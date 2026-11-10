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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/lavrovdan-avrupali-temsilcilerle-ilgili-nuktedan-yanit-ucaklari-dusurmeyi-mi-oneriyorsunuz-1110243776.html
Lavrov'dan Avrupalı temsilcilerle ilgili nüktedan yanıt: 'Uçakları düşürmeyi mi öneriyorsunuz?'
Lavrov'dan Avrupalı temsilcilerle ilgili nüktedan yanıt: 'Uçakları düşürmeyi mi öneriyorsunuz?'
Sputnik Türkiye
Lavrov, Abu Dabi'ye kadar giden Avrupalı diplomatların müzakere masasına neden alınmadığına dair soruya verdiği yanıtla salondakileri gülümsetti. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T17:22+0300
2026-11-10T17:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
moskova
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
rusya
ukrayna
abd
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Avrupalı temsilcilerin neden müzakere masasına alınmadığına ilişkin soruya nüktedan bir karşılık verdi.Moskova'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) toplantısı marjında düzenlenen basın toplantısında yabancı medya kuruluşuna bağlı bir gazeteci, çok sayıda Avrupa ülkesinden temsilcilerin Abu Dabi'ye geldiğini hatırlatarak Rusya'nın bu kişileri neden masaya dahil etmediğini sordu.Lavrov, gazetecinin bu sorusu karşısında "Uçakları düşürmeyi mi öneriyorsunuz?" diyerek salondakileri gülümsetti.Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmelerin gerçekleştiği Abu Dabi'ye neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin akın ettiğini belirten muhabire esprili bir dille yanıt veren Lavrov, Avrupalı heyetlerin toplantı alanına gelişine yönelik bu çıkışıyla gündem oldu.🗣Lavrov'un diğer açıklamaları:🔴Avrupa yine Kiev rejimine askeri potansiyelini geri kazanması için zaman kazandırmaya çalışıyor, Moskova buna izin vermeyecek🔴Avrupalılar Abu Dabi'ye uçtularsa, otelde otururlar🔴Rusya, sonrasında ne olacağını anlamadan yeni bir ateşkese varmayı kabul etmeyecek🔴İlk olarak net güvenlik garantileri oluşturma fikri son derece makul🔴ABD'nin İran'a yönelik askeri eylemlerinin artık tekrarlanmayacağını umuyoruz🔴Ermenistan için KGAÖ kapısı kapanmıyor🔴KGAÖ Dışişleri Bakanları Konseyi'nin sonraki toplantısı 2027'nin ilk yarısında Tacikistan'da
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abu-dabideki-gorusmelerin-ilk-gunu-tamamlandi-1110241151.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
moskova
rusya
ukrayna
abd
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birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, moskova, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, ukrayna, abd
birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, moskova, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, ukrayna, abd

Lavrov'dan Avrupalı temsilcilerle ilgili nüktedan yanıt: 'Uçakları düşürmeyi mi öneriyorsunuz?'

17:22 10.11.2026
© Sputnik75. doğum gününü kutlayan Lavrov'un hafızalara kazınan sözleri
75. doğum gününü kutlayan Lavrov'un hafızalara kazınan sözleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Sputnik
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Lavrov, Abu Dabi'ye kadar giden Avrupalı diplomatların müzakere masasına neden alınmadığına dair soruya verdiği yanıtla salondakileri gülümsetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Avrupalı temsilcilerin neden müzakere masasına alınmadığına ilişkin soruya nüktedan bir karşılık verdi.

Moskova'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) toplantısı marjında düzenlenen basın toplantısında yabancı medya kuruluşuna bağlı bir gazeteci, çok sayıda Avrupa ülkesinden temsilcilerin Abu Dabi'ye geldiğini hatırlatarak Rusya'nın bu kişileri neden masaya dahil etmediğini sordu.

Lavrov, gazetecinin bu sorusu karşısında "Uçakları düşürmeyi mi öneriyorsunuz?" diyerek salondakileri gülümsetti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmelerin gerçekleştiği Abu Dabi'ye neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin akın ettiğini belirten muhabire esprili bir dille yanıt veren Lavrov, Avrupalı heyetlerin toplantı alanına gelişine yönelik bu çıkışıyla gündem oldu.
🗣Lavrov'un diğer açıklamaları:

🔴Avrupa yine Kiev rejimine askeri potansiyelini geri kazanması için zaman kazandırmaya çalışıyor, Moskova buna izin vermeyecek

🔴Avrupalılar Abu Dabi'ye uçtularsa, otelde otururlar

🔴Rusya, sonrasında ne olacağını anlamadan yeni bir ateşkese varmayı kabul etmeyecek

🔴İlk olarak net güvenlik garantileri oluşturma fikri son derece makul

🔴ABD'nin İran'a yönelik askeri eylemlerinin artık tekrarlanmayacağını umuyoruz

🔴Ermenistan için KGAÖ kapısı kapanmıyor

🔴KGAÖ Dışişleri Bakanları Konseyi'nin sonraki toplantısı 2027'nin ilk yarısında Tacikistan'da
abu dabi rusya abd ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Abu Dabi'deki görüşmelerin ilk günü tamamlandı
15:57
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