https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/tff-tarih-vererek-duyurdu-liglerde-yeni-kurallar-geliyor-1110245028.html

TFF tarih vererek duyurdu: Liglerde yeni kurallar geliyor

TFF tarih vererek duyurdu: Liglerde yeni kurallar geliyor

Sputnik Türkiye

TFF, 'çoklu top sistemine' geçileceğini duyurdu. Yeni sistemle beraber top toplayıcılar topları direkt futbolculara veremeyecek, saha kenarındaki istasyonlara... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T17:44+0300

2026-11-10T17:44+0300

2026-11-10T17:44+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

uefa

top toplayıcı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA organizasyonlarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan 'çoklu top sistemine' geçiyor. Süper Lig'in 12. haftası, 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren uygulanacak yeni sistemle top toplayıcılar topları futbolculara doğrudan veremeyecek, saha kenarındaki belirlenmiş istasyonlara yerleştirecek.Sistem nasıl işleyecekÇoklu top sistemine göre top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara teslim edemeyecek. Bunun yerine toplar, saha kenarında önceden belirlenen alanlara yerleştirilecek istasyonlarda bulundurulacak. Top toplayıcıların görevi ise oyun sırasında kullanılan topları bu istasyonlara yerleştirmekle sınırlı olacak. Yeni uygulamayla futbolcuların oyun yeniden başlatılırken top bekleme sürelerinin azaltılması ve karşılaşmaların daha akıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), uefa, top toplayıcı