https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/mtv-2027de-artacak-bazi-otomobillerde-yillik-vergi-350-bin-lirayi-gececek-1110162282.html

MTV 2027'de artacak: Bazı otomobillerde yıllık vergi 350 bin lirayı geçecek

MTV 2027'de artacak: Bazı otomobillerde yıllık vergi 350 bin lirayı geçecek

Sputnik Türkiye

Motorlu Taşıtlar Vergi tutarlarında 2027 yılında yüzde 27.83 yeniden değerlendirme oranıyla artış yaşanacak. Özellikle bazı araçlarda ise yıllık vergi 350 bin... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T12:42+0300

2026-11-06T12:42+0300

2026-11-06T13:12+0300

ekonomi̇

mtv

vergi

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları 2027 yılı için yeniden hesaplandı. Yüzde 27.83'lük yeniden değerlendirme oranına göre , yeni tarifede 1-3 yaşındaki otomobillerin yıllık vergisi 7 bin 350 TL'den başlayıp 350 bin 785 TL'ye kadar çıkabilecek. Araçlarda motor hacmi büyüdükçe ödenecek vergi miktarı da artacak. Araç sahipleri, 2027 yılına ait yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarını iki taksit halinde ödeyebilecek. Öte yandan yeniden değerleme oranıyla hesaplanan vergi tutarlarında değişiklik yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda bulunuyor. En düşük ve en yüksek vergi ne kadar olacak?2027 yılında sıfır kilometre otomobil satın alacaklar ile 1-3 yaş aralığında aracı bulunanların ödeyeceği yıllık MTV, motor silindir hacmi ve aracın vergi değerine göre farklılık gösterecek. Yeni tarifeye göre bu yaş grubundaki otomobiller için en düşük vergi 7 bin 350 TL, en yüksek vergi ise 350 bin 785 TL olarak hesaplandı.Özellikle piyasada sık tercih edilen düşük motor hacimli otomobillerde de yeni tutarlar dikkat çekiyor. Motor silindir hacmi 1.0-1.2 litre arasında olan araçlarda yıllık MTV 7 bin 350 TL ile 8 bin 823 TL arasında değişecek. 1.3-1.6 litre motor hacmine sahip otomobillerde ise ödenecek tutar 12 bin 803 TL ile 15 bin 375 TL aralığında olacak.Motor hacmi vergi ödemelerinde esas kabul ediliyorMTV hesaplamasında yalnızca motor silindir hacmi değil, otomobilin taşıt değeri de belirleyici olacak. Aynı motor hacmine sahip araçlar, girdikleri vergi değeri dilimine bağlı olarak farklı tutarlarda vergilendirilebilecek.2027 yılı için yapılan hesaplamalarda 1.3 litreye kadar motor hacmine sahip otomobillerin yıllık MTV'si 8 bin 823 TL olarak belirlendi. Motor hacmi 1.3-1.6 litre arasında olan araçlarda bu rakam 15 bin 375 TL'ye, 1.6-1.8 litre aralığındaki otomobillerde ise 27 bin 165 TL'ye çıkacak.En yüksek vergi dilimi ise motor hacmi 4 litrenin üzerinde bulunan 1-3 yaşındaki otomobilleri kapsıyor. Bu gruptaki araç sahiplerinin 2027 yılında yıllık 350 bin 785 TL MTV ödemesi gerekecek.Hangi otomobil için ne kadar vergi ödenecek?Türkiye'de satış ve kullanım açısından öne çıkan otomobil modellerinin yeni yılda ödeyeceği MTV tutarları da belli oldu. Nefes'te yer alan habere göre, 2027 yılı için hesaplanan yıllık vergi miktarları model bazında şöyle sıralandı:Buna göre Renault Clio, Renault Duster ve Hyundai i20 sahipleri 8 bin 823 TL MTV ödeyecek. Renault Megane ve Toyota Corolla için hesaplanan yıllık tutar 15 bin 375 TL olurken, Toyota C-HR'de bu rakam 27 bin 165 TL olarak uygulanacak. Togg T10X'in yıllık MTV'si ise 22 bin 375 TL olacak.Motor gücü 240 kW'nın üzerine çıkan elektrikli otomobillerde ise vergi miktarı daha yüksek seviyelere ulaşacak. Bu araçların yıllık MTV'si, taşıtın değerine bağlı olarak 80 bin 390 TL ile 87 bin 695 TL arasında değişecek.MTV ödemeleri ne zaman yapılacak?2027 yılına ait yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarını iki taksit halinde ödeyebilecek. Ödemelerin ilk altı aylık dönem ve ikinci altı aylık dönem olmak üzere iki ayrı takvimde gerçekleştirilmesi mümkün olacak.Değişiklik yapma yetkisi CumhurbaşkanındaÖte yandan yeniden değerleme oranıyla hesaplanan vergi tutarlarında değişiklik yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda bulunuyor. Ancak 2027 yılı için açıklanan oranlarda farklı bir düzenlemeye gidilmesinin beklenmediği belirtiliyor. Böylece araç sahiplerinin yeni yılda karşılaşacağı MTV tutarlarının mevcut hesaplamalar üzerinden uygulanması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/dev-sirket-gebze-fabrikasini-kapatiyor-calisanlari-issiz-kalacak-293-milyon-lira-tazminat-odeyecek-1110162570.html

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mtv, vergi, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)