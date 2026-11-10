https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rus-gucleri-cernigov-bolgesinde-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerini-destekleyen-iki-trafoyu-1110245821.html

Rus güçleri, Çernigov bölgesinde Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini destekleyen iki trafoyu vurdu

Rus güçleri, Çernigov bölgesinde Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini destekleyen iki trafoyu vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gün boyunca Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Çernigov bölgesinde Ukrayna'nın... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T18:03+0300

2026-11-10T18:03+0300

2026-11-10T18:03+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, lojistik merkezlerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre bugün:▪️ Çernigov bölgesinde Nejin ve Sosnitsa yerleşimlerinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen 330 kV ve 110 Kv kapasiteli iki elektrik trafosu;▪️ Kirovograd (Kropıvnıtski) şehrinde askeri kargoların depolanması ve dağıtımı için kullanılan Epicentr adlı lojistik merkezi;▪️ Karadeniz sularında, Odessa’nın 7 kilometre güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html

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