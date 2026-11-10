https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/moskovadan-kisineve-diplomatik-misilleme-moldovali-diplomat-istenmeyen-kisi-ilan-edildi-1110250355.html

Moskova’dan Kişinev’e diplomatik misilleme: Moldovalı diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi

Moskova’dan Kişinev’e diplomatik misilleme: Moldovalı diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii’ye, Kişinev’deki bir Rus diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edilmesi nedeniyle sert... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T23:13+0300

2026-11-10T23:13+0300

2026-11-10T23:13+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii’nin bakanlığa çağrıldığı bilirtildi.Açıklamada, Moldova makamlarının 23 Ekim’de Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etmesi nedeniyle Darii’ye sert protesto iletildiği belirtildi.Bakanlık, Moldova’nın söz konusu karara gerekçe olarak ülke topraklarında patlayıcı taşıyan bir insansız hava aracına (İHA) ait enkaz bulunduğu iddiasını gösterdiğini kaydetti. İHA’nın Rusya menşeli olduğuna dair kanıt bulunmadığına dikkat çeken Bakanlık, kararın dayanaksız olduğunu kaydetti.Açıklamada ayrıca, karşılıklılık ilkesi gereğince Moldova’nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğine ilişkin notanın Büyükelçi Darii’ye verildiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/putin-kgao-toplantisinda-guvenlik-tum-boyutlariyla-ele-alinacak-1110249380.html

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rusya dışişleri bakanlığı, moldova, kişinev, rusya, i̇stenmeyen kişi, misilleme, nota