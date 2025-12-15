Türkiye
İstanbul Valiliği duyurdu: Cami çevresinde milli piyango bilet satışı yasaklandı
İstanbul Valiliği duyurdu: Cami çevresinde milli piyango bilet satışı yasaklandı
İstanbul Valiliği, yeni yılın yaklaşmasıyla piyango bileti ve diğer şans oyunlarının cami avlusu ile ibadethane önlerinde satıldığına ilişkin şikayetler... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, piyango bileti ve diğer şans oyunlarının cami avlusu ile ibadethane önlerinde satışına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.Cami avlusunda piyango biletine sonValilik tarafından Vali Davut Gül'ün imzasıyla kentteki kamu kurumlarına konuya ilişkin yazı gönderildi.Yazıda, yeni yılın yaklaşmasıyla milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu, bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığı Valiliğe intikal eden şikayetlerden anlaşıldığı belirtildi."Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği"yle piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile baş bayiler ve bayiler hakkındaki işlemlerin belirlendiğine dikkati çekilen yazıda, şunlar kaydedildi:
İstanbul Valiliği duyurdu: Cami çevresinde milli piyango bilet satışı yasaklandı

10:13 15.12.2025
İstanbul Valiliği, yeni yılın yaklaşmasıyla piyango bileti ve diğer şans oyunlarının cami avlusu ile ibadethane önlerinde satıldığına ilişkin şikayetler bulunduğunu ifade ederek, bunların belirtilen yerlerde satışına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
Cami avlusunda piyango biletine son

Valilik tarafından Vali Davut Gül'ün imzasıyla kentteki kamu kurumlarına konuya ilişkin yazı gönderildi.
Yazıda, yeni yılın yaklaşmasıyla milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu, bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığı Valiliğe intikal eden şikayetlerden anlaşıldığı belirtildi.
"Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği"yle piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile baş bayiler ve bayiler hakkındaki işlemlerin belirlendiğine dikkati çekilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla cami avlusu, girişleri ve bahçesinde Milli Piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda, bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."
