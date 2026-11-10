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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ukrayna-krizi-abu-dabideki-uclu-muzakereler-bugun-basliyor-1110230623.html
Ukrayna krizi: Abu Dabi'deki üçlü müzakereler bugün başlıyor
Ukrayna krizi: Abu Dabi'deki üçlü müzakereler bugün başlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yeni üçlü görüşme turu bugün Abu Dabi'de yapılacak temaslarla başlayacak. Öğle saatlerinde başlaması beklenen müzakerelerde... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T09:51+0300
2026-11-10T09:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
abu dabi
abd
rusya
üçlü görüşmeler
vladimir medinskiy
vladimir putin
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Ukrayna'daki çatışmaların son bulması için sürdürülen çabaların yeni ayağı bugün Abu Dabi'de başlayacak.Rusya ve Ukrayna heyetleri ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde bir araya gelerek yıllardır devam eden çatışmalara son verecek çözüm yolları üzerinde mutabakat arayacak.🇷🇺Format ve Rusya’nın pozisyonu🔴Ukrayna konulu müzakereler üçlü formatta olacak: Masada Avrupalı temsilciler olmayacak, Rusya, ABD ve Ukrayna bulunacak🔴Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy başkanlık ediyor. Heyette Dışişleri Bakan Yardımcıları Ryabkov ve Galuzin ile askeri temsilciler var🔴Moskova, güvenlik konularını ve çözüme ilişkin temel kaygılarını konuşmayı hedefliyor🇺🇸ABD’nin pozisyonu🔴ABD, Ukrayna’nın güvenlik garantilerini ve savaş sonrası düzenlemeleri en kritik unsurlar olarak görüyor🔴Arabulucu rolündeki ABD, her iki taraf için kabul edilebilir bir anlaşma sağlanmasını amaçlıyor🇪🇺Avrupa’nın rolü🔴Masaya oturmayacak olan AB temsilcileri de Abu Dabi’ye gidiyor ancak katılımlarının hangi formatta olacağı henüz netleşmedi🔴Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, kıtanın güvenlik mimarisine ilişkin görüşmelerin ancak ateşkesten sonra mümkün olabileceğini savundu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rus-heyeti-uclu-muzakerelerin-yapilacagi-abu-dabiye-ulasti-1110225635.html
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ukrayna, abu dabi, abd, rusya, üçlü görüşmeler, vladimir medinskiy, vladimir putin
ukrayna, abu dabi, abd, rusya, üçlü görüşmeler, vladimir medinskiy, vladimir putin

Ukrayna krizi: Abu Dabi'deki üçlü müzakereler bugün başlıyor

09:51 10.11.2026
© Sputnik / Григорий СысоевBAE, Abu-Dabi
BAE, Abu-Dabi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yeni üçlü görüşme turu bugün Abu Dabi'de yapılacak temaslarla başlayacak. Öğle saatlerinde başlaması beklenen müzakerelerde Ukrayna krizine çözüm arayışlarında ilerleme kaydedilmesi hedefleniyor.
Ukrayna'daki çatışmaların son bulması için sürdürülen çabaların yeni ayağı bugün Abu Dabi'de başlayacak.

Rusya ve Ukrayna heyetleri ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde bir araya gelerek yıllardır devam eden çatışmalara son verecek çözüm yolları üzerinde mutabakat arayacak.
🇷🇺Format ve Rusya’nın pozisyonu

🔴Ukrayna konulu müzakereler üçlü formatta olacak: Masada Avrupalı temsilciler olmayacak, Rusya, ABD ve Ukrayna bulunacak

🔴Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy başkanlık ediyor. Heyette Dışişleri Bakan Yardımcıları Ryabkov ve Galuzin ile askeri temsilciler var

🔴Moskova, güvenlik konularını ve çözüme ilişkin temel kaygılarını konuşmayı hedefliyor

🇺🇸ABD’nin pozisyonu

🔴ABD, Ukrayna’nın güvenlik garantilerini ve savaş sonrası düzenlemeleri en kritik unsurlar olarak görüyor

🔴Arabulucu rolündeki ABD, her iki taraf için kabul edilebilir bir anlaşma sağlanmasını amaçlıyor

🇪🇺Avrupa’nın rolü

🔴Masaya oturmayacak olan AB temsilcileri de Abu Dabi’ye gidiyor ancak katılımlarının hangi formatta olacağı henüz netleşmedi

🔴Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, kıtanın güvenlik mimarisine ilişkin görüşmelerin ancak ateşkesten sonra mümkün olabileceğini savundu
BAE, Abu-Dabi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus heyeti, üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştı
Dün, 23:17
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