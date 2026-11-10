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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/izmirde-fabrika-patlamasinda-yeni-gelisme-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-1110239525.html
İzmir'de fabrika patlamasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi
İzmir'de fabrika patlamasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İzmir'de 17 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
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i̇zmir
fabrika yangını
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İzmir'de fabrika patlamasında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir'de fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
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i̇zmir
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can tuncay, i̇zmir, fabrika yangını
can tuncay, i̇zmir, fabrika yangını

İzmir'de fabrika patlamasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

14:07 10.11.2026
© Lokman İlhanİzmir patlama
İzmir patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Lokman İlhan
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İzmir'de 17 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.
İzmir'de fabrika patlamasında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir'de fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
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