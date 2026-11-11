https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/arabesk-muzigin-usta-ismi-cengiz-tekine-veda-sarkilarini-ibrahim-tatlises-ve-muslum-gurses-de-1110274988.html

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin'e veda: Şarkılarını İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses de seslendirmişti

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin'e veda: Şarkılarını İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses de seslendirmişti

Sputnik Türkiye

'Dert kitabı', 'Neden saçların beyazlamış arkadaş' gibi unutulmaz birçok şarkının sahibi Cengiz Tekin hayatını kaybetti. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T17:22+0300

2026-11-11T17:22+0300

2026-11-11T17:22+0300

yaşam

i̇brahim tatlıses

ferdi tayfur

müslüm gürses

bergen

hayatını kaybetti

arabesk

cengiz tekin

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Türkiye'de "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş", "Dert Kitabı", "Diyemedim" gibi birçok arabesk şarkının sahibi olan Cengiz Tekin hayatını kaybetti. Tekin'in şarkılarını aralarında İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen gibi birçok ünlü isim seslendirmişti. Acı haberi kızı duyurdu Tekin'in ölüm haberini kızı sosyal medyasından yaptığı paylaşımla duyurdu. Geçtiğimiz aylarda zatürre, kaburga kırıkları, yatak yaraları ve kronik hastalıklar nedeniyle tedavi altına alınan Tekin'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Unutulmaz şarkılara imza atmıştı Sanatçının müzik dünyasına sunduğu çalışmalar arasında "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş", "Zalimden de Zalim", "Senin Yerine", "Dert Kitabı", "Diyemedim", "Sevdik de Ne Oldu", "Benim Hayatım", "Dünyamı Yıkmasaydın" ve "Kolay Kolay Sevmem Artık" gibi döneme damga vuran eserler yer aldı. İmza attığı şarkılar Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor gibi arabesk müziğin usta isimleri tarafından seslendirildi. Tekin, bir dönem İbrahim Tatlıses'in klip çekimlerinde ve "İbo Show" programında yönetmenlik koltuğunda oturdu.

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i̇brahim tatlıses, ferdi tayfur, müslüm gürses, bergen, hayatını kaybetti, arabesk, cengiz tekin