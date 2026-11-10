https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bati-basini-ukrayna-batidan-ordusu-icin-en-az-10-yillik-finansman-istiyor-1110249598.html

Batı basını: Ukrayna, Batı’dan ordusu için en az 10 yıllık finansman istiyor

Batı basını: Ukrayna, Batı’dan ordusu için en az 10 yıllık finansman istiyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın, 800 bin kişilik ordusunun giderlerini karşılamak için Batılı ortaklarından en az 10 yıl boyunca mali destek beklediği bildirildi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T21:47+0300

2026-11-10T21:47+0300

2026-11-10T21:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

batı

mali destek

ukrayna silahlı kuvvetleri

bütçe

afp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080407077_0:117:2474:1509_1920x0_80_0_0_d59c49b7422254e5a0b341bc04697a4f.jpg

AFP’nin Kiev’deki üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Ukrayna, 800 bin kişilik ordusunu finanse etmek amacıyla Batılı ortaklarından uzun vadeli destek talep ediyor.Haberde, “Ukrayna, 800 bin kişilik ordusunu sürdürebilmek için en az 10 yıllık mali yardım bekliyor” ifadesine yer verildi.Ukrayna Maliye Bakan Yardımcısı Roman Yermolıçev, eylül sonunda yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek yıl askeri harcamalar için 175 milyar dolara ihtiyaç duyacağını, bütçede ise yalnızca 100 milyar dolar ayrıldığını belirtmişti.Sputnik’in hesaplamasına göre, çatışmaların sürmesi halinde Ukrayna’nın 2027’deki günlük askeri harcaması yaklaşık 480 milyon dolara ulaşabilir.Bütçe tasarısına göre Ukrayna, silahlı kuvvetlerine çatışmaların önceki yıllarından daha fazla kaynak ayırmayı planlıyor. Bu tutarın 108.3 milyar dolara ulaşması öngörülürken bütçe açığının 37 milyar dolar, kamu borcunun ise 276 milyar dolar olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fico-merzin-ukraynanin-finansmanina-iliskin-talebini-santaj-olarak-nitelendirdi-1110244571.html

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, batı, mali destek, ukrayna silahlı kuvvetleri, bütçe, afp