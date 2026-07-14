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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/roscosmos-ve-nasa-uuinin-gorev-suresini-2030a-kadar-uzatma-konusunda-anlasti-1107254814.html
Roscosmos ve NASA, UUİ’nin görev süresini 2030’a kadar uzatma konusunda anlaştı
Roscosmos ve NASA, UUİ’nin görev süresini 2030’a kadar uzatma konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Roscosmos Genel Direktörü Dmitriy Bakanov, Rusya ve ABD’nin Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) 2030’a kadar ortak işletilmesi, karşılıklı mürettebat... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T23:18+0300
2026-07-14T23:18+0300
dünya
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
nasa
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
rusya
abd
i̇van bakanov
jared isaacman
anna kikina
baykonur uzay üssü
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Roscosmos Genel Direktörü Dmitriy Bakanov, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) görev süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.Bakanov, “Üç temel konuda anlaştık. Birincisi, UUİ’nin ortak işletilmesinin 2030 yılına kadar uzatılması” dedi. Anlaşmaya göre bu döneme kadar Rus ve ABD mürettebatlarının, birbirlerinin uzay araçlarıyla gerçekleştirdiği çapraz (entegre) uçuşlar da devam edecek.Roscosmos ile NASA, entegre mürettebat uçuşlarına ilişkin ilk anlaşmayı 2022’de imzalamış, mutabakat daha sonra üç kez uzatılmıştı. Bu uygulama, olası acil durumlarda veya uçuş takvimlerindeki değişikliklerde, her ülkenin kendi istasyon segmentini en az bir vatandaşıyla çalışır halde tutabilmesi için zorunlu görülüyor.Bakanov, UUİ sonrası döneme ilişkin olarak tarafların, ulusal yörünge istasyonları için teknik koordinasyon ve standart geliştirme çalışmalarını da sürdüreceğini vurguladı. NASA Başkanı Jared Isaacman ise üzerinde çalışılan ortak standartların, her iki ülkenin gelecekteki uzay istasyonlarında da kullanılabileceğini kaydetti.Öte yandan, 14 Temmuz’da TSİ 17.48’de Baykonur Uzay Üssü'nden "Soyuz-2.1a" roketiyle fırlatılan "Soyuz MS-29" uzay aracı, saat 20.52’de UUİ’ye başarıyla kenetlendi. İstasyona ulaşan Roscosmos kozmonotları Pyotr Dubrov ve Anna Kikina ile NASA astronotu Anil Menon, 261 gün sürecek görevlerine başladı. Yeni mürettebat, Rus bilim programı kapsamında 38 bilimsel deneye imza atacak ve iki kez uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/nasa-baskani-8-yil-sonra-ilk-kez-baykonurdan-uui-ucusunu-izledi-1107253530.html
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rusya federal uzay ajansı (roscosmos), nasa, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), rusya, abd, i̇van bakanov, jared isaacman, anna kikina, baykonur uzay üssü
rusya federal uzay ajansı (roscosmos), nasa, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), rusya, abd, i̇van bakanov, jared isaacman, anna kikina, baykonur uzay üssü

Roscosmos ve NASA, UUİ’nin görev süresini 2030’a kadar uzatma konusunda anlaştı

23:18 14.07.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinUluslararası uzay istasyonu
Uluslararası uzay istasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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Roscosmos Genel Direktörü Dmitriy Bakanov, Rusya ve ABD’nin Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) 2030’a kadar ortak işletilmesi, karşılıklı mürettebat uçuşlarının sürdürülmesi ve gelecekteki ulusal istasyonlar için ortak teknik standartlar üzerinde uzlaştığını açıkladı.
Roscosmos Genel Direktörü Dmitriy Bakanov, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) görev süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
Bakanov, “Üç temel konuda anlaştık. Birincisi, UUİ’nin ortak işletilmesinin 2030 yılına kadar uzatılması” dedi. Anlaşmaya göre bu döneme kadar Rus ve ABD mürettebatlarının, birbirlerinin uzay araçlarıyla gerçekleştirdiği çapraz (entegre) uçuşlar da devam edecek.
Roscosmos ile NASA, entegre mürettebat uçuşlarına ilişkin ilk anlaşmayı 2022’de imzalamış, mutabakat daha sonra üç kez uzatılmıştı. Bu uygulama, olası acil durumlarda veya uçuş takvimlerindeki değişikliklerde, her ülkenin kendi istasyon segmentini en az bir vatandaşıyla çalışır halde tutabilmesi için zorunlu görülüyor.
Bakanov, UUİ sonrası döneme ilişkin olarak tarafların, ulusal yörünge istasyonları için teknik koordinasyon ve standart geliştirme çalışmalarını da sürdüreceğini vurguladı. NASA Başkanı Jared Isaacman ise üzerinde çalışılan ortak standartların, her iki ülkenin gelecekteki uzay istasyonlarında da kullanılabileceğini kaydetti.
Öte yandan, 14 Temmuz’da TSİ 17.48’de Baykonur Uzay Üssü'nden "Soyuz-2.1a" roketiyle fırlatılan "Soyuz MS-29" uzay aracı, saat 20.52’de UUİ’ye başarıyla kenetlendi. İstasyona ulaşan Roscosmos kozmonotları Pyotr Dubrov ve Anna Kikina ile NASA astronotu Anil Menon, 261 gün sürecek görevlerine başladı. Yeni mürettebat, Rus bilim programı kapsamında 38 bilimsel deneye imza atacak ve iki kez uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.
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