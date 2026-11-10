https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/papa-14-leo-icin-binlerce-kisi-arjantinde-gece-nobetinde-1110227968.html

Papa 14. Leo için binlerce kişi Arjantin'de gece nöbetinde

Papa 14. Leo için binlerce kişi Arjantin'de gece nöbetinde

Sputnik Türkiye

Papa 14. Leo'nun Arjantin'in Cordoba kentinde düzenleyeceği ayin öncesinde binlerce kişi geceyi açık havada geçirmek üzere bir araya geldi. Arjantin Uçak... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T07:52+0300

2026-11-10T07:52+0300

2026-11-10T07:52+0300

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Arjantin ziyareti, ülkenin Cordoba kentinde büyük bir kalabalığı bir araya getirdi. Papa'nın 10 Kasım Salı günü yöneteceği açık hava ayini öncesinde binlerce kişi, Arjantin Uçak Fabrikası (FADEA) yerleşkesinde gece nöbeti tutmak üzere toplandı.9 Kasım Pazartesi akşamı başlayan buluşmada, farklı bölgelerden gelen Katolikler Papa'yı karşılamak için saatler öncesinden alana yerleşti. Katılımcılar geceyi açık havada geçirirken, düzenlenen müzik etkinlikleri ve dini programlarla sabahki ayini bekledi.Cordoba Belediyesi, Papa'nın ziyaretinin merkezinde yer alan ayine yaklaşık 800 bin kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı. Yetkililer, geniş katılım nedeniyle kent genelinde ulaşım ve güvenlik düzenlemeleri yaptı.Binlerce kişi Papa'yı görmek için geceyi açık havada geçirdiCordoba'daki FADEA yerleşkesinin kapıları 9 Kasım'da yerel saatle 18.00'de açıldı. Saat 19.00'da başlayan gece nöbeti kapsamında dini etkinlikler, konserler ve toplu buluşmalar düzenlendi.Katılımcıların geceyi alanda geçirebilmesi için uyku tulumu ve katlanabilir sandalye getirmelerine izin verildi. Ancak organizasyon kuralları kapsamında çadır kurulmasına izin verilmedi.Gece boyunca devam eden programda Arjantinli sanatçılar da sahne aldı. Jairo, Jorge Rojas ve Magui Olave gibi isimlerin yer aldığı etkinlikler, yerel yönetimin resmî yayın kanallarından canlı olarak yayımlandı.Papa 14. Leo'nun ayinine 800 bin kişi bekleniyorPapa 14. Leo'nun 10 Kasım Salı günü yerel saatle 09.00'da Cordoba'daki Ingeniero Ambrosio Taravella Uluslararası Havalimanı'na ulaşması planlandı.Papa'nın saat 10.00'da FADEA yerleşkesinde geniş katılımlı bir Katolik ayini yönetmesi ve tören öncesinde papamobile binerek alandaki katılımcıları selamlaması öngörüldü.Organizasyon kapsamında yerleşke farklı bölümlere ayrılırken, katılımcıların töreni takip edebilmesi için 50'den fazla dev ekran kuruldu.Cordoba'da Papa ziyareti için yollar kapatıldıPapa'nın Arjantin programı nedeniyle Cordoba'da geniş güvenlik önlemleri devreye alındı. FADEA çevresinde ve Papa'nın geçeceği güzergâhlarda araç trafiğine yönelik kısıtlamalar uygulanırken, katılımcıların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi.Papa'nın sabah ayininin ardından kent merkezinde halkı selamlaması, daha sonra Cordoba Katedrali'nde din adamları ve dini toplulukların temsilcileriyle görüşmesi planlandı.Programına göre Papa 14. Leo, yerel saatle 16.55'te Buenos Aires'e hareket edecek.Papa'nın Güney Amerika ziyaretiPapa 14. Leo'nun Güney Amerika turu, 6-17 Kasım 2026 tarihlerini kapsıyor. Vatikan tarafından açıklanan programda Uruguay, Arjantin ve Peru bulunuyor.ABD doğumlu ilk papa olan 14. Leo, Peru vatandaşlığına da sahip. Daha önce Peru'nun Chiclayo kentinde piskopos olarak görev yapan Papa'nın bölgeyle güçlü tarihî bağları bulunuyor.Ziyaret, aynı zamanda Arjantin doğumlu selefi Papa Franciscus'un görev süresi boyunca ülkesine resmî ziyaret gerçekleştirmemiş olması nedeniyle de dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/sicakliklar-cakilacak-turkiyede-kis-yuzunu-gosteriyor-istanbula-saganak-ankaraya-kar-var-1110226856.html

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