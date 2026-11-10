https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rusya-disisleri-bakanligi-ab-ukrayna-muzakerelerinin-disinda-kalmayi-kendisi-secti-1110233073.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB, Ukrayna müzakerelerinin dışında kalmayı kendisi seçti

Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB, Ukrayna müzakerelerinin dışında kalmayı kendisi seçti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Avrupa Birliği'nin tutumu ile Ukrayna'ya verdiği mali ve askeri destek nedeniyle müzakere sürecinin dışında kaldığını... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Birliği'nin tutumu ile Ukrayna'ya yönelik mali ve askeri desteği nedeniyle kendisini Ukrayna müzakerelerinin dışında bıraktığını söyledi.Gruşko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Vladimir Vladimiroviç Putin, arabulucu olabilecek kişinin Bay Schröder olduğunu söyledi. Bugün durum şöyle: Avrupa Birliği, Batı Avrupalılar, tutumlarıyla ve Ukrayna'ya yönelik sınırsız desteğiyle (askeri, mali, siyasi), Rusya'yı şeytanlaştırmasıyla, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Rusya ile büyük bir çatışmaya hazırlanmasıyla kendisini bu süreçten dışladı, kendi kendini devre dışı bıraktı. Asıl mesele bu” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce gazetecilerin Rusya ile Avrupa arasındaki müzakerelerde olası muhatap sorusuna yanıt verirken, kendisi için şahsen Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in tercih edilebilir olacağını belirtmişti. Putin, Avrupalıların güvendikleri ve Rusya aleyhine olumsuz sözler sarf etmemiş bir lideri kendilerinin seçmesi gerektiğini de kaydetmişti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, avrupa birliği, ab, ukrayna, gerhard schröder, vladimir putin