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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ab-askeri-misyon-personelinin-ukraynada-gorev-yapmasina-onay-verdi-1110280945.html
AB, askeri misyon personelinin Ukrayna’da görev yapmasına onay verdi
AB, askeri misyon personelinin Ukrayna’da görev yapmasına onay verdi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya yönelik askeri yardım misyonu EUMAM Ukraine’in personelinin koordinasyon, danışmanlık ve muharebe deneyimlerinin incelenmesi... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T22:45+0300
2026-11-11T22:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ab resmi gazetesi
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AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan AB Konseyi kararına göre, daha önce yalnızca üye ülkelerde faaliyet gösteren EUMAM Ukraine’in görev alanı Ukrayna topraklarını da kapsayacak şekilde genişletildi.Karar, Ukrayna askeri yönetimi, silahlı kuvvetleri ve uluslararası ortaklarla doğrudan koordinasyon için AB temsilcilerinin ülkede sürekli bulunmasını öngörüyor. Misyon personeli ayrıca muharebe deneyimlerini analiz edebilecek, savunma reformları ve askeri eğitim sisteminin modernizasyonu konusunda danışmanlık yapabilecek.Ukrayna birliklerine doğrudan ülke içinde muharebe eğitimi verilmesi ise karar kapsamında yer almıyor. Personelin hukuki statüsü, ayrıcalıkları, dokunulmazlıkları ve güvenceleri AB ile Ukrayna arasında yapılacak ayrı bir anlaşmayla belirlenecek.Konsey, misyonun görev süresini 15 Kasım 2028’e kadar uzatırken gelecek iki yıl için 292.6 milyon euro kaynak ayırdı. Karar, 16 Kasım 2026’dan itibaren uygulanacak.Ekim 2022’de kurulan misyon kapsamında, AB Konseyinin verilerine göre bugüne kadar 100 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verildi.Rus yetkililer Batı ordularının çatışmaya doğrudan müdahalesinin kabul edilemez olduğunu defalarca dile getirmişti. Kremlin, Ukrayna'da yabancı askeri birliklerin bulunmasının Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmayı kaçınılmaz hale getireceğini vurgulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Ukrayna topraklarındaki herhangi bir Batılı birliğin müdahaleci olarak kabul edileceğini ve Rus askeri personelinin bunları meşru hedefler olarak göreceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/zaharova-rusya-avrupaya-saldirmayi-planlamiyor-ancak-artan-tehditleri-dikkate-alacak-1110277723.html
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avrupa birliği, ab, ukrayna, rusya, batı, avrupa, ab resmi gazetesi, ab konseyi
avrupa birliği, ab, ukrayna, rusya, batı, avrupa, ab resmi gazetesi, ab konseyi

AB, askeri misyon personelinin Ukrayna’da görev yapmasına onay verdi

22:45 11.11.2026
© Sputnik / Alexey VitvitskyAB bayrağı
AB bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Avrupa Birliği, Ukrayna’ya yönelik askeri yardım misyonu EUMAM Ukraine’in personelinin koordinasyon, danışmanlık ve muharebe deneyimlerinin incelenmesi amacıyla Ukrayna’da bulunmasına izin verdi. Karar, Ukrayna birliklerine ülke içinde muharebe eğitimi verilmesini kapsamıyor.
AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan AB Konseyi kararına göre, daha önce yalnızca üye ülkelerde faaliyet gösteren EUMAM Ukraine’in görev alanı Ukrayna topraklarını da kapsayacak şekilde genişletildi.
Karar, Ukrayna askeri yönetimi, silahlı kuvvetleri ve uluslararası ortaklarla doğrudan koordinasyon için AB temsilcilerinin ülkede sürekli bulunmasını öngörüyor. Misyon personeli ayrıca muharebe deneyimlerini analiz edebilecek, savunma reformları ve askeri eğitim sisteminin modernizasyonu konusunda danışmanlık yapabilecek.
Ukrayna birliklerine doğrudan ülke içinde muharebe eğitimi verilmesi ise karar kapsamında yer almıyor. Personelin hukuki statüsü, ayrıcalıkları, dokunulmazlıkları ve güvenceleri AB ile Ukrayna arasında yapılacak ayrı bir anlaşmayla belirlenecek.
Konsey, misyonun görev süresini 15 Kasım 2028’e kadar uzatırken gelecek iki yıl için 292.6 milyon euro kaynak ayırdı. Karar, 16 Kasım 2026’dan itibaren uygulanacak.
Ekim 2022’de kurulan misyon kapsamında, AB Konseyinin verilerine göre bugüne kadar 100 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verildi.
Rus yetkililer Batı ordularının çatışmaya doğrudan müdahalesinin kabul edilemez olduğunu defalarca dile getirmişti. Kremlin, Ukrayna'da yabancı askeri birliklerin bulunmasının Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmayı kaçınılmaz hale getireceğini vurgulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Ukrayna topraklarındaki herhangi bir Batılı birliğin müdahaleci olarak kabul edileceğini ve Rus askeri personelinin bunları meşru hedefler olarak göreceğini ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
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