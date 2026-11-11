https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/arabesk-muzigin-usta-ismi-cengiz-tekine-veda-sarkilarini-ibrahim-tatlises-ve-muslum-gurses-de-1110274988.html
Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin'e veda: Şarkılarını İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses de seslendirmişti
Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin'e veda: Şarkılarını İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses de seslendirmişti
Sputnik Türkiye
'Dert kitabı', 'Neden saçların beyazlamış arkadaş' gibi unutulmaz birçok şarkının sahibi Cengiz Tekin hayatını kaybetti. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T17:22+0300
2026-11-11T17:22+0300
2026-11-11T17:22+0300
yaşam
i̇brahim tatlıses
ferdi tayfur
müslüm gürses
bergen
hayatını kaybetti
arabesk
cengiz tekin
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Türkiye'de "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş", "Dert Kitabı", "Diyemedim" gibi birçok arabesk şarkının sahibi olan Cengiz Tekin hayatını kaybetti. Tekin'in şarkılarını aralarında İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen gibi birçok ünlü isim seslendirmişti. Acı haberi kızı duyurdu Tekin'in ölüm haberini kızı sosyal medyasından yaptığı paylaşımla duyurdu. Geçtiğimiz aylarda zatürre, kaburga kırıkları, yatak yaraları ve kronik hastalıklar nedeniyle tedavi altına alınan Tekin'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Unutulmaz şarkılara imza atmıştı Sanatçının müzik dünyasına sunduğu çalışmalar arasında "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş", "Zalimden de Zalim", "Senin Yerine", "Dert Kitabı", "Diyemedim", "Sevdik de Ne Oldu", "Benim Hayatım", "Dünyamı Yıkmasaydın" ve "Kolay Kolay Sevmem Artık" gibi döneme damga vuran eserler yer aldı. İmza attığı şarkılar Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor gibi arabesk müziğin usta isimleri tarafından seslendirildi. Tekin, bir dönem İbrahim Tatlıses'in klip çekimlerinde ve "İbo Show" programında yönetmenlik koltuğunda oturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/prison-break-ve-mike-hammer-dizilerinin-oyuncusu-stacy-keach-yasamini-yitirdi-1110255695.html
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i̇brahim tatlıses, ferdi tayfur, müslüm gürses, bergen, hayatını kaybetti, arabesk, cengiz tekin
i̇brahim tatlıses, ferdi tayfur, müslüm gürses, bergen, hayatını kaybetti, arabesk, cengiz tekin
Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin'e veda: Şarkılarını İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses de seslendirmişti
'Dert kitabı', 'Neden saçların beyazlamış arkadaş' gibi unutulmaz birçok şarkının sahibi Cengiz Tekin hayatını kaybetti.
Türkiye'de "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş", "Dert Kitabı", "Diyemedim" gibi birçok arabesk şarkının sahibi olan Cengiz Tekin hayatını kaybetti. Tekin'in şarkılarını aralarında İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen gibi birçok ünlü isim seslendirmişti.
Tekin'in ölüm haberini kızı sosyal medyasından yaptığı paylaşımla duyurdu. Geçtiğimiz aylarda zatürre, kaburga kırıkları, yatak yaraları ve kronik hastalıklar nedeniyle tedavi altına alınan Tekin'in ölümü büyük üzüntü yarattı.
Unutulmaz şarkılara imza atmıştı
Sanatçının müzik dünyasına sunduğu çalışmalar arasında "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş", "Zalimden de Zalim", "Senin Yerine", "Dert Kitabı", "Diyemedim", "Sevdik de Ne Oldu", "Benim Hayatım", "Dünyamı Yıkmasaydın" ve "Kolay Kolay Sevmem Artık" gibi döneme damga vuran eserler yer aldı. İmza attığı şarkılar Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor gibi arabesk müziğin usta isimleri tarafından seslendirildi. Tekin, bir dönem İbrahim Tatlıses'in klip çekimlerinde ve "İbo Show" programında yönetmenlik koltuğunda oturdu.