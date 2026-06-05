Zayıflama iğnesinde doğru bilinen yanlışlar: İlacı bırakınca kilo alınır mı körlük yapar mı? Prof. Dr. Türkçapar anlattı

GLP-1 dediğimiz bir madde var. Bunlar aslında vücudumuzda mide ve bağırsaklar başta olmak üzere doğal olarak salgıladığımız inkretin dediğimiz maddeler. Şimdi bu GLP-1 dediğiniz şey zayıflama iğneleri dediğiniz şeyler de aslında bir dokunuş aracı. Zayıflama iğneleri son derece yanlış bir isim. Çünkü bunlar şeker hastalığı için geliştirilen iğneler. Ve gerçekten de özellikle Saxenda, daha sonrasında Ozempic ve şimdilerde de Mounjaro. Şöyle ki Mounjaro iki inkretini bir arada içeriyor. Aslında onlarca yüzlerce hücremizde GLP-1 gibi hormon var. GLP-1 ne demek? Glukagon diye bir hormon var vücudumuzda kan şekerini düzenleyen bir hormon. GLP1 ise glukagon gibi etki gösteren ve GLP1 üzerinden etki yapan ve aynı şekilde şekeri düzelten bir iğne. GLP1 hem Ozempic'te var hem Mounjaro'da var. Buraya kadar net, netiz. Peki Mounjaro'da farklı olarak ne var? Bir de orada GIP dediğimiz bir madde var. İşte bu birazcık daha da iştahı baskılayan ve glukagon insülinotropik hormon dediğimiz bir hormon gibi etki yapan bir inkretin. Ve sonuçta o daha da böyle iştahı kapatıyor.

