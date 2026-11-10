Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabi-zirvesi-ukrayna-krizinden-ote-yeni-guvenlik-mimarisi-masada-1110231085.html
Abu Dabi Zirvesi: Ukrayna krizinden öte yeni güvenlik mimarisi masada
Abu Dabi Zirvesi: Ukrayna krizinden öte yeni güvenlik mimarisi masada
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bugün başlayacak kritik üçlü zirvenin arka planı netleşiyor. Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerini bir araya... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T10:06+0300
2026-11-10T10:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
ukrayna
rusya
abd
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105488743_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_d11450d7e2276611d580228a0bc5136e.png
Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, kritik öneme sahip Ukraynabaşlığının, daha geniş ölçekli ve küresel nitelikteki tartışmaların sadece bir parçası olduğunu vurguladı.Kaynak, “Ukrayna meselesi her ne kadar hayati bir önem taşısa da bu büyük çaplı müzakerelerin yalnızca bir maddesini teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.Gündemin ana ekseni: Yeni kıtasal güvenlik mimarisiAynı kaynak, Abu Dabi'deki temasların temel odağının çatışma sonrası döneme yönelik yeni bir kıtasal güvenlik sistemi kurmak olduğunu belirtti. Amaçlarının tüm kıtayı kapsayan, bütüncül ve bölünmez bir güvenlik mimarisitesis etmek olduğunun altı çizildi.Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiyliderliğindeki Rus heyeti Abu Dabi'ye varmıştı. 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirvenin, yerel saatle 11.50'de (TSİ 10.50) başlaması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ukrayna-krizi-abu-dabideki-uclu-muzakereler-bugun-basliyor-1110230623.html
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105488743_68:0:696:471_1920x0_80_0_0_09016e0650c97475b0da62e6bbd91293.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, rusya, abd, müzakere
abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, rusya, abd, müzakere

Abu Dabi Zirvesi: Ukrayna krizinden öte yeni güvenlik mimarisi masada

10:06 10.11.2026
© Sputnik / Кирилл ЗыковBAE'nin başkenti Abu Dabi
BAE'nin başkenti Abu Dabi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков
Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bugün başlayacak kritik üçlü zirvenin arka planı netleşiyor. Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerini bir araya getiren görüşmelerde Ukrayna'daki krizin çözümünün, kapsamlı bir gündemin yalnızca bir maddesini oluşturduğu bildirildi.
Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, kritik öneme sahip Ukraynabaşlığının, daha geniş ölçekli ve küresel nitelikteki tartışmaların sadece bir parçası olduğunu vurguladı.
Kaynak, “Ukrayna meselesi her ne kadar hayati bir önem taşısa da bu büyük çaplı müzakerelerin yalnızca bir maddesini teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

Gündemin ana ekseni: Yeni kıtasal güvenlik mimarisi

Aynı kaynak, Abu Dabi'deki temasların temel odağının çatışma sonrası döneme yönelik yeni bir kıtasal güvenlik sistemi kurmak olduğunu belirtti. Amaçlarının tüm kıtayı kapsayan, bütüncül ve bölünmez bir güvenlik mimarisitesis etmek olduğunun altı çizildi.
Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiyliderliğindeki Rus heyeti Abu Dabi'ye varmıştı. 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirvenin, yerel saatle 11.50'de (TSİ 10.50) başlaması öngörülüyor.
BAE, Abu-Dabi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna krizi: Abu Dabi'deki üçlü müzakereler bugün başlıyor
09:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала