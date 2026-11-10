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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bati-basini-ukrayna-batidan-ordusu-icin-en-az-10-yillik-finansman-istiyor-1110249598.html
Batı basını: Ukrayna, Batı’dan ordusu için en az 10 yıllık finansman istiyor
Batı basını: Ukrayna, Batı’dan ordusu için en az 10 yıllık finansman istiyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın, 800 bin kişilik ordusunun giderlerini karşılamak için Batılı ortaklarından en az 10 yıl boyunca mali destek beklediği bildirildi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T21:47+0300
2026-11-10T21:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
batı
mali destek
ukrayna silahlı kuvvetleri
bütçe
afp
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AFP’nin Kiev’deki üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Ukrayna, 800 bin kişilik ordusunu finanse etmek amacıyla Batılı ortaklarından uzun vadeli destek talep ediyor.Haberde, “Ukrayna, 800 bin kişilik ordusunu sürdürebilmek için en az 10 yıllık mali yardım bekliyor” ifadesine yer verildi.Ukrayna Maliye Bakan Yardımcısı Roman Yermolıçev, eylül sonunda yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek yıl askeri harcamalar için 175 milyar dolara ihtiyaç duyacağını, bütçede ise yalnızca 100 milyar dolar ayrıldığını belirtmişti.Sputnik’in hesaplamasına göre, çatışmaların sürmesi halinde Ukrayna’nın 2027’deki günlük askeri harcaması yaklaşık 480 milyon dolara ulaşabilir.Bütçe tasarısına göre Ukrayna, silahlı kuvvetlerine çatışmaların önceki yıllarından daha fazla kaynak ayırmayı planlıyor. Bu tutarın 108.3 milyar dolara ulaşması öngörülürken bütçe açığının 37 milyar dolar, kamu borcunun ise 276 milyar dolar olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fico-merzin-ukraynanin-finansmanina-iliskin-talebini-santaj-olarak-nitelendirdi-1110244571.html
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ukrayna, batı, mali destek, ukrayna silahlı kuvvetleri, bütçe, afp
ukrayna, batı, mali destek, ukrayna silahlı kuvvetleri, bütçe, afp

Batı basını: Ukrayna, Batı’dan ordusu için en az 10 yıllık finansman istiyor

21:47 10.11.2026
© AP Photo / LIBKOSUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© AP Photo / LIBKOS
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Ukrayna’nın, 800 bin kişilik ordusunun giderlerini karşılamak için Batılı ortaklarından en az 10 yıl boyunca mali destek beklediği bildirildi.
AFP’nin Kiev’deki üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Ukrayna, 800 bin kişilik ordusunu finanse etmek amacıyla Batılı ortaklarından uzun vadeli destek talep ediyor.
Haberde, “Ukrayna, 800 bin kişilik ordusunu sürdürebilmek için en az 10 yıllık mali yardım bekliyor” ifadesine yer verildi.
Ukrayna Maliye Bakan Yardımcısı Roman Yermolıçev, eylül sonunda yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek yıl askeri harcamalar için 175 milyar dolara ihtiyaç duyacağını, bütçede ise yalnızca 100 milyar dolar ayrıldığını belirtmişti.
Sputnik’in hesaplamasına göre, çatışmaların sürmesi halinde Ukrayna’nın 2027’deki günlük askeri harcaması yaklaşık 480 milyon dolara ulaşabilir.
Bütçe tasarısına göre Ukrayna, silahlı kuvvetlerine çatışmaların önceki yıllarından daha fazla kaynak ayırmayı planlıyor. Bu tutarın 108.3 milyar dolara ulaşması öngörülürken bütçe açığının 37 milyar dolar, kamu borcunun ise 276 milyar dolar olması bekleniyor.
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