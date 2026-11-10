https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/izmirde-fabrika-patlamasinda-yeni-gelisme-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-1110239525.html
İzmir'de fabrika patlamasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi
İzmir'de fabrika patlamasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İzmir'de 17 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T14:07+0300
2026-11-10T14:07+0300
2026-11-10T14:07+0300
türki̇ye
can tuncay
i̇zmir
fabrika yangını
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İzmir'de fabrika patlamasında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir'de fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
türki̇ye
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can tuncay, i̇zmir, fabrika yangını
can tuncay, i̇zmir, fabrika yangını
İzmir'de fabrika patlamasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Ayrıntılar geliyor
İzmir'de 17 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.
İzmir'de fabrika patlamasında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir'de fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.