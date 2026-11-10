https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rubio-ara-secim-sonuclari-abdnin-dis-politikasini-degistirmeyecek-1110225879.html

Rubio: Ara seçim sonuçları ABD’nin dış politikasını değiştirmeyecek

Rubio: Ara seçim sonuçları ABD’nin dış politikasını değiştirmeyecek

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son ara dönem Kongre seçimlerinin Washington’ın dış politika çizgisinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını belirtti... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T00:27+0300

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abd ara seçimleri

abd ara seçimleri

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, son ara dönem Kongre seçimlerinin ülkenin dış politika yaklaşımını değiştirmeyeceğini ifade etti.ABD’nin uluslararası ortaklarının Washington yönetiminin stratejisinde olası bir değişiklik yaşanmasından kaygı duyduğuna ilişkin haberlere değinen Rubio, bu endişelerin yersiz olduğunu dile getirdi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, dış politikanın mevcut çizgisini koruyacağını belirterek, Kongre'nin bu alanda rolü bulunsa da Amerikan dış politikasının yönünü belirleyen asıl makamın yürütme organı olduğunu söyledi.Rubio, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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