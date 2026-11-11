Ankara'da AVM otoparkında yangın: Otomobilde çıkan yangın indirim çadırına sıçradı
11:51 11.11.2026 (güncellendi: 12:10 11.11.2026)
© Abdullah SaricaAnkara'da AVM otoparkında otomobilde çıkıp indirim çadırlarına sıçrayan yangın söndürüldü
© Abdullah Sarica
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Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkındaki otomobilde çıkıp indirim çadırlarına sıçrayan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ankara Mamak'ta bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkındaki otomobil aniden yanmaya başladı. Araçtaki yangın açık otoparktaki indirim çadırına sıçradı.
Kısa sürede yayılan alevler sonucu yoğun duman oluştu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
🔥Ankara'da AVM otoparkında yangın: Otomobilde çıkan yangın indirim çadırına sıçradı 🚘👨🚒Mamak'ta bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkındaki otomobil aniden yanmaya başladı. Araçtaki yangın açık otoparktaki indirim çadırına sıçradı. 💧İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil ürünlerinin bulunduğu indirim çadırları ve yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 11, 2026
Araç kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil ürünlerinin bulunduğu indirim çadırları ve yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.