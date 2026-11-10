https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabi-zirvesi-ukrayna-krizinden-ote-yeni-guvenlik-mimarisi-masada-1110231085.html
Abu Dabi Zirvesi: Ukrayna krizinden öte yeni güvenlik mimarisi masada
Abu Dabi Zirvesi: Ukrayna krizinden öte yeni güvenlik mimarisi masada
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bugün başlayacak kritik üçlü zirvenin arka planı netleşiyor. Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerini bir araya... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T10:06+0300
2026-11-10T10:06+0300
2026-11-10T10:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
ukrayna
rusya
abd
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105488743_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_d11450d7e2276611d580228a0bc5136e.png
Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, kritik öneme sahip Ukraynabaşlığının, daha geniş ölçekli ve küresel nitelikteki tartışmaların sadece bir parçası olduğunu vurguladı.Kaynak, “Ukrayna meselesi her ne kadar hayati bir önem taşısa da bu büyük çaplı müzakerelerin yalnızca bir maddesini teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.Gündemin ana ekseni: Yeni kıtasal güvenlik mimarisiAynı kaynak, Abu Dabi'deki temasların temel odağının çatışma sonrası döneme yönelik yeni bir kıtasal güvenlik sistemi kurmak olduğunu belirtti. Amaçlarının tüm kıtayı kapsayan, bütüncül ve bölünmez bir güvenlik mimarisitesis etmek olduğunun altı çizildi.Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiyliderliğindeki Rus heyeti Abu Dabi'ye varmıştı. 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirvenin, yerel saatle 11.50'de (TSİ 10.50) başlaması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ukrayna-krizi-abu-dabideki-uclu-muzakereler-bugun-basliyor-1110230623.html
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105488743_68:0:696:471_1920x0_80_0_0_09016e0650c97475b0da62e6bbd91293.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, rusya, abd, müzakere
abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, rusya, abd, müzakere
Abu Dabi Zirvesi: Ukrayna krizinden öte yeni güvenlik mimarisi masada
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bugün başlayacak kritik üçlü zirvenin arka planı netleşiyor. Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerini bir araya getiren görüşmelerde Ukrayna'daki krizin çözümünün, kapsamlı bir gündemin yalnızca bir maddesini oluşturduğu bildirildi.
Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, kritik öneme sahip Ukraynabaşlığının, daha geniş ölçekli ve küresel nitelikteki tartışmaların sadece bir parçası olduğunu vurguladı.
Kaynak, “Ukrayna meselesi her ne kadar hayati bir önem taşısa da bu büyük çaplı müzakerelerin yalnızca bir maddesini teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.
Gündemin ana ekseni: Yeni kıtasal güvenlik mimarisi
Aynı kaynak, Abu Dabi'deki temasların temel odağının çatışma sonrası döneme yönelik yeni bir kıtasal güvenlik sistemi kurmak olduğunu belirtti. Amaçlarının tüm kıtayı kapsayan, bütüncül ve bölünmez bir güvenlik mimarisitesis etmek olduğunun altı çizildi.
Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiyliderliğindeki Rus heyeti Abu Dabi'ye varmıştı. 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirvenin, yerel saatle 11.50'de (TSİ 10.50) başlaması öngörülüyor.