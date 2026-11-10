https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/misir-disisleri-bakani-dogruladi-misirli-askerler-aylarda-suudi-arabistanda-gorev-yapiyor-1110247351.html
Mısır Dışişleri Bakanı doğruladı: Mısırlı askerler aylarda Suudi Arabistan'da görev yapıyor
Mısır Dışişleri Bakanı doğruladı: Mısırlı askerler aylarda Suudi Arabistan'da görev yapıyor
Sputnik Türkiye
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin birkaç aydır Suudi Arabistan'da asker bulundurduğunu doğruladı. Askeri varlığın savunma amaçlı olduğunu... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T19:03+0300
2026-11-10T19:03+0300
2026-11-10T19:03+0300
dünya
ortadoğu
bedr abdulati
suudi arabistan
mısır
yemen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087831734_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48ee2ecd45caf615fbedb5fdcd812fab.jpg
Mısır, İran ile gerilimin yükseldiği ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların arttığı dönemde, aylardır Suudi Arabistan topraklarında askeri güç bulundurduğunu açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, söz konusu askeri varlığın Riyad yönetiminin savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek operasyonların Suudi Arabistan sınırlarıyla sınırlı kalacağını söyledi.Pazartesi akşamı France 24 televizyonuna konuşan Abdulati, Mısır Parlamentosunun Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye verdiği askeri yetkinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu.Abdulati, parlamentonun Sisi'ye Suudi Arabistan ile koordinasyon içinde ülkenin topraklarını savunmak için gerekli önlemleri alma yetkisi verdiğini hatırlattı.Bu yetkinin Suudi Arabistan'daki önemli tesislerin korunmasını ve savunma kapasitesinin artırılmasını kapsadığını belirten Abdulati, Mısır askerlerinin Yemen'e geçmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.Mısırlı Bakan ayrıca Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Mısır'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.Husilerin savaş açıklamasına yanıtAbdulati, Yemen'deki Husilerin Mısır Parlamentosunun kararını 'savaş ilanı' olarak değerlendirmesine de yanıt verdi.Husilerin siyasi bürosundan bir yetkilinin Mısır'ı 'güvenilir bir ortak' olarak nitelendirdiğini hatırlatan Abdulati, aynı yetkilinin Kahire'nin olası arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.Abdulati, çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Suudi Arabistan ile diplomatik temaslar yürütüldüğünü de açıkladı.Müzakerelerin başlayabilmesi için karşı tarafın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları durdurması ve güçlerini söz konusu topraklardan çekmesi gerektiğini belirten Bakan, bu adımların daha önce üzerinde uzlaşılan yol haritası çerçevesinde görüşmelerin önünü açabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/kongoda-66-asker-korkaklik-ve-firar-suclamalariyla-idama-mahkum-edildi-1110239275.html
suudi arabistan
mısır
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087831734_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a403ee95b899b2c961901ff76a28b08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, bedr abdulati, suudi arabistan, mısır, yemen
ortadoğu, bedr abdulati, suudi arabistan, mısır, yemen
Mısır Dışişleri Bakanı doğruladı: Mısırlı askerler aylarda Suudi Arabistan'da görev yapıyor
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin birkaç aydır Suudi Arabistan'da asker bulundurduğunu doğruladı. Askeri varlığın savunma amaçlı olduğunu belirten Abdulati, Yemen'e yönelik bir operasyon planlanmadığını açıkladı.
Mısır, İran ile gerilimin yükseldiği ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların arttığı dönemde, aylardır Suudi Arabistan topraklarında askeri güç bulundurduğunu açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, söz konusu askeri varlığın Riyad yönetiminin savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek operasyonların Suudi Arabistan sınırlarıyla sınırlı kalacağını söyledi.
Pazartesi akşamı France 24 televizyonuna konuşan Abdulati, Mısır Parlamentosunun Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye verdiği askeri yetkinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Abdulati, parlamentonun Sisi'ye Suudi Arabistan ile koordinasyon içinde ülkenin topraklarını savunmak için gerekli önlemleri alma yetkisi verdiğini hatırlattı.
Bu yetkinin Suudi Arabistan'daki önemli tesislerin korunmasını ve savunma kapasitesinin artırılmasını kapsadığını belirten Abdulati, Mısır askerlerinin Yemen'e geçmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.
Mısırlı Bakan ayrıca Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Mısır'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.
Husilerin savaş açıklamasına yanıt
Abdulati, Yemen'deki Husilerin Mısır Parlamentosunun kararını 'savaş ilanı' olarak değerlendirmesine de yanıt verdi.
Husilerin siyasi bürosundan bir yetkilinin Mısır'ı 'güvenilir bir ortak' olarak nitelendirdiğini hatırlatan Abdulati, aynı yetkilinin Kahire'nin olası arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Mısır'ın bölgedeki gerilimi düşürmek için çalıştığını belirten Abdulati
, "Cumhurbaşkanı Sisi'nin de ifade ettiği gibi hedefler tamamen savunma amaçlıdır. Mısır, gerilimi azaltmak için çalışıyor. Çünkü bu sorunun askeri değil, siyasi çözümlere ihtiyacı var"
dedi.
Abdulati, çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Suudi Arabistan ile diplomatik temaslar yürütüldüğünü de açıkladı.
Müzakerelerin başlayabilmesi için karşı tarafın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları durdurması ve güçlerini söz konusu topraklardan çekmesi gerektiğini belirten Bakan, bu adımların daha önce üzerinde uzlaşılan yol haritası çerçevesinde görüşmelerin önünü açabileceğini ifade etti.