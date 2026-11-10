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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/temizlik-personeli-yillardir-ameliyatlara-giriyor-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1110248118.html
'Temizlik personeli yıllardır ameliyatlara giriyor' iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
'Temizlik personeli yıllardır ameliyatlara giriyor' iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Giresun'da özel bir hastanede temizlik personelinin uzun zamandır doktor gibi ameliyatlara girdiğine dair iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T19:28+0300
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i̇l sağlık müdürlüğü
sağlık bakanlığı
temizlik işçisi
ameliyat
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Sosyal medya ve ardından basında konu olan Giresun'da özel bir hastanede temizlik personelinin ameliyatlara girdiği iddialarıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü bir duyuruda bulundu.Buna göre bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada özel bir hastanede temizlik personelinin ameliyatlara girdiği yönündeki iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamaya göre ayrıca Sağlık Bakanlığı'nca olayı incelemek üzere müfettiş görevlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ozel-hastanede-skandal-iddia-yillardir-ameliyatlara-giren-kisi-doktor-saniliyordu-temizlik-1110205196.html
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giresun, i̇l sağlık müdürlüğü, sağlık bakanlığı, temizlik işçisi, ameliyat
giresun, i̇l sağlık müdürlüğü, sağlık bakanlığı, temizlik işçisi, ameliyat

'Temizlik personeli yıllardır ameliyatlara giriyor' iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

19:28 10.11.2026
© Sputnik / Varvara Gert'e / Multimedya arşivine gidinameliyat
ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / Varvara Gert'e
/
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Giresun'da özel bir hastanede temizlik personelinin uzun zamandır doktor gibi ameliyatlara girdiğine dair iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya ve ardından basında konu olan Giresun'da özel bir hastanede temizlik personelinin ameliyatlara girdiği iddialarıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü bir duyuruda bulundu.
Buna göre bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada özel bir hastanede temizlik personelinin ameliyatlara girdiği yönündeki iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre ayrıca Sağlık Bakanlığı'nca olayı incelemek üzere müfettiş görevlendirildi.
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Özel hastanede skandal iddia: 'Yıllardır ameliyatlara giren kişi doktor sanılıyordu, temizlik görevlisi çıktı'
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