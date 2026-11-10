https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabideki-gorusmelerin-ilk-gunu-tamamlandi-1110241151.html

Abu Dabi'deki görüşmelerin ilk günü tamamlandı

Abu Dabi'deki görüşmelerin ilk günü tamamlandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürütülen çabaların yeni ayağı olan Abu Dabi müzakerelerinde ilk gün geride kaldı. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T15:57+0300

2026-11-10T15:57+0300

2026-11-10T16:07+0300

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Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin ilk günündeki temaslar sona erdi.ABD'nin arabuluculuğunda bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri, yaklaşık 4 saat görüşerek çözüme giden yolu açabilecek maddeler üzerinde istişareler gerçekleştirdi.10-11 Kasım için planlanan görüşmeler, yarın ikinci günüyle devam edecek.Sputnik'e konuşan bir kaynak, görüşmelerde Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Rusça konuştuğunu bildirdi.Rusya heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, görüşmenin başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) misafirperverliği, ABD'ye de barışa yönelik çabaları için teşekkür etmişti.Medinskiy, müzakerelerin Rusya ve Ukrayna'yı barışa yaklaştıracağını umduğunu vurgulamıştı.Heyetlerde önemli isimler yer alıyorUkrayna krizine çözüm arayışlarında ilerleme kaydedilmesi hedeflenen görüşmelerde Rusya heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Rus heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Ryabkov ve Mihail Galuzin ile askeri temsilciler de yer alıyor.Masada ABD tarafında Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı’nın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner bulunuyor. Arabulucu rolündeki ABD, her iki taraf için kabul edilebilir bir anlaşma sağlanması yolunda ilerleme sağlanmasını amaçlıyor.Ukrayna heyetinin başında ise Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabide-rusya-abd-ve-ukrayna-arasindaki-uclu-muzakereler-basladi-1110232960.html

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