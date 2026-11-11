https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/bddk-baskani-sahap-kavcioglu-gorevinden-ayrildi-1110256974.html

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı: 'Affımı istedim'

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı: 'Affımı istedim'

Sputnik Türkiye

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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ekonomi̇

şahap kavcıoğlu

bddk

i̇stifa

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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı. Kavcıoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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şahap kavcıoğlu, bddk, i̇stifa