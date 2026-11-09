https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rus-heyeti-uclu-muzakerelerin-yapilacagi-abu-dabiye-ulasti-1110225635.html
Rus heyeti, üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştı
Rus heyeti, üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştı
Sputnik Türkiye
Rus heyetinin, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek, Ukrayna'daki duruma çözüm bulmayı amaçlayan üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T23:17+0300
2026-11-09T23:17+0300
2026-11-09T23:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
sputnik
ukrayna
abu dabi
abd
üçlü görüşmeler
vladimir medinskiy
rustem umerov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110225479_0:30:739:446_1920x0_80_0_0_10a8742184cce1e91ef1d4fc18e274bf.png
Sputnik'e konu ile ilgili açıklamada bulunan bir kaynak, daha önce Kremlin tarafından resmen duyurulan Rus heyetinin Ukrayna'daki duruma çözüm bulmayı amaçlayan üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştığı bilgisini verdi.Kaynak ilgili soruya, "Geldiler" yanıtını verdi.Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yeni üçlü görüşme turunun 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de yapılması planlanıyor. Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Ukrayna heyetinin başında ise Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Rüstem Umerov'un olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/lavrov-abu-dabi-gorusmelerinde-rusya-ukrayna-ve-genel-olarak-bolgeyle-ilgili-guvenlik-konulari-ele-1110218589.html
rusya
ukrayna
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110225479_53:0:686:475_1920x0_80_0_0_e86aa31cfd705e3ea152b296505cfeb0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, sputnik, ukrayna, abu dabi, abd, üçlü görüşmeler, vladimir medinskiy, rustem umerov
rusya, kremlin, sputnik, ukrayna, abu dabi, abd, üçlü görüşmeler, vladimir medinskiy, rustem umerov
Rus heyeti, üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştı
Rus heyetinin, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek, Ukrayna'daki duruma çözüm bulmayı amaçlayan üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştığı öğrenildi.
Sputnik'e konu ile ilgili açıklamada bulunan bir kaynak, daha önce Kremlin tarafından resmen duyurulan Rus heyetinin Ukrayna'daki duruma çözüm bulmayı amaçlayan üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Kaynak ilgili soruya, "Geldiler" yanıtını verdi.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yeni üçlü görüşme turunun 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de yapılması planlanıyor. Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Ukrayna heyetinin başında ise Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Rüstem Umerov'un olması bekleniyor.