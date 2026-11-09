https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rus-heyeti-uclu-muzakerelerin-yapilacagi-abu-dabiye-ulasti-1110225635.html

Rus heyeti, üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştı

Rus heyeti, üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştı

Sputnik Türkiye

Rus heyetinin, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek, Ukrayna'daki duruma çözüm bulmayı amaçlayan üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T23:17+0300

2026-11-09T23:17+0300

2026-11-09T23:17+0300

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abu dabi

abd

üçlü görüşmeler

vladimir medinskiy

rustem umerov

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Sputnik'e konu ile ilgili açıklamada bulunan bir kaynak, daha önce Kremlin tarafından resmen duyurulan Rus heyetinin Ukrayna'daki duruma çözüm bulmayı amaçlayan üçlü müzakerelerin yapılacağı Abu Dabi'ye ulaştığı bilgisini verdi.Kaynak ilgili soruya, "Geldiler" yanıtını verdi.Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yeni üçlü görüşme turunun 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de yapılması planlanıyor. Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Ukrayna heyetinin başında ise Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Rüstem Umerov'un olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/lavrov-abu-dabi-gorusmelerinde-rusya-ukrayna-ve-genel-olarak-bolgeyle-ilgili-guvenlik-konulari-ele-1110218589.html

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rusya, kremlin, sputnik, ukrayna, abu dabi, abd, üçlü görüşmeler, vladimir medinskiy, rustem umerov