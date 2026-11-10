https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/lavrov-abd-ile-varilan-mozot-mutabakati-sahada-uygulanmaya-baslandi-1110228202.html

Lavrov: ABD ile varılan mozot mutabakatı sahada uygulanmaya başlandı

Lavrov: ABD ile varılan mozot mutabakatı sahada uygulanmaya başlandı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile ABD liderleri arasında varılan mozot mutabakatının küresel enerji güvenliğine önemli bir katkı sağladığını belirterek... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T07:20+0300

2026-11-10T07:20+0300

2026-11-10T08:10+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

abd

dizel yakıt

vladimir putin

donald trump

batı

yaptırım

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Rus basınına açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeleri ve Batı ülkelerinin yaptırım politikalarını değerlendirdi.Rus dizelinin ihracatına yönelik kısıtlamaların askıya alınması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 9 Ekim'de sağlanan uzlaşıya değinen Lavrov, şunu dedi:Rusya'nın küresel yakıt ve enerji piyasalarının normalleşmesine, enerji güvenliğinin tesisine ve devletler ile makro bölgelerin dengeli, sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Lavrov, makalesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rus-heyeti-uclu-muzakerelerin-yapilacagi-abu-dabiye-ulasti-1110225635.html

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