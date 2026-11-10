https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rubio-abu-dabideki-gorusmeler-verimli-gecti-ancak-yapilacak-cok-is-var-1110244411.html

Rubio: Abu Dabi’deki görüşmeler verimli geçti, ancak yapılacak çok iş var

Rubio: Abu Dabi’deki görüşmeler verimli geçti, ancak yapılacak çok iş var

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Abu Dabi’deki görüşmelerin verimli geçtiğini ancak hala yapılacak çok iş olduğunu belirtti. Rubio, ABD Başkanı Donald... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T17:33+0300

2026-11-10T17:33+0300

2026-11-10T17:33+0300

dünya

marco rubio

abd

donald trump

rusya

ukrayna

müzakere

abu dabi

g7

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, G7 dışişleri bakanları toplantısı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi.Rubio, “Görünüşe göre Abu Dabi’deki görüşmeler oldukça verimli geçti. Bence en önemli nokta, bu konuda hala yapılacak çok iş olması. Önümüzdeki 24 saat içinde ya da buna benzer kısa bir sürede bir şeylerin çözüme kavuşması söz konusu görünmüyor” dedi.Trump, Rusya ve Çin liderleriyle üçlü zirve istiyorRubio, Trump’ın nükleer silahlar konusunu ele almak üzere Rusya ve Çin liderleriyle üçlü zirve düzenlemek istediğini ve bu yönde hazırlıkların sürdüğünü belirtti.Rubio ayrıca, tarafların görüşmenin çerçevesi üzerinde çalıştığını ve yakında bu konuda yeni gelişmeler olabileceğini kaydetti.Daha önce, liderlerin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya gelmesi için tarafların temaslarını sürdürdüğü bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabideki-gorusmelerin-ilk-gunu-tamamlandi-1110241151.html

rusya

ukrayna

abu dabi

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marco rubio, abd, donald trump, rusya, ukrayna, müzakere, abu dabi, g7, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)