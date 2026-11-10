https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/temizlik-personeli-yillardir-ameliyatlara-giriyor-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1110248118.html

'Temizlik personeli yıllardır ameliyatlara giriyor' iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Temizlik personeli yıllardır ameliyatlara giriyor' iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Giresun'da özel bir hastanede temizlik personelinin uzun zamandır doktor gibi ameliyatlara girdiğine dair iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T19:28+0300

2026-11-10T19:28+0300

2026-11-10T19:28+0300

türki̇ye

giresun

i̇l sağlık müdürlüğü

sağlık bakanlığı

temizlik işçisi

ameliyat

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Sosyal medya ve ardından basında konu olan Giresun'da özel bir hastanede temizlik personelinin ameliyatlara girdiği iddialarıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü bir duyuruda bulundu.Buna göre bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada özel bir hastanede temizlik personelinin ameliyatlara girdiği yönündeki iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamaya göre ayrıca Sağlık Bakanlığı'nca olayı incelemek üzere müfettiş görevlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ozel-hastanede-skandal-iddia-yillardir-ameliyatlara-giren-kisi-doktor-saniliyordu-temizlik-1110205196.html

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giresun, i̇l sağlık müdürlüğü, sağlık bakanlığı, temizlik işçisi, ameliyat