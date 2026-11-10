https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-altyapisi-tesisleri-ile-karadenizde-uc-gemi-vuruldu-1110229524.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji altyapısı tesisleri ile Karadeniz'de üç gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji altyapısı tesisleri ile Karadeniz'de üç gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun gece saatlerinde Dnepropetrovsk, Poltava ve Kiev bölgelerindeki elektrik trafo merkezlerine ve Karadeniz'de Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T09:21+0300

2026-11-10T09:21+0300

2026-11-10T09:26+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna savunma sanayii işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji tesislerine saldırı düzenlediğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna savunma sanayii işletmelerinin çalışmasını sağlayan enerji altyapısı tesislerine ve Ukrayna ordusunun çıkarına kullanıldığı belirtilen, askeri malzeme ile çift kullanımlı yük taşıyan deniz araçlarına yönelik insansız hava aracı saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.Açıklamaya göre gece boyunca gerçekleştirilen saldırılarda şu hedefler vuruldu:Bakanlık ayrıca Karadeniz'de şu hedeflerin de vurulduğunu bildirdi:Bakanlık, karşı tarafın saldırılarına karşılık Rus ordusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'lu uzmanlarla birlikte kullandığı karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef aldığını kaydetti. Açıklamada, saldırılarda taarruz insansız hava araçları ile Kiev dahil Ukrayna'nın her noktasındaki herhangi bir hedefi imha edebildiği belirtilen uzun menzilli hassas vuruşlu silahların kullanıldığı ifade edildi.

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