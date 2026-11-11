https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/bddk-baskani-sahap-kavcioglu-gorevinden-ayrildi-1110256974.html
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı: 'Affımı istedim'
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı: 'Affımı istedim'
Sputnik Türkiye
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T10:56+0300
2026-11-11T10:56+0300
2026-11-11T11:00+0300
ekonomi̇
şahap kavcıoğlu
bddk
i̇stifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/07/1054490932_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_122d5da1792ad5457d8289a8c34cd9b8.jpg
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı. Kavcıoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/07/1054490932_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_94eff65df1b29f7a53c6ff90eafb5437.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şahap kavcıoğlu, bddk, i̇stifa
şahap kavcıoğlu, bddk, i̇stifa
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı: 'Affımı istedim'
10:56 11.11.2026 (güncellendi: 11:00 11.11.2026)
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı.
Kavcıoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.