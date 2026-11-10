https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rubio-abu-dabideki-gorusmeler-verimli-gecti-ancak-yapilacak-cok-is-var-1110244411.html
Rubio: Abu Dabi’deki görüşmeler verimli geçti, ancak yapılacak çok iş var
Rubio: Abu Dabi’deki görüşmeler verimli geçti, ancak yapılacak çok iş var
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Abu Dabi’deki görüşmelerin verimli geçtiğini ancak hala yapılacak çok iş olduğunu belirtti. Rubio, ABD Başkanı Donald... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T17:33+0300
2026-11-10T17:33+0300
2026-11-10T17:33+0300
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marco rubio
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ukrayna
müzakere
abu dabi
g7
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, G7 dışişleri bakanları toplantısı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi.Rubio, “Görünüşe göre Abu Dabi’deki görüşmeler oldukça verimli geçti. Bence en önemli nokta, bu konuda hala yapılacak çok iş olması. Önümüzdeki 24 saat içinde ya da buna benzer kısa bir sürede bir şeylerin çözüme kavuşması söz konusu görünmüyor” dedi.Trump, Rusya ve Çin liderleriyle üçlü zirve istiyorRubio, Trump’ın nükleer silahlar konusunu ele almak üzere Rusya ve Çin liderleriyle üçlü zirve düzenlemek istediğini ve bu yönde hazırlıkların sürdüğünü belirtti.Rubio ayrıca, tarafların görüşmenin çerçevesi üzerinde çalıştığını ve yakında bu konuda yeni gelişmeler olabileceğini kaydetti.Daha önce, liderlerin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya gelmesi için tarafların temaslarını sürdürdüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabideki-gorusmelerin-ilk-gunu-tamamlandi-1110241151.html
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marco rubio, abd, donald trump, rusya, ukrayna, müzakere, abu dabi, g7, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
marco rubio, abd, donald trump, rusya, ukrayna, müzakere, abu dabi, g7, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
Rubio: Abu Dabi’deki görüşmeler verimli geçti, ancak yapılacak çok iş var
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Abu Dabi’deki görüşmelerin verimli geçtiğini ancak hala yapılacak çok iş olduğunu belirtti. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silahları görüşmek üzere Rusya ve Çin liderleriyle üçlü zirve düzenlemek istediğini de açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, G7 dışişleri bakanları toplantısı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi.
Rubio, “Görünüşe göre Abu Dabi’deki görüşmeler oldukça verimli geçti. Bence en önemli nokta, bu konuda hala yapılacak çok iş olması. Önümüzdeki 24 saat içinde ya da buna benzer kısa bir sürede bir şeylerin çözüme kavuşması söz konusu görünmüyor” dedi.
Trump, Rusya ve Çin liderleriyle üçlü zirve istiyor
Rubio, Trump’ın nükleer silahlar konusunu ele almak üzere Rusya ve Çin liderleriyle üçlü zirve düzenlemek istediğini ve bu yönde hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
Başkan, mümkünse böyle bir toplantının gerçekleşmesini istiyor. Bunun mümkün olması gerektiğine inanıyoruz. Başkan, ele alınması gereken konular arasında dünyadaki nükleer silahların durumunun da bulunduğunu düşünüyor.
Rubio ayrıca, tarafların görüşmenin çerçevesi üzerinde çalıştığını ve yakında bu konuda yeni gelişmeler olabileceğini kaydetti.
Daha önce, liderlerin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya gelmesi için tarafların temaslarını sürdürdüğü bildirilmişti.