https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/moskovadan-kisineve-diplomatik-misilleme-moldovali-diplomat-istenmeyen-kisi-ilan-edildi-1110250355.html
Moskova’dan Kişinev’e diplomatik misilleme: Moldovalı diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi
Moskova’dan Kişinev’e diplomatik misilleme: Moldovalı diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii’ye, Kişinev’deki bir Rus diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edilmesi nedeniyle sert... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T23:13+0300
2026-11-10T23:13+0300
2026-11-10T23:13+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
moldova
kişinev
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i̇stenmeyen kişi
misilleme
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii’nin bakanlığa çağrıldığı bilirtildi.Açıklamada, Moldova makamlarının 23 Ekim’de Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etmesi nedeniyle Darii’ye sert protesto iletildiği belirtildi.Bakanlık, Moldova’nın söz konusu karara gerekçe olarak ülke topraklarında patlayıcı taşıyan bir insansız hava aracına (İHA) ait enkaz bulunduğu iddiasını gösterdiğini kaydetti. İHA’nın Rusya menşeli olduğuna dair kanıt bulunmadığına dikkat çeken Bakanlık, kararın dayanaksız olduğunu kaydetti.Açıklamada ayrıca, karşılıklılık ilkesi gereğince Moldova’nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğine ilişkin notanın Büyükelçi Darii’ye verildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/putin-kgao-toplantisinda-guvenlik-tum-boyutlariyla-ele-alinacak-1110249380.html
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rusya dışişleri bakanlığı, moldova, kişinev, rusya, i̇stenmeyen kişi, misilleme, nota
rusya dışişleri bakanlığı, moldova, kişinev, rusya, i̇stenmeyen kişi, misilleme, nota
Moskova’dan Kişinev’e diplomatik misilleme: Moldovalı diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii’ye, Kişinev’deki bir Rus diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edilmesi nedeniyle sert protesto iletildiğini ve karşılıklılık ilkesi gereği bir Moldova diplomatının sınır dışı edileceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii’nin bakanlığa çağrıldığı bilirtildi.
Açıklamada, Moldova makamlarının 23 Ekim’de Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etmesi nedeniyle Darii’ye sert protesto iletildiği belirtildi.
Bakanlık, Moldova’nın söz konusu karara gerekçe olarak ülke topraklarında patlayıcı taşıyan bir insansız hava aracına (İHA) ait enkaz bulunduğu iddiasını gösterdiğini kaydetti. İHA’nın Rusya menşeli olduğuna dair kanıt bulunmadığına dikkat çeken Bakanlık, kararın dayanaksız olduğunu kaydetti.
Açıklamada ayrıca, karşılıklılık ilkesi gereğince Moldova’nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğine ilişkin notanın Büyükelçi Darii’ye verildiği ifade edildi.