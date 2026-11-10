https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/surucu-belgesi-sahipleri-dikkat-e-devletten-hemen-kontrol-ediliyor-1110229950.html

Sürücü belgesi sahipleri dikkat: e-Devlet’ten kontrol edilebiliyor

Sürücü belgesi sahipleri dikkat: e-Devlet’ten kontrol edilebiliyor

Sputnik Türkiye

Ehliyette sınıf ve son kullanma tarihi kadar önemli bir nokta daha var. 12'nci sırada yer alan kod sağlık raporunun yenilenme süresini gösteriyor ve süre... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T09:38+0300

2026-11-10T09:38+0300

2026-11-10T09:38+0300

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sürücü belgesi

sağlık raporu

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Sürücüleri ilgilendiren önemli kodlar sürücü belgelerinde yer alıyor. Sürücü belgesi sınıfı, alınış tarihi, sona erme tarihleri gibi çeşitli bilinen bilgiler dışında 12'nci sırada yer alan bilgiler büyük mağduriyetler oluşturabilir.NTV'nin haberine göre sürücü belgesini alıp sınıfına göre azami 10 yıl yenilemeden kullanacağını zannedenler 12'nci sıradaki kodu kontrol etmesi gerekiyor.Ceza kesilebilir12'nci sırada yer alan kodlar arasında sağlık raporu yenileme süresine ilişkin ibare bulunuyor. 12'nci sırada 103'le başlayan bir kod varsa 103.01 üç ayda bir sağlık kontrolü, 103.02 altı ayda bir sağlık kontrolü, 103.03 yılda bir sağlık kontrolü, 103.04 üç yılda bir sağlık kontrolü, 103.05 beş yılda bir sağlık kontrolü yapılması gerekiyor. Bu kodlar nedeniyle e-Devlet'te arama kısmına "e-imzalı sürücü raporları" yazarak kontrol edin. Raporun süresi dolmuşsa polis uygulama noktasında cezaya tabi tutulabilirsiniz.Trafik kazasında hasar ödenmeyebilirSürücü belgesinde 12'nci sırada sağlık raporu yenileme süresi dolmuşsa ve kazaya karışılmışsa trafik sigortası ve kasko karşı tarafın ya da kendi aracınıza gelen zararı ödemeyebiliyor. Milyonlarca liralık tazminatlarla karşılaşmamak için sürücü belgesinin iyice kontrol edilmesi gerekiyor.

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türkiye, ehliyet, eski ehliyet, sürücü belgesi, sağlık raporu