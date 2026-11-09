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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rus-heyeti-uclu-muzakerelerin-yapilacagi-abu-dabiye-ulasti-1110225635.html
Rus heyeti, üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştı
Rus heyeti, üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştı
Sputnik Türkiye
Rus heyetinin, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek, Ukrayna'daki duruma çözüm bulmayı amaçlayan üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T23:17+0300
2026-11-09T23:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
sputnik
ukrayna
abu dabi
abd
üçlü görüşmeler
vladimir medinskiy
rustem umerov
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Sputnik'e konu ile ilgili açıklamada bulunan bir kaynak, daha önce Kremlin tarafından resmen duyurulan Rus heyetinin Ukrayna'daki duruma çözüm bulmayı amaçlayan üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştığı bilgisini verdi.Kaynak ilgili soruya, "Geldiler" yanıtını verdi.Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yeni üçlü görüşme turunun 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de yapılması planlanıyor. Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Ukrayna heyetinin başında ise Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Rüstem Umerov'un olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/lavrov-abu-dabi-gorusmelerinde-rusya-ukrayna-ve-genel-olarak-bolgeyle-ilgili-guvenlik-konulari-ele-1110218589.html
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rusya, kremlin, sputnik, ukrayna, abu dabi, abd, üçlü görüşmeler, vladimir medinskiy, rustem umerov
rusya, kremlin, sputnik, ukrayna, abu dabi, abd, üçlü görüşmeler, vladimir medinskiy, rustem umerov

Rus heyeti, üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştı

23:17 09.11.2026
© Sputnik / Григорий СысоевBAE, Abu-Dabi
BAE, Abu-Dabi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rus heyetinin, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek, Ukrayna'daki duruma çözüm bulmayı amaçlayan üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştığı öğrenildi.
Sputnik'e konu ile ilgili açıklamada bulunan bir kaynak, daha önce Kremlin tarafından resmen duyurulan Rus heyetinin Ukrayna'daki duruma çözüm bulmayı amaçlayan üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Kaynak ilgili soruya, "Geldiler" yanıtını verdi.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yeni üçlü görüşme turunun 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de yapılması planlanıyor. Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Ukrayna heyetinin başında ise Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Rüstem Umerov'un olması bekleniyor.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Abu Dabi görüşmelerinde Rusya, Ukrayna ve genel olarak bölgeyle ilgili güvenlik konuları ele alınacak
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