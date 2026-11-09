https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fransada-siber-saldirilar-durulmuyor-23-milyon-surucunun-kisisel-verileri-calindi-1110225169.html

Fransa'da siber saldırılar durulmuyor: '23 milyon sürücünün kişisel verileri çalındı'

Fransa'da siber saldırılar durulmuyor: '23 milyon sürücünün kişisel verileri çalındı'

Sputnik Türkiye

Fransa’daki araç muayene servislerinin veri tabanlarına sızıldığı bildirildi. Saldırıda 23 milyon sürücünün kişisel bilgileri ile 40 milyon araca ait tescil... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T22:53+0300

2026-11-09T22:53+0300

2026-11-09T22:53+0300

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fransa

siber saldırı

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Fransa’da araç muayene hizmeti sunan şirketlerin veri tabanları siber saldırının hedefi oldu. Fransız medya kuruluşu TF1’in yayımladığı habere göre, saldırganlar sistemlere izinsiz erişim sağlayarak 23 milyon sürücüye ait verileri ele geçirdi.İddialara göre saldırıdan, uluslararası SGS grubuyla bağlantılı olan Securitest, Auto Securite ve Verif'Autos şirketleri etkilendi.TF1’in aktardığı bilgilere göre, siber saldırganlar yalnızca kişisel verilerle sınırlı kalmayarak 40 milyon aracın tescil numarasına da erişti. Ele geçirilen veriler arasında araç modellerine ilişkin bilgiler ile müşterilerin isim ve adreslerini içeren dosyalar da bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/son-dakika-haberleri-fransa-supermarketlerin-buzdolaplarina-yonelik-siber-saldiridan-iran-devrim-muhafizlarini-sorumlu-1110223650.html

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