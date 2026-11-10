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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rusya-disisleri-bakanligi-ab-ukrayna-muzakerelerinin-disinda-kalmayi-kendisi-secti-1110233073.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB, Ukrayna müzakerelerinin dışında kalmayı kendisi seçti
Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB, Ukrayna müzakerelerinin dışında kalmayı kendisi seçti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Avrupa Birliği'nin tutumu ile Ukrayna'ya verdiği mali ve askeri destek nedeniyle müzakere sürecinin dışında kaldığını... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T11:13+0300
2026-11-10T11:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr gruşko
avrupa birliği
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Birliği'nin tutumu ile Ukrayna'ya yönelik mali ve askeri desteği nedeniyle kendisini Ukrayna müzakerelerinin dışında bıraktığını söyledi.Gruşko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Vladimir Vladimiroviç Putin, arabulucu olabilecek kişinin Bay Schröder olduğunu söyledi. Bugün durum şöyle: Avrupa Birliği, Batı Avrupalılar, tutumlarıyla ve Ukrayna'ya yönelik sınırsız desteğiyle (askeri, mali, siyasi), Rusya'yı şeytanlaştırmasıyla, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Rusya ile büyük bir çatışmaya hazırlanmasıyla kendisini bu süreçten dışladı, kendi kendini devre dışı bıraktı. Asıl mesele bu” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce gazetecilerin Rusya ile Avrupa arasındaki müzakerelerde olası muhatap sorusuna yanıt verirken, kendisi için şahsen Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in tercih edilebilir olacağını belirtmişti. Putin, Avrupalıların güvendikleri ve Rusya aleyhine olumsuz sözler sarf etmemiş bir lideri kendilerinin seçmesi gerektiğini de kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ukraynada-gizli-cezaevleri-ozel-evler-olarak-kamufle-ediliyorlar-1110232323.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, avrupa birliği, ab, ukrayna, gerhard schröder, vladimir putin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, avrupa birliği, ab, ukrayna, gerhard schröder, vladimir putin

Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB, Ukrayna müzakerelerinin dışında kalmayı kendisi seçti

11:13 10.11.2026 (güncellendi: 11:23 10.11.2026)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Avrupa Birliği'nin tutumu ile Ukrayna'ya verdiği mali ve askeri destek nedeniyle müzakere sürecinin dışında kaldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Birliği'nin tutumu ile Ukrayna'ya yönelik mali ve askeri desteği nedeniyle kendisini Ukrayna müzakerelerinin dışında bıraktığını söyledi.
Gruşko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Vladimir Vladimiroviç Putin, arabulucu olabilecek kişinin Bay Schröder olduğunu söyledi. Bugün durum şöyle: Avrupa Birliği, Batı Avrupalılar, tutumlarıyla ve Ukrayna'ya yönelik sınırsız desteğiyle (askeri, mali, siyasi), Rusya'yı şeytanlaştırmasıyla, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Rusya ile büyük bir çatışmaya hazırlanmasıyla kendisini bu süreçten dışladı, kendi kendini devre dışı bıraktı. Asıl mesele bu” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce gazetecilerin Rusya ile Avrupa arasındaki müzakerelerde olası muhatap sorusuna yanıt verirken, kendisi için şahsen Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in tercih edilebilir olacağını belirtmişti. Putin, Avrupalıların güvendikleri ve Rusya aleyhine olumsuz sözler sarf etmemiş bir lideri kendilerinin seçmesi gerektiğini de kaydetmişti.
Vladimir Rogov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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