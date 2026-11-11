https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/50-metrelik-ucuruma-yuvarlanan-otomobil-hurdaya-dondu-2-kisi-yara-almadan-kurtuldu-1110251115.html

50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi yara almadan kurtuldu

50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi yara almadan kurtuldu

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T00:41+0300

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Kızılcaşehir Mahallesi'nde O.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü ve yanındaki yolcu, kazayı yara almadan atlattıktan sonra otomobili olay yerinde bırakarak bölgeden ayrıldı.Hurdaya dönen aracı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Halat sistemi kurarak yaklaşık 50 metrelik şarampole inen ekipler, otomobilde bulunan kişilerin kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldığını belirledi.Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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antalya, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi