları en az bir yıl kullanan her 100 bin kişiden yaklaşık 6'sında NAION görüldüğü belirlendi.Başka diyabet ilaçları veya plasebo kullananlarda ise bu oran her 100 bin kişide yaklaşık 4 olarak kaydedildi. FDA'nin değerlendirmesinde ayrıca, ilaçların yan etkilerine ilişkin elektronik bildirim sisteminde de NAION vakalarına rastlandığı bildirildi.Uzmanlardan bilinçsiz kullanım uyarısıFDA'nin ilaçlarla olası göz rahatsızlığı riski arasındaki bağlantıya ilişkin uyarısının yanı sıra, bu ilaçların bilinçsiz ve hekim kontrolü dışında kullanımına yönelik uzmanlar da uyarılarda bulunuyor.GLP-1 grubu ilaçların bilinçsiz ve hekim kontrolü dışında kullanımının yol açabileceği sağlık sorunlarına ilişkin eczacılar da uyarıda bulunuyor. Ekim ayında Geleceğin E Hali 2026 Kongresi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Başkanı Eczacı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, GLP-1 grubu ilaçların hızlı kilo verme amacıyla ve hekim kontrolü dışında kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.İlaçların bir güzellik veya hızlı zayıflama ürünü değil, hekim kontrolünde kullanılan bir tedavi aracı olduğunu vurgulayan uzman, bilinçsiz kullanımın bulantı, kusma ve ishalin yanı sıra pankreatit, safra kesesi sorunları ve mide boşalmasının yavaşlaması gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtmişti.Toplantıda ilaç tedavisine başlanması ve bırakılması süreçlerinin doktor kontrolünde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Tüysüz, reçetesiz veya eczacı denetimi dışında temin edilen ürünlerin hastaları risk altında bıraktığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/zayiflama-ignesinde-dogru-bilinen-yanlislar-ilaci-birakinca-kilo-alinir-mi-korluk-yapar-mi-prof-dr-1106260559.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), ozempic, wegovy, görme kaybı, araştırma, naion