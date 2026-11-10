https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ukraynada-gizli-cezaevleri-ozel-evler-olarak-kamufle-ediliyorlar-1110232323.html
Ukrayna'da gizli cezaevleri: Özel evler olarak kamufle ediliyorlar
Ukrayna'da gizli cezaevleri: Özel evler olarak kamufle ediliyorlar
Sputnik Türkiye
Rus yetkili Rogov, Ukrayna'daki gizli işkence cezaevlerinin kamuoyu dikkatini çekmemek amacıyla yüksek duvarlı müstakil evlerde gizlendiğini belirtti. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T10:38+0300
2026-11-10T10:38+0300
2026-11-10T10:39+0300
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Rusya Kamu Odası Soydaşlara Destek ve Kamusal Diplomasiyi Geliştirme Komisyonu Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna'da gizli cezaevlerine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.Daha önceleri bu tür tesislerin genellikle bodrum katlarında veya spor salonlarında kurulduğunu hatırlatan Rogov, artık dikkat çekmemek için bunların yüksek duvarlı özel konutlar olarak kamufle edildiğini ifade etti. Rogov ayrıca, bu tür gizli hapishanelerin fabrika atölyelerinde ve idari binaların bodrumlarında da kurulduğunu kaydetti.2014'ten bu yana gündemdeRus makamları, Ukrayna'da işkence merkezlerinin 2014 yılından bu yana varlık gösterdiğine daha önce de defalarca dikkat çekmişti. Konu, 2 Kasım'da Kiev yakınlarındaki Petropavlovskaya Borşçagovka'da bir evin bodrum katında aralarında bir çocuğun da bulunduğu kişilerin alıkonulup işkence gördüğü iddiasıyla bir kalabalığın toplanmasıyla yerel halk arasında da büyük yankı uyandırdı.Öte yandan, Ukrayna makamlarının halkı sindirmeye çalıştığı belirtilirken; gizli cezaevinin olduğu yere gelen bir sağlık görevlisi, bir ambulans şoförü ve bir kadının tutuklandığı, diğer protestocuların da arandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabi-zirvesi-ukrayna-krizinden-ote-yeni-guvenlik-mimarisi-masada-1110231085.html
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ukrayna, i̇şkence, rusya, vladimir rogov, cezaevi
ukrayna, i̇şkence, rusya, vladimir rogov, cezaevi
Ukrayna'da gizli cezaevleri: Özel evler olarak kamufle ediliyorlar
10:38 10.11.2026 (güncellendi: 10:39 10.11.2026)
Rus yetkili Rogov, Ukrayna'daki gizli işkence cezaevlerinin kamuoyu dikkatini çekmemek amacıyla yüksek duvarlı müstakil evlerde gizlendiğini belirtti.
Rusya Kamu Odası Soydaşlara Destek ve Kamusal Diplomasiyi Geliştirme Komisyonu Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna'da gizli cezaevlerine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Daha önceleri bu tür tesislerin genellikle bodrum katlarında veya spor salonlarında kurulduğunu hatırlatan Rogov, artık dikkat çekmemek için bunların yüksek duvarlı özel konutlar olarak kamufle edildiğini ifade etti. Rogov ayrıca, bu tür gizli hapishanelerin fabrika atölyelerinde ve idari binaların bodrumlarında da kurulduğunu kaydetti.
2014'ten bu yana gündemde
Rus makamları, Ukrayna'da işkence merkezlerinin 2014 yılından bu yana varlık gösterdiğine daha önce de defalarca dikkat çekmişti. Konu, 2 Kasım'da Kiev yakınlarındaki Petropavlovskaya Borşçagovka'da bir evin bodrum katında aralarında bir çocuğun da bulunduğu kişilerin alıkonulup işkence gördüğü iddiasıyla bir kalabalığın toplanmasıyla yerel halk arasında da büyük yankı uyandırdı.
Öte yandan, Ukrayna makamlarının halkı sindirmeye çalıştığı belirtilirken; gizli cezaevinin olduğu yere gelen bir sağlık görevlisi, bir ambulans şoförü ve bir kadının tutuklandığı, diğer protestocuların da arandığı bildirildi.