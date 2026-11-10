https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabi-zirvesi-ukrayna-krizinden-ote-yeni-guvenlik-mimarisi-masada-1110231085.html

Abu Dabi Zirvesi: Ukrayna krizinden öte yeni güvenlik mimarisi masada

Abu Dabi Zirvesi: Ukrayna krizinden öte yeni güvenlik mimarisi masada

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bugün başlayacak kritik üçlü zirvenin arka planı netleşiyor. Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerini bir araya... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T10:06+0300

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ukrayna kri̇zi̇

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

ukrayna

rusya

abd

müzakere

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Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, kritik öneme sahip Ukraynabaşlığının, daha geniş ölçekli ve küresel nitelikteki tartışmaların sadece bir parçası olduğunu vurguladı.Kaynak, “Ukrayna meselesi her ne kadar hayati bir önem taşısa da bu büyük çaplı müzakerelerin yalnızca bir maddesini teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.Gündemin ana ekseni: Yeni kıtasal güvenlik mimarisiAynı kaynak, Abu Dabi'deki temasların temel odağının çatışma sonrası döneme yönelik yeni bir kıtasal güvenlik sistemi kurmak olduğunu belirtti. Amaçlarının tüm kıtayı kapsayan, bütüncül ve bölünmez bir güvenlik mimarisitesis etmek olduğunun altı çizildi.Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiyliderliğindeki Rus heyeti Abu Dabi'ye varmıştı. 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirvenin, yerel saatle 11.50'de (TSİ 10.50) başlaması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ukrayna-krizi-abu-dabideki-uclu-muzakereler-bugun-basliyor-1110230623.html

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

ukrayna

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abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, rusya, abd, müzakere