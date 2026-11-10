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Sıcaklıklar çakılacak, Türkiye'de kış yüzünü gösteriyor: İstanbul'a sağanak, Ankara'ya kar var

Sıcaklıklar çakılacak, Türkiye'de kış yüzünü gösteriyor: İstanbul'a sağanak, Ankara'ya kar var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Kasım Salı günü için yayımladığı hava durumu tahminine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak, karla karışık yağmur ve... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T07:05+0300

2026-11-10T07:05+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak.Tahminlere göre yağışlar kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Özellikle Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir ve Bolu çevrelerinde kar yağışı ihtimali dikkat çekiyor.Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji, ülke genelinde güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirdi.İstanbul'da sağanak, Ankara'da kar bekleniyorİstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.Ankara'da ise soğuk hava etkisini artıracak. Başkentte sıcaklıkların gece -2 dereceye kadar düşmesi, gündüz ise en fazla 6 dereceye yükselmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur görülecek, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.İzmir'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken sıcaklıkların 10 ila 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Antalya'da ise sabah saatlerinden sonra merkez ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.Marmara ve Ege'de yağış etkisini sürdürecekMarmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış beklenirken gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.Bursa'da sıcaklıkların 7 ila 15 derece, Çanakkale'de 10 ila 16 derece, Kırklareli'nde ise 5 ila 13 derece arasında değişmesi öngörülüyor.Ege Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur görülebilecek. Denizli'de en yüksek sıcaklık 15, Manisa'da 17, Muğla'da ise 14 derece olacak.İç Anadolu'da kar yağışı beklenen illerİç Anadolu Bölgesi'nde hava zamanla çok bulutlu hâle gelecek. Bölgenin güney ve batısında sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.Ankara'nın yanı sıra Eskişehir, Konya ve Nevşehir çevrelerinde de karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Eskişehir'de sıcaklık 2 ila 7, Konya'da 0 ila 12, Nevşehir'de ise -3 ila 7 derece arasında değişecek.Batı Karadeniz'de Bolu çevrelerinde sabah saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bolu'da en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olacak.Doğu Anadolu'da sıcaklık sıfırın altındaDoğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürecek. Erzurum'da sıcaklıkların gece -8 dereceye, Kars ve Van'da ise -6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu üç ilde gündüz sıcaklıkları 5 dereceye kadar çıkabilecek.Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilecek.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Samsun'da en yüksek sıcaklık 16, Trabzon ve Rize'de 14 derece olacak.Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava nasıl olacak?Akdeniz Bölgesi'nde sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'da sıcaklık 20 dereceye kadar yükselirken Adana'da 19, Hatay'da 17 ve Burdur'da 12 derece ölçülmesi öngörülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Diyarbakır ve Siirt'te en yüksek sıcaklık 12, Mardin'de 11, Şanlıurfa'da ise 15 derece olacak.Denizlerde fırtına beklenmiyorMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklenmiyor. Rüzgârın genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, Marmara Denizi'nde ise 0,5 ila 1,5 metre arasında değişmesi bekleniyor. Yağış sırasında görüş mesafesi yer yer azalabilecek.

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