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TFF tarih vererek duyurdu: Liglerde yeni kurallar geliyor
TFF tarih vererek duyurdu: Liglerde yeni kurallar geliyor
Sputnik Türkiye
TFF, 'çoklu top sistemine' geçileceğini duyurdu. Yeni sistemle beraber top toplayıcılar topları direkt futbolculara veremeyecek, saha kenarındaki istasyonlara... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T17:44+0300
2026-11-10T17:44+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
uefa
top toplayıcı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA organizasyonlarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan 'çoklu top sistemine' geçiyor. Süper Lig'in 12. haftası, 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren uygulanacak yeni sistemle top toplayıcılar topları futbolculara doğrudan veremeyecek, saha kenarındaki belirlenmiş istasyonlara yerleştirecek.Sistem nasıl işleyecekÇoklu top sistemine göre top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara teslim edemeyecek. Bunun yerine toplar, saha kenarında önceden belirlenen alanlara yerleştirilecek istasyonlarda bulundurulacak. Top toplayıcıların görevi ise oyun sırasında kullanılan topları bu istasyonlara yerleştirmekle sınırlı olacak. Yeni uygulamayla futbolcuların oyun yeniden başlatılırken top bekleme sürelerinin azaltılması ve karşılaşmaların daha akıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/super-ligde-milli-ara-basladi-11-haftanin-sonunda-galatasaray-lider-konumda--1110201249.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), uefa, top toplayıcı
türkiye futbol federasyonu (tff), uefa, top toplayıcı

TFF tarih vererek duyurdu: Liglerde yeni kurallar geliyor

17:44 10.11.2026
© Murat Asiltop toplayıcı
top toplayıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Murat Asil
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TFF, 'çoklu top sistemine' geçileceğini duyurdu. Yeni sistemle beraber top toplayıcılar topları direkt futbolculara veremeyecek, saha kenarındaki istasyonlara yerleştirecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA organizasyonlarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan 'çoklu top sistemine' geçiyor. Süper Lig'in 12. haftası, 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren uygulanacak yeni sistemle top toplayıcılar topları futbolculara doğrudan veremeyecek, saha kenarındaki belirlenmiş istasyonlara yerleştirecek.

Sistem nasıl işleyecek

Çoklu top sistemine göre top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara teslim edemeyecek. Bunun yerine toplar, saha kenarında önceden belirlenen alanlara yerleştirilecek istasyonlarda bulundurulacak. Top toplayıcıların görevi ise oyun sırasında kullanılan topları bu istasyonlara yerleştirmekle sınırlı olacak. Yeni uygulamayla futbolcuların oyun yeniden başlatılırken top bekleme sürelerinin azaltılması ve karşılaşmaların daha akıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.
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