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Ankara'da AVM otoparkında yangın: Otomobilde çıkan yangın indirim çadırına sıçradı
Ankara'da AVM otoparkında yangın: Otomobilde çıkan yangın indirim çadırına sıçradı
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Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkındaki otomobilde çıkıp indirim çadırlarına sıçrayan yangın söndürüldü. Yangının çıkış... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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avm
yangın
otopark
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Ankara Mamak'ta bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkındaki otomobil aniden yanmaya başladı. Araçtaki yangın açık otoparktaki indirim çadırına sıçradı.Kısa sürede yayılan alevler sonucu yoğun duman oluştu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Araç kullanılamaz hale geldiİtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil ürünlerinin bulunduğu indirim çadırları ve yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/izmirde-fabrika-patlamasinda-yeni-gelisme-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-1110239525.html
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ankara, avm, yangın, otopark, çadır
ankara, avm, yangın, otopark, çadır

Ankara'da AVM otoparkında yangın: Otomobilde çıkan yangın indirim çadırına sıçradı

11:51 11.11.2026 (güncellendi: 12:10 11.11.2026)
© Abdullah SaricaAnkara'da AVM otoparkında otomobilde çıkıp indirim çadırlarına sıçrayan yangın söndürüldü
Ankara'da AVM otoparkında otomobilde çıkıp indirim çadırlarına sıçrayan yangın söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© Abdullah Sarica
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Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkındaki otomobilde çıkıp indirim çadırlarına sıçrayan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ankara Mamak'ta bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkındaki otomobil aniden yanmaya başladı. Araçtaki yangın açık otoparktaki indirim çadırına sıçradı.
Kısa sürede yayılan alevler sonucu yoğun duman oluştu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araç kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil ürünlerinin bulunduğu indirim çadırları ve yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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