Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rus-gucleri-cernigov-bolgesinde-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerini-destekleyen-iki-trafoyu-1110245821.html
Rus güçleri, Çernigov bölgesinde Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini destekleyen iki trafoyu vurdu
Rus güçleri, Çernigov bölgesinde Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini destekleyen iki trafoyu vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gün boyunca Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Çernigov bölgesinde Ukrayna'nın... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T18:03+0300
2026-11-10T18:03+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
çernigov
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus silahlı kuvvetleri
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
kuru yük gemisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085641304_0:103:2557:1541_1920x0_80_0_0_cdf84b1e2484f3e49075112993ad3423.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, lojistik merkezlerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre bugün:▪️ Çernigov bölgesinde Nejin ve Sosnitsa yerleşimlerinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen 330 kV ve 110 Kv kapasiteli iki elektrik trafosu;▪️ Kirovograd (Kropıvnıtski) şehrinde askeri kargoların depolanması ve dağıtımı için kullanılan Epicentr adlı lojistik merkezi;▪️ Karadeniz sularında, Odessa’nın 7 kilometre güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html
rusya
ukrayna
çernigov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085641304_183:0:2374:1643_1920x0_80_0_0_09ac11135e3f6b0ae863c020694c8bf2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, çernigov, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, çernigov, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi

Rus güçleri, Çernigov bölgesinde Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini destekleyen iki trafoyu vurdu

18:03 10.11.2026
© Sputnik / Виталий АньковDrone teknolojisi
Drone teknolojisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / Виталий Аньков
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, gün boyunca Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Çernigov bölgesinde Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini destekleyen iki trafoyu vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, lojistik merkezlerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre bugün:
▪️ Çernigov bölgesinde Nejin ve Sosnitsa yerleşimlerinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen 330 kV ve 110 Kv kapasiteli iki elektrik trafosu;
▪️ Kirovograd (Kropıvnıtski) şehrinde askeri kargoların depolanması ve dağıtımı için kullanılan Epicentr adlı lojistik merkezi;
▪️ Karadeniz sularında, Odessa’nın 7 kilometre güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
Rus pilot baş parmağını kaldırıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna'daki hedeflere yönelik gece bombardımanlarını sürdürüyor
5 Kasım, 08:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала