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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rusya-savunma-bakanligi-sumi-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-rus-guclerin-kontrolunde-1110236838.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Sumı Bölgesi'nde bir yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde
Rusya Savunma Bakanlığı: Sumı Bölgesi'nde bir yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumı Bölgesi'nde bir yerleşim biriminin daha Rusya’nın kontrolüne geçtiğini, Ukrayna ordusunun bir günde 1295'ten fazla... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T12:37+0300
2026-11-10T12:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
sumi bölgesi
özel askeri harekat
rusya silahlı kuvvetleri
karadeniz
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Rusya Savunma Bakanlığı, 10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamaya göre ‘Sever’ (Kuzey) Grup Birlikleri'ne bağlı birimler, aktif eylemleri sonucunda Sumı Bölgesi'ndeki Nikolskoye yerleşimini kurtardı.Ukrayna ordusunun bir günde 1295'ten fazla asker ve 13 zırhlı muharebe aracı kaybettiği bildirildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, insansız hava aracı üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını 142 bölgede vurduğu ifade edildi.Bakanlık ayrıca Rus Karadeniz Filosu unsurlarının Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait iki insansız deniz aracını imha ettiğini bildirdi.Rus hava savunma sistemlerinin 6 güdümlü hava bombasını, dört Rusty Dagger seyir füzesini ve 802 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/lavrov-rusyanin-avrasyada-yeni-guvenlik-mimarisine-iliskin-bir-gorus-belgesi-var-1110234828.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, sumi bölgesi, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, karadeniz
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, sumi bölgesi, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, karadeniz

Rusya Savunma Bakanlığı: Sumı Bölgesi'nde bir yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde

12:37 10.11.2026 (güncellendi: 12:39 10.11.2026)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus çoklu roketatar Grad
Rus çoklu roketatar Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumı Bölgesi'nde bir yerleşim biriminin daha Rusya’nın kontrolüne geçtiğini, Ukrayna ordusunun bir günde 1295'ten fazla asker kaybettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamaya göre ‘Sever’ (Kuzey) Grup Birlikleri'ne bağlı birimler, aktif eylemleri sonucunda Sumı Bölgesi'ndeki Nikolskoye yerleşimini kurtardı.
Ukrayna ordusunun bir günde 1295'ten fazla asker ve 13 zırhlı muharebe aracı kaybettiği bildirildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, insansız hava aracı üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını 142 bölgede vurduğu ifade edildi.
Bakanlık ayrıca Rus Karadeniz Filosu unsurlarının Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait iki insansız deniz aracını imha ettiğini bildirdi.
Rus hava savunma sistemlerinin 6 güdümlü hava bombasını, dört Rusty Dagger seyir füzesini ve 802 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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