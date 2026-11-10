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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/vergi-yuzsuzleri-listesi-icin-geri-sayim-basladi-borcu-olanlar-tek-tek-ifsa-edilecek-1110230246.html
Vergi yüzsüzleri listesi için geri sayım başladı: Borcu olanlar tek tek ifşa edilecek
Vergi yüzsüzleri listesi için geri sayım başladı: Borcu olanlar tek tek ifşa edilecek
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde borcu olan veya kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan mükellefleri kamuoyuna... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T09:55+0300
2026-11-10T09:55+0300
ekonomi̇
vergi
gelir i̇daresi başkanlığı
vergi yüzsüzleri
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunan mükellefleri açıklama tarihini duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 16 Aralık'ta GİB üzerinden açıklanacak.Vergi borçlarını ödemeyenlere ilişkin listeler hazırlanmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lira ve üzeri borcu olanları ifşa edecek.Borçlu mükelleflere dair ilk aşama duyuru listesi 1 Aralık 2026 ile 15 Aralık 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde yapılacak.İkinci aşama ise internet ortamında ifşa olacak. Bu liste de 16 Aralık 2026 ile 30 Aralık 2026 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan mükellefler girecek. Usul ve esaslar, 10 Kasım 2026 tarihli ve 33426 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 597 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle belirlendi. Eşik tutarı geçen yıla göre değişmedi.İki ayrı grupta ifşa olacakTebliğde vergi borçluları iki ayrı alacak grupta ifşalanacak. Birinci grup vadesi geçmiş borçlardan oluşacak. Bunlar, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 20 Kasım 2026 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezaları kapsayacak.İkinci grup kesinleşen tarhiyatlar olacak. Bunlar için 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.Ödenmemiş olma tarihi geçen yıla göre bir hafta öne çekildi. 583 sıra numaralı Tebliğde bu tarih 27 Kasım 2025'ti, yeni tebliğde 20 Kasım 2026 olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/mtv-2027de-artacak-bazi-otomobillerde-yillik-vergi-350-bin-lirayi-gececek-1110162282.html
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vergi, gelir i̇daresi başkanlığı, vergi yüzsüzleri
vergi, gelir i̇daresi başkanlığı, vergi yüzsüzleri

Vergi yüzsüzleri listesi için geri sayım başladı: Borcu olanlar tek tek ifşa edilecek

09:55 10.11.2026
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Gelir İdaresi Başkanlığı, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde borcu olan veya kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan mükellefleri kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle ilan süreci netleşirken, borçlular önce vergi dairelerinde, ardından internet sitesinde ifşa edilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunan mükellefleri açıklama tarihini duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 16 Aralık'ta GİB üzerinden açıklanacak.
Vergi borçlarını ödemeyenlere ilişkin listeler hazırlanmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lira ve üzeri borcu olanları ifşa edecek.
Borçlu mükelleflere dair ilk aşama duyuru listesi 1 Aralık 2026 ile 15 Aralık 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde yapılacak.
İkinci aşama ise internet ortamında ifşa olacak. Bu liste de 16 Aralık 2026 ile 30 Aralık 2026 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.
Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan mükellefler girecek. Usul ve esaslar, 10 Kasım 2026 tarihli ve 33426 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 597 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle belirlendi. Eşik tutarı geçen yıla göre değişmedi.

İki ayrı grupta ifşa olacak

Tebliğde vergi borçluları iki ayrı alacak grupta ifşalanacak. Birinci grup vadesi geçmiş borçlardan oluşacak. Bunlar, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 20 Kasım 2026 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezaları kapsayacak.
İkinci grup kesinleşen tarhiyatlar olacak. Bunlar için 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.
Ödenmemiş olma tarihi geçen yıla göre bir hafta öne çekildi. 583 sıra numaralı Tebliğde bu tarih 27 Kasım 2025'ti, yeni tebliğde 20 Kasım 2026 olarak belirlendi.
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