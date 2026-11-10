https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rubio-ara-secim-sonuclari-abdnin-dis-politikasini-degistirmeyecek-1110225879.html
Rubio: Ara seçim sonuçları ABD’nin dış politikasını değiştirmeyecek
Rubio: Ara seçim sonuçları ABD’nin dış politikasını değiştirmeyecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son ara dönem Kongre seçimlerinin Washington’ın dış politika çizgisinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını belirtti... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T00:27+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, son ara dönem Kongre seçimlerinin ülkenin dış politika yaklaşımını değiştirmeyeceğini ifade etti.ABD’nin uluslararası ortaklarının Washington yönetiminin stratejisinde olası bir değişiklik yaşanmasından kaygı duyduğuna ilişkin haberlere değinen Rubio, bu endişelerin yersiz olduğunu dile getirdi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, dış politikanın mevcut çizgisini koruyacağını belirterek, Kongre'nin bu alanda rolü bulunsa da Amerikan dış politikasının yönünü belirleyen asıl makamın yürütme organı olduğunu söyledi.Rubio, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fransada-siber-saldirilar-durulmuyor-23-milyon-surucunun-kisisel-verileri-calindi-1110225169.html
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abd, marco rubio, ara seçim, abd ara seçimleri, abd ara seçimleri, senato
abd, marco rubio, ara seçim, abd ara seçimleri, abd ara seçimleri, senato
Rubio: Ara seçim sonuçları ABD’nin dış politikasını değiştirmeyecek
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son ara dönem Kongre seçimlerinin Washington’ın dış politika çizgisinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını belirtti. Rubio, dış politika kararlarında belirleyici yetkinin yürütme organına ve başkana ait olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, son ara dönem Kongre seçimlerinin ülkenin dış politika yaklaşımını değiştirmeyeceğini ifade etti.
ABD’nin uluslararası ortaklarının Washington yönetiminin stratejisinde olası bir değişiklik yaşanmasından kaygı duyduğuna ilişkin haberlere değinen Rubio, bu endişelerin yersiz olduğunu dile getirdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, dış politikanın mevcut çizgisini koruyacağını belirterek, Kongre'nin bu alanda rolü bulunsa da Amerikan dış politikasının yönünü belirleyen asıl makamın yürütme organı olduğunu söyledi.
Rubio, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Dış politika neyse odur. Kongrenin dış politikamızda elbette bir rolü var, ancak Amerikan dış politikasını yönlendiren ve açıkçası belirleyen yürütme organının yönetimidir.”