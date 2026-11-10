https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/misir-disisleri-bakani-dogruladi-misirli-askerler-aylarda-suudi-arabistanda-gorev-yapiyor-1110247351.html

Mısır Dışişleri Bakanı doğruladı: Mısırlı askerler aylarda Suudi Arabistan'da görev yapıyor

Mısır Dışişleri Bakanı doğruladı: Mısırlı askerler aylarda Suudi Arabistan'da görev yapıyor

Sputnik Türkiye

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin birkaç aydır Suudi Arabistan'da asker bulundurduğunu doğruladı. Askeri varlığın savunma amaçlı olduğunu... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T19:03+0300

2026-11-10T19:03+0300

2026-11-10T19:03+0300

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Mısır, İran ile gerilimin yükseldiği ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların arttığı dönemde, aylardır Suudi Arabistan topraklarında askeri güç bulundurduğunu açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, söz konusu askeri varlığın Riyad yönetiminin savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek operasyonların Suudi Arabistan sınırlarıyla sınırlı kalacağını söyledi.Pazartesi akşamı France 24 televizyonuna konuşan Abdulati, Mısır Parlamentosunun Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye verdiği askeri yetkinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu.Abdulati, parlamentonun Sisi'ye Suudi Arabistan ile koordinasyon içinde ülkenin topraklarını savunmak için gerekli önlemleri alma yetkisi verdiğini hatırlattı.Bu yetkinin Suudi Arabistan'daki önemli tesislerin korunmasını ve savunma kapasitesinin artırılmasını kapsadığını belirten Abdulati, Mısır askerlerinin Yemen'e geçmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.Mısırlı Bakan ayrıca Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Mısır'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.Husilerin savaş açıklamasına yanıtAbdulati, Yemen'deki Husilerin Mısır Parlamentosunun kararını 'savaş ilanı' olarak değerlendirmesine de yanıt verdi.Husilerin siyasi bürosundan bir yetkilinin Mısır'ı 'güvenilir bir ortak' olarak nitelendirdiğini hatırlatan Abdulati, aynı yetkilinin Kahire'nin olası arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.Abdulati, çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Suudi Arabistan ile diplomatik temaslar yürütüldüğünü de açıkladı.Müzakerelerin başlayabilmesi için karşı tarafın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları durdurması ve güçlerini söz konusu topraklardan çekmesi gerektiğini belirten Bakan, bu adımların daha önce üzerinde uzlaşılan yol haritası çerçevesinde görüşmelerin önünü açabileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/kongoda-66-asker-korkaklik-ve-firar-suclamalariyla-idama-mahkum-edildi-1110239275.html

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ortadoğu, bedr abdulati, suudi arabistan, mısır, yemen