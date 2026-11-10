https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ukrayna-krizi-abu-dabideki-uclu-muzakereler-bugun-basliyor-1110230623.html

Ukrayna krizi: Abu Dabi'deki üçlü müzakereler bugün başlıyor

Ukrayna krizi: Abu Dabi'deki üçlü müzakereler bugün başlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yeni üçlü görüşme turu bugün Abu Dabi'de yapılacak temaslarla başlayacak. Öğle saatlerinde başlaması beklenen müzakerelerde... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T09:51+0300

2026-11-10T09:51+0300

2026-11-10T09:51+0300

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vladimir medinskiy

vladimir putin

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Ukrayna'daki çatışmaların son bulması için sürdürülen çabaların yeni ayağı bugün Abu Dabi'de başlayacak.Rusya ve Ukrayna heyetleri ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde bir araya gelerek yıllardır devam eden çatışmalara son verecek çözüm yolları üzerinde mutabakat arayacak.🇷🇺Format ve Rusya’nın pozisyonu🔴Ukrayna konulu müzakereler üçlü formatta olacak: Masada Avrupalı temsilciler olmayacak, Rusya, ABD ve Ukrayna bulunacak🔴Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy başkanlık ediyor. Heyette Dışişleri Bakan Yardımcıları Ryabkov ve Galuzin ile askeri temsilciler var🔴Moskova, güvenlik konularını ve çözüme ilişkin temel kaygılarını konuşmayı hedefliyor🇺🇸ABD’nin pozisyonu🔴ABD, Ukrayna’nın güvenlik garantilerini ve savaş sonrası düzenlemeleri en kritik unsurlar olarak görüyor🔴Arabulucu rolündeki ABD, her iki taraf için kabul edilebilir bir anlaşma sağlanmasını amaçlıyor🇪🇺Avrupa’nın rolü🔴Masaya oturmayacak olan AB temsilcileri de Abu Dabi’ye gidiyor ancak katılımlarının hangi formatta olacağı henüz netleşmedi🔴Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, kıtanın güvenlik mimarisine ilişkin görüşmelerin ancak ateşkesten sonra mümkün olabileceğini savundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rus-heyeti-uclu-muzakerelerin-yapilacagi-abu-dabiye-ulasti-1110225635.html

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