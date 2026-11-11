https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/abu-dabi-muzakerelerinin-2-gun-basladi-1110260735.html

Abu Dabi müzakerelerinin 2. gün başladı

Abu Dabi müzakerelerinin 2. gün başladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizinin sonlandırılması için diplomatik çabalar devam ederken Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin 2. gününde bir araya... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T11:46+0300

2026-11-11T11:46+0300

2026-11-11T11:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

abu dabi

rusya

üçlü görüşmeler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0a/1110233657_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_3e8d1c70455199abb67a18b74e1473e7.jpg

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakerelerin 2. günü resmen başladı.Dün yapılan görüşmeler 4 saatin biraz üzerinde sürmüştü. ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner, üçlü görüşmelerin ilk turunu yapıcı olarak nitelendirerek ilk sonuçların ABD tarafında iyimserlik yarattığını belirtmişti.Rusya heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, görüşmenin başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) misafirperverliği, ABD'ye de barışa yönelik çabaları için teşekkür etmişti.Medinskiy, müzakerelerin Rusya ve Ukrayna'yı barışa yaklaştıracağını umduğunu vurgulamıştı.Heyetlerde önemli isimler yer alıyorUkrayna krizine çözüm arayışlarında ilerleme kaydedilmesi hedeflenen görüşmelerde Rusya heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Rus heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Ryabkov ve Mihail Galuzin ile askeri temsilciler de yer alıyor.Masada ABD tarafında Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı’nın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner bulunuyor. Arabulucu rolündeki ABD, her iki taraf için kabul edilebilir bir anlaşma sağlanması yolunda ilerleme sağlanmasını amaçlıyor.Ukrayna heyetinin başında ise Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabideki-gorusmelerin-ilk-gunu-tamamlandi-1110241151.html

ukrayna

abu dabi

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, abu dabi, rusya, üçlü görüşmeler