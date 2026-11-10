https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/olimpiyat-sampiyonu-teddy-riner-fransada-cumhurbaskani-adayi-oldu-1110228665.html

Olimpiyat şampiyonu Teddy Riner, Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı oldu

Olimpiyat şampiyonu Teddy Riner, Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı oldu

Sputnik Türkiye

Fransa'nın beş kez olimpiyat şampiyonu judocusu Teddy Riner, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Siyaset deneyimi bulunmayan 37... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T08:42+0300

2026-11-10T08:42+0300

2026-11-10T08:42+0300

dünya

fransa

cumhurbaşkanlığı

fransa anayasa konseyi

emmanuel macron

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Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde spor dünyasından dikkat çekici bir adaylık açıklaması geldi. Beş kez olimpiyat şampiyonu ve 11 kez dünya şampiyonu olan ünlü judocu Teddy Riner, 9 Kasım Pazartesi günü sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.37 yaşındaki sporcu, Emmanuel Macron'un görev süresinin sona ermesinin ardından yapılacak seçimlerde yarışmak istediğini belirterek, Fransa'nın ekonomik sorunlarına, toplumsal kutuplaşmaya ve giderek büyüyen gelecek kaygısına dikkat çekti.Riner'in adaylığı, Fransız basınında geniş yankı uyandırdı. Siyasi parti geçmişi bulunmayan olimpiyat şampiyonu, kendisini geleneksel sağ-sol ayrımının dışında konumlandırırken seçim kampanyasının temel hedefini toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek olarak açıkladı.Teddy Riner: Ne sağcıyım ne de solcuTeddy Riner, sosyal medya üzerinden yayımladığı adaylık videosunda, profesyonel siyaset dünyasından gelmemesine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.Ünlü judocu, siyasi deneyimi olmamasının ülkesinin geleceğine ilişkin sorumluluk üstlenmesine engel olmadığını savundu. Fransa'da artan kamu borcu, hayat pahalılığı ve toplumsal ayrışmayı adaylık kararının gerekçeleri arasında gösterdi.Le Parisien gazetesine verdiği röportajda kendisine yöneltilen sağcı mı yoksa solcu mu olduğu sorusunu ise "İkisi de değil" diyerek yanıtladı.Riner, kampanyasında "İstediğimiz Fransa" (La France qu'on veut) sloganını kullanacağını açıkladı.Fransa'nın ekonomik sorunlarını gündeme taşıdıFransa'nın kamu borcu ve yükselen yaşam maliyetleri, Riner'in adaylık açıklamasının merkezinde yer aldı. Olimpiyat şampiyonu, özellikle gençlerin geleceğe ilişkin umutlarını kaybetmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.Le Monde'un aktardığına göre Riner, ırkçılıkla mücadele ve emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesi gibi konuları siyasi gündeminin önemli başlıkları arasında sıraladı. Mevcut dayanışma esaslı emeklilik sisteminin korunmasını savunurken, kısmen sermaye birikimine dayalı alternatifleri de dışlamadı.Bununla birlikte Riner henüz ayrıntılı ve maliyetlendirilmiş bir seçim programı açıklamadı. Fransız basınına konuşan sporcu, siyasi önerilerini ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.Seçim kampanyası için 20 kişilik ekip oluşturduTeddy Riner, cumhurbaşkanlığı yarışına hazırlanmak amacıyla farklı alanlardan isimlerle çalışmaya başladığını da duyurdu.Le Monde'a verdiği röportajda, eski bakanlar, kamu görevlileri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir çekirdek ekip kurduğunu söyledi. Kampanya organizasyonunun resmî işlemlerini başlattığını belirten Riner, önümüzdeki günlerde seçmenlerle doğrudan görüşmeler yapmayı planladığını açıkladı.TF1'in haberine göre Riner'in çevresinde, Macron'un siyasi çizgisine yakın isimler de bulunuyor. Ancak judocu, adaylığını herhangi bir geleneksel siyasi partinin temsilcisi olarak duyurmadı.Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 500 imza gerekiyorFransa'daki seçim yasaları uyarınca Teddy Riner'in cumhurbaşkanlığı yarışına resmen katılabilmesi için seçilmiş kamu görevlilerinden en az 500 destek imzası toplaması gerekiyor.Bu imzaların en az 30 farklı il veya denizaşırı yönetim bölgesinden gelmesi ve tek bir bölgeden en fazla 50 imzanın kabul edilmesi şartı bulunuyor.Riner'in adaylık açıklamasına rağmen bu koşulları henüz tamamladığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Fransa Anayasa Konseyi, gerekli şartları karşılayan adayların resmî listesini seçim öncesinde açıklayacak.Olimpiyat şampiyonu sporu bırakacak mı?Guadeloupe doğumlu Teddy Riner, uluslararası judonun en tanınmış isimlerinden biri. Beş olimpiyat altın madalyası bulunan sporcu, kariyerinde 11 dünya şampiyonluğu kazandı.2024 Paris Olimpiyatları'nda hem bireysel hem de karma takım müsabakalarında altın madalya kazanan Riner, Fransa'nın önde gelen spor figürleri arasında yer alıyor.Cumhurbaşkanlığı adaylığının ardından spor kariyerini sürdüreceğini açıklayan Riner, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılma hedefinden de vazgeçmediğini belirtti.Le Parisien'e verdiği röportajda, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda dahi şartların uygun olması ve Fransız halkının buna izin vermesi hâlinde olimpiyatlarda mücadele edebileceğini söyledi.Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman?Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 18 Nisan 2027 Pazar, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.Emmanuel Macron, 2017 ve 2022 seçimlerinde iki kez üst üste cumhurbaşkanı seçildiği için anayasal düzenlemeler gereğince 2027 seçimlerinde yeniden aday olamayacak.Riner'in siyasi geleceğini belirleyecek ilk aşama ise 500 destek imzasını toplaması ve ayrıntılı seçim programını kamuoyuyla paylaşması olacak.

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