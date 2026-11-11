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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı: 'Affımı istedim'
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı: 'Affımı istedim'
Sputnik Türkiye
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T10:56+0300
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ekonomi̇
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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı. Kavcıoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
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şahap kavcıoğlu, bddk, i̇stifa
şahap kavcıoğlu, bddk, i̇stifa

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı: 'Affımı istedim'

10:56 11.11.2026 (güncellendi: 11:00 11.11.2026)
© AATürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AA
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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı.
Kavcıoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
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