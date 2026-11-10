https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/peynir-uretiminde-yeni-donem-bu-urunlerin-kullanilmasi-yasaklandi-1110232621.html

Peynir üretiminde yeni dönem: Bu ürünlerin kullanılması yasaklandı

Peynir üretiminde yeni dönem: Bu ürünlerin kullanılması yasaklandı

Sputnik Türkiye

Peynir üretiminde yeni dönem başladı. Yeni Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği ile süt proteini dışındaki proteinler, nişasta ve nişasta bazlı ürünler, jelatin... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T11:19+0300

2026-11-10T11:19+0300

2026-11-10T11:19+0300

türki̇ye

peynir

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Peynir üretiminde uygulanacak kurallar yeniden belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle 2015 tarihli tebliğ yürürlükten kaldırılırken peynir üretiminde bazı protein, nişasta ve yağların kullanılması yasaklandı.Yeni düzenleme; peynirlerin üretimi, işlenmesi, muhafazası, taşınması, etiketlenmesi ve piyasaya arzına ilişkin birçok yeni hüküm getiriyor. Mevcut gıda işletmecilerine ise düzenlemeye uyum sağlamaları için 30 Nisan 2027'ye kadar süre verildi.Peynir üretiminde hangi ürünler yasaklandı?Yeni tebliğ kapsamında peynir üretiminde süt proteini dışındaki proteinlerin kullanılmasına izin verilmeyecek.Bunun yanı sıra nişasta ve nişasta bazlı ürünler, jelatin, soya ürünleri ile süt yağı dışındaki hayvansal ve bitkisel yağların peynir üretiminde kullanılması yasaklandı.Nişasta konusunda ise bir istisna getirildi. Yalnızca çeşnili taze peynirlerde, stabilizör amacıyla teknolojinin izin verdiği miktarda nişasta kullanılabilecek.Çiğ sütten üretilen peynirlerde 4 ay şartıYeni düzenlemeyle çiğ sütten üretilen peynirlerin piyasaya sunulmasına ilişkin kurallar da yeniden belirlendi.Çiğ sütten veya termizasyon uygulanmış sütten üretilen ve telemesi haşlanmamış peynirlerin, en az 4 ay olgunlaştırılmadan piyasaya arz edilmesine izin verilmeyecek.Termizasyon, çiğ sütün işlenmeden veya pastörizasyondan önce raf ömrünü uzatmak ve içerisindeki mikroorganizma sayısını azaltmak amacıyla uygulanan hafif bir ısıl işlem olarak tanımlanıyor.Olgunlaştırılmadan satışa sunulacak peynirlerde ise çiğ sütün en az pastörizasyon normlarında ısıl işlemden geçirilmesi gerekecek.Peynir etiketlerinde yeni dönemPeynir etiketlerine yönelik kurallarda da değişikliğe gidildi. Ürünlerin yağlılık sınıfı ve olgunlaşma durumu, etiket üzerinde ürün adıyla birlikte belirtilecek.Olgunlaştırılarak piyasaya sunulan peynirlerde üretim tarihi gün, ay ve yıl şeklinde etikette yer alacak. Ayrıca peynirin olgunlaştırma süresinin belirtilmesi de zorunlu olacak.'Köy peyniri' ve 'doğal peynir' gibi ifadeler kullanılamayacakYeni düzenlemeye göre peynirlerin etiketlerinde "köy peyniri", "geleneksel peynir", "doğal peynir" ve "çiftlik peyniri" gibi nitelemeler kullanılamayacak.Farklı hayvan türlerinden elde edilen sütlerin karıştırılmasıyla üretilen peynirlerde ise kullanılan süt türleri, miktarlarına göre çoktan aza doğru sıralanarak etikette belirtilecek.Çeşnili peynirlerde oran sınırı getirildiÇeşnili peynirlerde kullanılabilecek çeşni miktarına da sınır getirildi. Toplam çeşni oranı yüzde 6'yı geçemeyecek.Çeşnili taze peynirlerde ise bu oran en fazla yüzde 15 olabilecek.Şeker kullanılan çeşnili taze peynirlerin etiketinde ayrıca ilave şeker oranının belirtilmesi gerekecek.Yeni tebliğ, kaşar peynirlerinde "eski" ibaresinin hangi koşullarda kullanılabileceğini de belirledi.En az 120 gün süreyle olgunlaştırılarak üretilen kaşar peynirlerinde "eski" ibaresi kullanılabilecek.Böylece söz konusu ifadenin kullanılabilmesi, peynirin belirlenen asgari olgunlaştırma süresini tamamlaması şartına bağlandı.'Çiğ sütten üretilmiştir' ibaresine 3 milimetre şartıProsesinde pastörizasyona eşdeğer ısıl işlem bulunmayan çiğ sütten veya termizasyon uygulanmış sütlerden üretilen, telemesi haşlanmamış peynirlerin etiketlerinde "çiğ sütten üretilmiştir" ifadesinin bulunması zorunlu olacak.Bu ifade, ürün adı ile aynı yüzde ve en az 3 milimetre punto büyüklüğünde etikette yer alacak.Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketlerinde peynirin piyasaya sunuluş biçimine, üretim tekniğine, şekline ve kullanım amacına göre bazı ifadelerin kullanılmasına izin verilecek."sürülebilir", "ultrafiltrasyon", "üçgen", "tost, pizza yapımında kullanılabilir" gibi ifadeler, tek başına ürün adı olarak kullanılmaması ve ürün adı algısı oluşturmaması şartıyla etikette bulunabilecek.Bu ifadeler ayrıca ürün adının yazıldığı puntodan daha büyük puntoyla yazılamayacak.Peynirler 10 derecenin altında tutulacakYeni düzenleme yalnızca üretim ve etiketlemeyi değil, peynirlerin muhafazası ve taşınmasını da kapsıyor.Peynirlerin muhafazası, taşınması ve piyasaya arzı sırasında 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda tutulması zorunlu hale getirildi.Ayrıca eritme peynirinin dökme olarak piyasaya arz edilmesi ve telemenin doğrudan tüketiciye sunulması yasaklandı.İşletmelere 30 Nisan 2027'ye kadar süreMevcut gıda işletmecilerine yeni hükümlere uyum sağlamaları için 30 Nisan 2027'ye kadar süre tanındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/cafer-mahiroglu-sorusturmasinda-yeni-dalga-8-gozalti-karari-1110232445.html

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