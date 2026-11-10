https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/lavrov-rusyanin-avrasyada-yeni-guvenlik-mimarisine-iliskin-bir-gorus-belgesi-var-1110234828.html
Lavrov: Rusya'nın Avrasya'da yeni güvenlik mimarisine ilişkin bir görüş belgesi var
Lavrov: Rusya'nın Avrasya'da yeni güvenlik mimarisine ilişkin bir görüş belgesi var
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın hiçbir tarafın çıkarlarını zedelemeyecek yeni bir Avrasya güvenlik mimarisine ilişkin görüş belgesi bulunduğunu... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T11:51+0300
2026-11-10T11:51+0300
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rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
abd
avrasya
donald trump
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın, hiçbir tarafın çıkarlarını zedelemeyecek yeni bir Avrasya güvenlik mimarisinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir görüş belgesi bulunduğunu söyledi.Lavrov, Moskova'da düzenlenen Uluslararası Toplu Güvenlik Forumu'ndayaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya ile diyaloğu sürdürerek “hiç kimsenin güvenliğinin zedelenmediği dürüst bir çıkar dengesine” ulaşılması yönündeki umudunu dile getirdi.Lavrov, “Bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Bunu anlamak gerekiyor. Bizim kendi görüş belgemiz var, şimdi genel sekreterin de söz ettiği Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) var. Bu kıtada KGAÖ'nün aktif biçimde etkileşim kurduğu başka alt bölgesel yapılar da var. Bunlar elbette BDT ve Şanghay İşbirliği Örgütü” ifadelerini kullandı.‘Trump yönetimi konusunda illüzyonumuz yok’Lavrov, Rusya'nın Trump yönetimi konusunda herhangi bir illüzyon beslemediğini, ancak diyaloğun sürmesini ve ABD'nin bunu sürdürecek kararlılığı göstermesini umduğunu belirtti.Lavrov, forumun genel oturumunda şunları kaydetti:‘Avrasya güvenliğine yönelik tehditler ortadan kalkmadı’Lavrov ayrıca, Avrasya güvenliğine yönelik çeşitli güncel tehditlerin ortadan kalkmadığını söyledi. Lavrov, “Avrasya güvenliğinden söz ettiğimizde... Bu güvenlik, terörizmle ve bizim değerlendirmemize göre öngörülebilir gelecekte yok olmayacak diğer güncel tehditlerle mücadeleyi de içermeli” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rusya-disisleri-bakanligi-ab-ukrayna-muzakerelerinin-disinda-kalmayi-kendisi-secti-1110233073.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, avrasya, donald trump, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), bağımsız devletler topluluğu (bdt), şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, avrasya, donald trump, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), bağımsız devletler topluluğu (bdt), şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
Lavrov: Rusya'nın Avrasya'da yeni güvenlik mimarisine ilişkin bir görüş belgesi var
11:51 10.11.2026 (güncellendi: 11:52 10.11.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın hiçbir tarafın çıkarlarını zedelemeyecek yeni bir Avrasya güvenlik mimarisine ilişkin görüş belgesi bulunduğunu belirterek ABD yönetiminin diyaloğu sürdürmesini umduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın, hiçbir tarafın çıkarlarını zedelemeyecek yeni bir Avrasya güvenlik mimarisinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir görüş belgesi bulunduğunu söyledi.
Lavrov, Moskova'da düzenlenen Uluslararası Toplu Güvenlik Forumu'ndayaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya ile diyaloğu sürdürerek “hiç kimsenin güvenliğinin zedelenmediği dürüst bir çıkar dengesine” ulaşılması yönündeki umudunu dile getirdi.
Lavrov, “Bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Bunu anlamak gerekiyor. Bizim kendi görüş belgemiz var, şimdi genel sekreterin de söz ettiği Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) var. Bu kıtada KGAÖ'nün aktif biçimde etkileşim kurduğu başka alt bölgesel yapılar da var. Bunlar elbette BDT ve Şanghay İşbirliği Örgütü” ifadelerini kullandı.
‘Trump yönetimi konusunda illüzyonumuz yok’
Lavrov, Rusya'nın Trump yönetimi konusunda herhangi bir illüzyon beslemediğini, ancak diyaloğun sürmesini ve ABD'nin bunu sürdürecek kararlılığı göstermesini umduğunu belirtti.
Lavrov, forumun genel oturumunda şunları kaydetti:
“Trump yönetimine gelince... Hiçbir illüzyonumuz yok, bunu hemen söylemek istiyorum. Ancak illüzyon beslemeden, uluslararası siyasetin bundan sonra nasıl gelişmesi gerektiği konusundaki derin çelişkilerin farkında olarak, elbette konuşmak her zaman daha iyidir. Soğuk Savaş döneminde de böyleydi; askerlerimiz Amerikalı meslektaşlarıyla konuşuyordu. Şu anda da ABD ile ilişkilerimizde durum bu. Bu nedenle, illüzyon beslemeden, deneyimlerden ders çıkarmış olarak, bu kez ABD yönetiminin, hiç kimsenin güvenliğinin zedelenmediği dürüst bir çıkar dengesine ulaşma hedefiyle bu diyaloğu sürdürme kararlılığını göstereceğini çok umuyoruz.”
‘Avrasya güvenliğine yönelik tehditler ortadan kalkmadı’
Lavrov ayrıca, Avrasya güvenliğine yönelik çeşitli güncel tehditlerin ortadan kalkmadığını söyledi. Lavrov, “Avrasya güvenliğinden söz ettiğimizde... Bu güvenlik, terörizmle ve bizim değerlendirmemize göre öngörülebilir gelecekte yok olmayacak diğer güncel tehditlerle mücadeleyi de içermeli” dedi.