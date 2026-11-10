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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukrayna-aciklamasi-guvenlik-garantileri-rusyanin-da-onayini-almali-1110228362.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ukrayna açıklaması: ‘Güvenlik garantileri Rusya'nın da onayını almalı’
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ukrayna açıklaması: ‘Güvenlik garantileri Rusya'nın da onayını almalı’
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna krizinin çözümünde güvenlik garantilerinin kilit rol oynayacağını belirterek, bu garantilerin aynı zamanda Rusya'nın da... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T07:52+0300
2026-11-10T08:22+0300
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ABD basına değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri planını henüz nihai aşamaya getirmediğini ifade etti.Konunun müzakere sürecinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Rubio, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:Abu Dabi'de üçlü müzakere trafiğiÖte yandan, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yeni bir üçlü müzakere turu için hazırlıklar tamamlandı. 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelere Rus heyetinin katılacağı Kremlin tarafından teyit edildi. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceği bildirildi.Tarafların masaya getireceği spesifik teklifler önceden paylaşılmazken, Kremlin kaynakları görüşmelerde güvenlik garantileri, gerilimin azaltılması, insani meseleler ve çözüm yolundaki müteakip adımların ele alınacağını kaydetti. ABD tarafı, istişarelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda, Avrupalı devletlerin de doğrudan katılımıyla daha geniş, çok taraflı bir formata geçilebileceği ihtimalini dışlamıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/lavrov-abd-ile-varilan-mozot-mutabakati-sahada-uygulanmaya-baslandi-1110228202.html
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abd, marco rubio, rusya, ukrayna, güvenlik garantileri, abu dabi
abd, marco rubio, rusya, ukrayna, güvenlik garantileri, abu dabi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Ukrayna açıklaması: ‘Güvenlik garantileri Rusya'nın da onayını almalı’

07:52 10.11.2026 (güncellendi: 08:22 10.11.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna krizinin çözümünde güvenlik garantilerinin kilit rol oynayacağını belirterek, bu garantilerin aynı zamanda Rusya'nın da onaylayacağı bir nitelik taşıması gerektiğini belirtti.
ABD basına değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri planını henüz nihai aşamaya getirmediğini ifade etti.
Konunun müzakere sürecinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Rubio, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:
“Bu konunun gündemden düşmemesinin sebebi, nihai barışın anahtarı olması. Savaş sonrasında Ukrayna'nın kendini güvende hissetmesi gerekiyor ve açıkçası bunun işe yaraması için Rusya'nın da kabul edeceği bir formül olması şarttır.”

Abu Dabi'de üçlü müzakere trafiği

Öte yandan, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yeni bir üçlü müzakere turu için hazırlıklar tamamlandı. 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelere Rus heyetinin katılacağı Kremlin tarafından teyit edildi. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceği bildirildi.
Tarafların masaya getireceği spesifik teklifler önceden paylaşılmazken, Kremlin kaynakları görüşmelerde güvenlik garantileri, gerilimin azaltılması, insani meseleler ve çözüm yolundaki müteakip adımların ele alınacağını kaydetti. ABD tarafı, istişarelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda, Avrupalı devletlerin de doğrudan katılımıyla daha geniş, çok taraflı bir formata geçilebileceği ihtimalini dışlamıyor.
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