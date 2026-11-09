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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fransada-siber-saldirilar-durulmuyor-23-milyon-surucunun-kisisel-verileri-calindi-1110225169.html
Fransa'da siber saldırılar durulmuyor: '23 milyon sürücünün kişisel verileri çalındı'
Fransa'da siber saldırılar durulmuyor: '23 milyon sürücünün kişisel verileri çalındı'
Sputnik Türkiye
Fransa’daki araç muayene servislerinin veri tabanlarına sızıldığı bildirildi. Saldırıda 23 milyon sürücünün kişisel bilgileri ile 40 milyon araca ait tescil... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T22:53+0300
2026-11-09T22:53+0300
dünya
fransa
siber saldırı
araç
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Fransa’da araç muayene hizmeti sunan şirketlerin veri tabanları siber saldırının hedefi oldu. Fransız medya kuruluşu TF1’in yayımladığı habere göre, saldırganlar sistemlere izinsiz erişim sağlayarak 23 milyon sürücüye ait verileri ele geçirdi.İddialara göre saldırıdan, uluslararası SGS grubuyla bağlantılı olan Securitest, Auto Securite ve Verif'Autos şirketleri etkilendi.TF1’in aktardığı bilgilere göre, siber saldırganlar yalnızca kişisel verilerle sınırlı kalmayarak 40 milyon aracın tescil numarasına da erişti. Ele geçirilen veriler arasında araç modellerine ilişkin bilgiler ile müşterilerin isim ve adreslerini içeren dosyalar da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/son-dakika-haberleri-fransa-supermarketlerin-buzdolaplarina-yonelik-siber-saldiridan-iran-devrim-muhafizlarini-sorumlu-1110223650.html
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fransa, siber saldırı, araç
fransa, siber saldırı, araç

Fransa'da siber saldırılar durulmuyor: '23 milyon sürücünün kişisel verileri çalındı'

22:53 09.11.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHacker
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Fransa’daki araç muayene servislerinin veri tabanlarına sızıldığı bildirildi. Saldırıda 23 milyon sürücünün kişisel bilgileri ile 40 milyon araca ait tescil numarasının ele geçirildiği öne sürüldü.
Fransa’da araç muayene hizmeti sunan şirketlerin veri tabanları siber saldırının hedefi oldu. Fransız medya kuruluşu TF1’in yayımladığı habere göre, saldırganlar sistemlere izinsiz erişim sağlayarak 23 milyon sürücüye ait verileri ele geçirdi.
İddialara göre saldırıdan, uluslararası SGS grubuyla bağlantılı olan Securitest, Auto Securite ve Verif'Autos şirketleri etkilendi.
TF1’in aktardığı bilgilere göre, siber saldırganlar yalnızca kişisel verilerle sınırlı kalmayarak 40 milyon aracın tescil numarasına da erişti. Ele geçirilen veriler arasında araç modellerine ilişkin bilgiler ile müşterilerin isim ve adreslerini içeren dosyalar da bulunuyor.
Fransa süpermarket siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
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