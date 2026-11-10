https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-altyapisi-tesisleri-ile-karadenizde-uc-gemi-vuruldu-1110229524.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji altyapısı tesisleri ile Karadeniz'de üç gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji altyapısı tesisleri ile Karadeniz'de üç gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun gece saatlerinde Dnepropetrovsk, Poltava ve Kiev bölgelerindeki elektrik trafo merkezlerine ve Karadeniz'de Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna savunma sanayii işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine saldırı düzenlediğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna savunma sanayii işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji altyapısı tesislerine ve Ukrayna ordusunun çıkarına kullanıldığı belirtilen, askeri malzeme ile çift kullanımlı yük taşıyan deniz araçlarına yönelik insansız hava aracı saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.Açıklamaya göre gece boyunca gerçekleştirilen saldırılarda şu hedefler vuruldu:Bakanlık ayrıca Karadeniz'de şu hedeflerin de vurulduğunu bildirdi:Bakanlık, karşı tarafın saldırılarına karşılık Rus ordusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'lu uzmanlarla birlikte kullandığı karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef aldığını kaydetti. Açıklamada, saldırılarda taarruz insansız hava araçları ile Kiev dahil Ukrayna'nın her noktasındaki herhangi bir hedefi imha edebildiği belirtilen uzun menzilli hassas vuruşlu silahların kullanıldığı ifade edildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji altyapısı tesisleri ile Karadeniz'de üç gemi vuruldu
09:21 10.11.2026 (güncellendi: 09:26 10.11.2026)
Rus ordusunun gece saatlerinde Dnepropetrovsk, Poltava ve Kiev bölgelerindeki elektrik trafo merkezlerine ve Karadeniz'de Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan üç gemiye insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna savunma sanayii işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine saldırı düzenlediğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna savunma sanayii işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji altyapısı tesislerine ve Ukrayna ordusunun çıkarına kullanıldığı belirtilen, askeri malzeme ile çift kullanımlı yük taşıyan deniz araçlarına yönelik insansız hava aracı saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.
Açıklamaya göre gece boyunca gerçekleştirilen saldırılarda şu hedefler vuruldu:
Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Volnogorsk
yerleşiminde 330 kilovoltluk elektrik trafo merkezi,
Poltava Bölgesi'ndeki Kremençuk
kentinde 154 kilovoltluk elektrik trafo merkezi,
Kiev Bölgesi'nde Perejaslav
ve Yagotin
yerleşimlerinde bulunan iki adet 110 kilovoltluk elektrik trafo merkezi.
Bakanlık ayrıca Karadeniz'de şu hedeflerin de vurulduğunu bildirdi:
Odessa'nın kuzeydoğusunda
, silah ve askeri malzeme taşıdığı öne sürülen bir "kuru yük gemisi
" ile Ukrayna ordusuna akaryakıt ve yağ ürünleri taşıdığı belirtilen tanker tipi bir deniz aracı,
Odessa'nın doğusunda
, Ukrayna ordusuna çift kullanımlı yük taşıdığı öne sürülen bir kuru yük gemisi.
Bakanlık, karşı tarafın saldırılarına karşılık Rus ordusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'lu uzmanlarla birlikte kullandığı karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef aldığını kaydetti. Açıklamada, saldırılarda taarruz insansız hava araçları ile Kiev dahil Ukrayna'nın her noktasındaki herhangi bir hedefi imha edebildiği belirtilen uzun menzilli hassas vuruşlu silahların kullanıldığı ifade edildi.