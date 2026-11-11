https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ankarada-avm-otoparkinda-yangin-otomobilde-cikan-yangin-indirim-cadirina-sicradi-1110260836.html

Ankara'da AVM otoparkında yangın: Otomobilde çıkan yangın indirim çadırına sıçradı

Ankara'da AVM otoparkında yangın: Otomobilde çıkan yangın indirim çadırına sıçradı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkındaki otomobilde çıkıp indirim çadırlarına sıçrayan yangın söndürüldü. Yangının çıkış... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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Ankara Mamak'ta bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkındaki otomobil aniden yanmaya başladı. Araçtaki yangın açık otoparktaki indirim çadırına sıçradı.Kısa sürede yayılan alevler sonucu yoğun duman oluştu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Araç kullanılamaz hale geldiİtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil ürünlerinin bulunduğu indirim çadırları ve yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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