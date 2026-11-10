https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/kongoda-66-asker-korkaklik-ve-firar-suclamalariyla-idama-mahkum-edildi-1110239275.html

Kongo'da 66 asker 'korkaklık' ve 'firar' suçlamalarıyla idama mahkum edildi

Kongo'da 66 asker 'korkaklık' ve 'firar' suçlamalarıyla idama mahkum edildi

Sputnik Türkiye

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde isyancılarla çatışırken mevzilerini terk ettikleri öne sürülen 66 asker idama mahkum edildi. Orduda disiplini sağlamayı... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T15:42+0300

2026-11-10T15:42+0300

2026-11-10T15:42+0300

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde, silahlı gruplarla çatışmalar sırasında görev yerlerinden kaçmakla suçlanan askerler hakkında ağır cezalar verildi. Askeri mahkeme, 71 sanıktan 66'sını idama mahkum ederken kararın ordudaki disiplin sorunlarıyla mücadele kapsamında alındığı bildirildi.Yerel basında çıkan haberlere göre Walikale bölgesinde görülen davada askerler, 'korkaklık', 'isyan' ve 'emirlere itaatsizlik' suçlamalarıyla yargılandı. Mahkeme dört askerin beraatine karar verirken bir askere de 10 yıl hapis cezası verdi.Askerlerin 20 Ekim'de, M23'ün de aralarında bulunduğu Ulusun Yeniden Kuruluşu Cephesi (FRN) koalisyonuna bağlı güçlerle yaşanan çatışmalarda mevzilerini terk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.Cepheden çekilen askerlere ağır cezalarKongo ordusu, yargılamanın ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplarla mücadele eden birliklerde disiplini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı.Onlarca yıldır çatışmaların sürdüğü bölgede hükümet güçleri, M23 dahil çeşitli isyancı gruplarla savaşıyor. Ordu ise uzun süredir disiplinsizlik ve organizasyon eksikliği nedeniyle eleştiriliyor. Askerler de düşük maaşlardan ve yetersiz ekipmandan şikayet ediyor.Benzer suçlamalarla verilen idam kararları yalnızca son davayla sınırlı değil. Geçen ay da çatışmalar sırasında cepheden çekildikleri belirtilen 27 asker idama mahkum edilmişti.Fransız yayın kuruluşu RFI'nin derlediği verilere göre 2025'in başından bu yana en az 507 asker hakkında mahkumiyet kararı verildi. Bunların 381'ini idam cezaları oluşturdu.Ölüm cezası 20 yıl sonra yeniden yürürlüğe girdiKongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti, Mart 2024'te ölüm cezalarının infazına yönelik 20 yıllık moratoryumu kaldırmıştı. Hükümet, kararın ordudaki 'hainlerle' mücadele etmek için gerekli olduğunu savunmuştu.Düzenlemeyle birlikte silahlı gruplara katılma, isyan, vatana ihanet ve savaş suçları gibi eylemler için de ölüm cezasının uygulanmasının önü açıldı.Karar insan hakları örgütlerinin tepkisini çekse de moratoryumun kaldırılmasından bu yana resmi olarak herhangi bir idam infazı gerçekleştirilmedi.Ölüm cezasına çarptırılanlar arasında ülkenin eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila da bulunuyor. Kabila, Ekim 2025'te savaş suçları ve vatana ihanet dahil çeşitli suçlamalarla gıyabında idama mahkum edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/son-dakika-haberleri-fransa-supermarketlerin-buzdolaplarina-yonelik-siber-saldiridan-iran-devrim-muhafizlarini-sorumlu-1110223650.html

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