https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ozel-hastanede-skandal-iddia-yillardir-ameliyatlara-giren-kisi-doktor-saniliyordu-temizlik-1110205196.html

Özel hastanede skandal iddia: 'Yıllardır ameliyatlara giren kişi doktor sanılıyordu, temizlik görevlisi çıktı'

Özel hastanede skandal iddia: 'Yıllardır ameliyatlara giren kişi doktor sanılıyordu, temizlik görevlisi çıktı'

Sputnik Türkiye

Giresun'daki bir özel hastanede temizlik görevlisi olduğu öne sürülen kişinin, yetkisi bulunmadığı halde ameliyatlara katıldığı iddia edildi. Zafer Partisi... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T08:19+0300

2026-11-09T08:19+0300

2026-11-09T08:19+0300

sağlik

kemal memişoğlu

aydın

giresun

doktor

özel hastane

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Giresun'da bir özel hastaneye ilişkin ortaya atılan iddialar, sağlık hizmetlerinin güvenliği konusunda tartışma yarattı. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı öne sürülen bir kişinin, herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen ameliyatlara katıldığı ve ameliyathanede fotoğraf çektirdiği iddia edildi.Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın ve avukatı Ertuğrul Genç, hastaneye yönelik iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, konuyu doğrudan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ilettiğini ve Bakan'ın Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verdiğini söyledi.Söz konusu kişinin ameliyatlarda hangi görevleri üstlendiği ve herhangi bir tıbbi müdahalede bulunup bulunmadığı henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.İddialar 3-4 aydır araştırılıyormuşSosyal medya hesabından açıklama yapan Mesut Aydın, hastaneyle ilgili ilk ihbarların yaklaşık 3-4 ay önce kendilerine ulaştığını belirtti. Ancak yeterli delile sahip olmadıkları için o dönemde kamuoyuna açıklama yapmadıklarını söyledi.Bu süreçte hastaneden, vatandaşlardan ve hasta yakınlarından bilgi topladıklarını anlatan Aydın, elde ettikleri bilgileri Sağlık Bakanlığına ilettiklerini ifade etti.Aydın, Bakan Memişoğlu ile doğrudan görüştüğünü belirterek, “Bunun neticesinde Sayın Sağlık Bakanımıza ulaştık. Sayın Sağlık Bakanımıza bizzat ben durumu ilettim” dedi.Hastanenin kapatılmasını istedilerSağlık Bakanı Memişoğlu'nun iddiaların incelenmesi için Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verdiğini aktaran Aydın, Bakan'a teşekkür etti.Hastaneye yönelik iddiaların ciddiyetine dikkat çeken Aydın, “Bizim talebimiz bu hastanenin kapatılmasıdır” ifadelerini kullandı.Ancak hastane hakkında başlatılmış resmî bir soruşturma bulunup bulunmadığına ve herhangi bir idari yaptırım uygulanıp uygulanmadığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama henüz paylaşılmadı.“Uzun yıllardır ameliyatlara giriyor” iddiasıAvukat Ertuğrul Genç ise temizlik görevlisi olduğu ileri sürülen kişinin uzun yıllardır ameliyatlara katıldığını iddia etti.Genç, söz konusu kişinin ameliyathanelerde çekilen görüntülerinin hastanenin, ameliyatları gerçekleştiren doktorun ve kişinin kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını öne sürdü.Durumun hasta güvenliği açısından araştırılması gerektiğini vurgulayan Genç, “Çok vahim bir durum, bu kabul edilemez” dedi.Avukat Genç, kişinin hangi ameliyatlara katıldığının, bu operasyonlarda ne tür faaliyetlerde bulunduğunun ve ameliyatların sonuçlarının ayrıntılı biçimde incelenmesini istedi.Hastalara Savcılığa başvuru çağrısıHastanede gerçekleştirilen ameliyatlarla ilgili olası mağduriyetlerin ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Genç, şüpheli durumlarla karşılaştığını düşünen vatandaşlara hukuki başvuruda bulunma çağrısı yaptı.Genç, özellikle söz konusu kişinin bulunduğu ameliyatlarda herhangi bir olumsuzluk yaşayıp yaşamadığının araştırılması gerektiğini ifade ederek, hasta ve hasta yakınlarını savcılığa ve Sağlık Bakanlığına başvurmaya davet etti.İddiaların doğrulanması halinde, ameliyathanelerde görev yapan personelin yetkileri, denetim süreçleri ve hasta güvenliğine ilişkin uygulamalar da inceleme konusu olabilecek.Hastanede hijyen ve yangın güvenli̇ği̇ iddialarıAvukat Ertuğrul Genç, hastaneye yönelik şikâyetlerin yalnızca ameliyathanelerle sınırlı olmadığını belirtti.Hastanenin yangın yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne başvurduklarını söyleyen Genç, daha sonra gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında sağlık hizmetlerinin devam ettiğini ileri sürdü.Genç ayrıca, tadilat sürecinde yeniden kullanılacak bebek kuvözlerinin toz ve kir içinde bırakıldığını iddia etti.Hastanenin hijyen koşulları, yangın güvenliği ve ameliyathanelerdeki personel uygulamalarına ilişkin iddiaların yetkili kurumlar tarafından incelenmesi bekleniyor.Hastane yönetiminin iddialara ilişkin yanıtı ve Sağlık Bakanlığının resmî inceleme sonuçları henüz bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/grip-nedeniyle-cocuk-olumleri-basladi-bu-belirtiler-acil-mudahale-gerektiriyor-1110202748.html

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kemal memişoğlu, aydın, giresun, doktor, özel hastane